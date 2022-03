Tradiční divadelní představení v podání olomoucké improvizační skupiny Olivy a jejích hostů. Skupina vystoupí v pátek 4. března od 19 hodin v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Improvizační soubor Olivy.Zdroj: archiv souboru Olivy

Druhé letošní venkovské trhy

KDY: sobota 5. března od 7.30 do 12.30 hodin

KDE: Hlavní náměstí, Šternberk



Zastavte se tuto sobotu na Hlavním náměstí ve Šternberku, kde proběhnou tradiční venkovské trhy, letos již druhé! Trhy nabídnou široký sortiment oblíbených potravin a výrobků.



Ke koupi budou tvarůžkové speciality z Loštic, raw makronky a dorty, výrobky z rakytníku, uzeniny, sušené ovoce, pekařské a cukrářské výrobky - koláče, chleba, škvarkové tyčinky, trubičky, frgály, kvásek, ovocná vína, sirupy a marmelády, med, oblíbené trdelníky, káva, langoše a teplé i studené zabíjačkové speciality. Z rukodělných výrobků bude v nabídce keramika, dřevěné šperky, textilní výrobky, přírodní mýdla, dřevěné a proutěné zboží a vyřezávané svíčky.



Venkovských trhů se zúčastní i Charita Šternberk, na jejímž stánku budete moci přispět finanční částkou určenou pro Ukrajinu.

Pevnost Ukrajině

KDY: sobota 5. a neděle 6. března od 9 do 18 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

Benefiční program pro celou rodinu Pevnost Ukrajině! chystá na víkend 5. a 6. března Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce. Připraveny jsou přednášky, workshopy, výstavy, chemické pokusy, kreativní dílny i promítání dokumentu. Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého se tak připojuje k podpoře válkou zkoušené země. Peníze ze vstupného věnuje tým centra na sbírku neziskové organizace Post Bellum. Podrobný program ZDE.

Burgery na Poděbradech

KDY: sobota 5. a neděle 6. března od 10 do 18 hodin

KDE: Poděbrady, Olomouc



USA burger, BUN CHA burger, BIZON burger, trhaný DUCK burger, VEGE burger SHAWARMA. V sobotu i v neděli si budete moci pochutnat na zbrusu novém burgerovém menu na olomouckých Poděbradech.Těšit se můžete na čtyři druhy masových burgerů a jeden vege burger! Chybět nebudou ani domácí hranolky a majonéza.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jaroslav Loskot

Čertův švagr

KDY: neděle 6. března od 15 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc

ZA KOLIK: od 80 do 180 korun

Dětský muzikál na motivy Boženy Němcové nás zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, kde poznává dobré i zlé.

PROSTĚJOVSKO

Jelen

KDY: pátek 4. března od 20 hodin

KDE: Společenský dům Prostějov, Komenského 6, Prostějov

ZA KOLIK: 490 korun

Skupina Jelen vyráží na turné s názvem Věci & sny. V pátek 4. března od 20 hodin se Prostějov rozezní starými i zbrusu novými písničkami. Neváhejte a přijďte to na Jeleny rozjet i vy!

Kapela Jelen.Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot

Srdce na dlani

KDY: pátek 4. březnaod 17.30 hodin

KDE: Kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 140 korun



Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. V komedii od tvůrců hitu Ženy v běhu se opět setkáte s Vladimírem Polívkou, dále hrají Eliška Balzerová nebo Matouš Ruml.

Rozhraní

KDY: do 20. března

KDE: Muzeum a galerie v Prostějově

ZA KOLIK: plné vstupné 40 korun, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma

Výstavu Rozhraní Miry Macíka a Zbyňka Janáčka hostí Muzeum a galerie v Prostějově. Navštívit ji můžeme do 20. března mimo pondělí vždy od 9.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Starší doba železná v srdci Hané

KDY: do 17. července

KDE: Galerie Špalíček, Prostějov

ZA KOLIK: plné 40 korun, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma



Od února probíhá v Muzeu a galerii v Prostějově výstava Starší doby železné. Jaké lidé používali nástroje, zbraně a další pomůcky? Na to se přijďte podívat do Galerie Špalíček kdykoliv od úterý až neděle od 9.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Štístko a Poupěnka: Bylo nebylo…

KDY: sobota 5. března od 10 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 250 korun

Štístko a Poupěnka vás provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku v písničce Červená Karkulka 2. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Seznámíme se se spoustou hudebních nástrojů a bude to Paráda.

Splash party 2022

KDY: sobota 5. března od 11 hodin

KDE: Ski areál Potštát



Tradiční Splash party je tady! Jízda v kostýmech přes sněhový rybníček se chystá už na tuto sobotu. Sranda a zábava na svahu čeká všechny návštěvníky. Těšit se můžete na dobroty v hladovém okýnku i soutež o nejlepší šplouch a nejlepší „držkopád“.



Tradiční bazénová Splash party na potštátské sjezdovce.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Dětské šibřinky

KDY: sobota 5. března od 14 hodin

KDE: Sokolovna, Vlkoš

ZA KOLIK:

TJ Sokol a obec Vlkoš lákají na dětské šibřinky. Připraven je rej masek, tombola, malování na obličej, soutěže a bohaté občerstvení.

Michalovi mazlíčci

KDY: neděle 6. března od 15 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 195 korun, děti do 2 let zdarma



Změna termínu, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Michalovi mazlíčci aneb Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky.



Kouzelná školka - Michalovi mazlíčciZdroj: facebook

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Koncert pro Ukrajinu

KDY: pátek 4. března od 18 hodin

KDE: velký sál Městské knihovny, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné

Benefiční koncert pro Ukrajinu se uskuteční v pátek 4. března od 18 hodin ve velkém sále Městské knihovny v Šumperku. Akci pořádá knihovna ve spolupráci s festivalem Blues Alive. Všichni účinkující vystoupí zdarma, výtěžek bude poukázán na konto organizace Člověk v tísni. Vstupné je dobrovolné.

Benefiční koncert pro Ukrajinu se koná v sobotu 4. března v Šumperku.Zdroj: reprofoto městská knihovna Šumperk

Méďa Špuntík

KDY: sobota 5. března od 15.30 nebo od 16.30 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 50 korun



Pohádka pro batolátka bude k vidění v Divadle Šumperk. Představení Médi Špuntíka trvá 30 minut a uvidíme ho v sobotu v 15.30 nebo v 16.30. Přijďte společně se svými batolátky na představení, které je bezesporu rozradostní.

Maxipes Fík

KDY: neděle 6. března od 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun, děti do 3 let zdarma

Večerníčková postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá na jevišti! Divadelní zpracování příběhů psa, který povyrostl poněkud více, než je obvyklé. V představení se objeví postavičky známé z večerníčků i knižního vydání příhod hlavního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal doplnil toto divadelní představení i novými písničkami.

Milí čtenáři, vzhledem ke stále měnící se situaci upozorňujeme, že za změnu programu neručíme. Pořádání akce je závislé na aktuální epidemické situaci, proto sledujte web či sociální sítě pořadatelů.