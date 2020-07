Epoque quartet a Siempre Nuevo

KDY: pondělí 6. července od 20 hodin

KDE: kulturní dům Skleník v Loučné nad Desnou

ZA KOLIK: 220 korun

Další z koncertů letošních Klášterních hudebních slavností můžete navštívit v pondělí od 20 hodin v Loučné nad Desnou. Spojení smyčcového kvarteta Epoque quartet a kytarového dua Siempre Nuevo vytváří neskutečné zvukové barvy. A velmi barevný a originální je i celovečerní program, v rámci kterého zazní například tango, jazz, klasika i filmová hudba. Uslyšíte skladby jako Ave Maria od Astora Piazzoliho nebo Manhattan Island od Mateusze Smoczynskiho.

Večerní prohlídky na zámku

KDY: sobota 4. července od 19 hodin

KDE: zámek Velké Losiny

ZA KOLIK: základní 200 korun



Zažijte dobrodružství na zámku ve Velkých Losinách. Zítra od 19 hodin se tu konají prohlídky při vlastní baterce. Projděte si nejstarší interiéry zámku, zámeckou kapli i márnici. Na prohlídku se můžete vydat v časech od 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30 a od 22 hodin. Základní vstupné je 200, snížené 140 korun. Nutná je rezervace na čísle 773 785 281. Baterky s sebou!

Doležalovo kvarteto a hoboj

KDY: pátek 3. července od 20 hodin

KDE: kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku

ZA KOLIK: 150 korun



Šumperský klášterní kostel Zvěstování Panny Marie rozezní zítra od 20 hodin Doležalovo kvarteto spolu s hobojistkou Michaelou Hrabánkovou. Hudebníci představí nový projekt Il Divino Boemo, v rámci kterého zazní skladby Josefa Myslivečka. Těšit se můžete jak na kvintety s hobojem, tak i na smyčcové kvartety. Koncert se koná v rámci festivalu Klášterní hudební slavnosti.

Bubnování s Bobinou a Káyou

KDY: pátek 3. července od 18 hodin

KDE: Areál zdraví, Velké Losiny

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si fajn páteční odpoledne v Areálu zdraví ve Velkých Losinách. Od 18 hodin se tu můžete těšit na Bubnování s Bobinou a Káyou. Připraveno bude také občerstvení včetně osvěžujícího piva, které během parného odpoledne určitě oceníte. Akce se koná za každého počasí.

Veterán sraz

KDY: sobota 4. července od 8.30

KDE: Horský resort Dolní Morava

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční Veterán sraz opět míří na Dolní Moravu. Přijeďte obdivovat naleštěné krasavce a užít si skvělou letní zábavu. Těšit se můžete na výstavu vozidel, závody i živou hudbu v podání kapely Swing Friends.

Šumperský Valibuk

KDY: sobota 4. července od 9 hodin

KDE: Tyršův stadion v Šumperku



Pořádně máknout si můžete přijít na třetí ročník soutěže Šumperský Valibuk, která vypukne v sobotu od 9 hodin na šumperském stadionu. Registrace soutěžících proběhne od 9 hodin do 9.50. Samotná soutěž odstartuje od 10 hodin. Do soutěže se mohou zapojit i sportovci-amatéři.

V případě pěkného počasí proběhne soutěž ve venkovních prostorách Tyršova stadionu, pokud bude pršet, tak ve vzpírárně. Podmínkou soutěže je správné splnění dané disciplíny, na počtu (benchpress), váze (dřep) ani vzdálenosti (hod) nezáleží.

Tři nejlepší v každé kategorii dostanou cenu. Nejlepší v jednotlivých kategoriích budou poté soutěžit v namotávání o celkového vítěze, který dostane už tradiční bukový špalek a dort ve tvaru bukového špalku. Všichni účastníci se mohou těšit na diplomy.

Soutežní kategorie jsou: do 15 let (včetně), do 18 let (včetně), muži, ženy, veteráni.

Soutěži se bude v hodu kettlebellem do dálky, v benchpressu a dřepu s činkou (činka za hlavou). Jako samostatně hodnocená disciplína bude letos zařazen nadhoz ve dvou osobák na jedné čince. Bude možnost soutěže mužských, ženských a smíšených dvojic.

Úsovský pivní festival

KDY: sobota 4. července od 12 hodin

KDE: areál Křížové hory v Úsově

ZA KOLIK: 150 korun



Druhý ročník Úsovského pivního festivalu je tady! Přijdět v sobotu od 14 hodin do areálu Křížové hory, kde můžete ochutnat nejen několik druhů piv, ale i domáci burgery, grilovaný hermelín či dobroty z udírny. K tomu všemu vám zahrají Jakub Děkan, skupina Nightwish revival a 3GORock. Celým dnem vás bude provázet DJ Pavel Frebort. Chybět nebudou ani pivní soutěže a tombola. Pro děti bude připraven dětský koutek.

Bohemian Rhapsody na letňáku

KDY: sobota 4. července od 21 hodin

KDE: zahrada kulturního domu v Bludově



Bludovské letní kino promítne v sobotu od 21 hodin snímek Bohemian Rhapsody, který je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, jenž svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Film mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě Bohemian Rhapsody.