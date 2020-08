RockFest Podolí

KDY: pátek 31. srpna od 18 hodin

KDE: hřiště v Podolí u Mohelnice

ZA KOLIK: na místě 280 Kč

Užijte si rockovou zábavu s kapelou Totální nasazení, která letos oslaví 30 let na hudební scéně velkým koncertem v pražském Paláci Lucerna. Chybět nebude ani legenda českého punk-rocku - kapela E!E či domácí kapela Herrgott. Těšit se můžete také na punkovou skupinu Vision Days. Pokud máte rádi pohodovej rock-pop-punk, nepropásněte COVERS for Lovers. A co by to bylo za fest, kdyby nevystoupila domácí partička Punkce z Palonína.

Line Up (pořadí kapel):

17:30 - otevření areálu

18:00 – 18:30 – PUNKCE

19:00 – 20:00 – HERRGOTT

20:30 – 21:15 – COVERS FOR LOVERS

21:45 – 22:45 – TOTÁLNÍ NASAZENÍ

23:15 – 00:15 – E!E

00:45 – 1:45 – VISION DAYS

Holba běh na Šerák

KDY: sobota 1. srpna od 9 hodin

KDE: Bělá pod Pradědem



Nenechte si ujít 10. ročník vrchařského závodu Holba běh na Šerák. Závod je zároveň součástí Mistrovství ČR v běhu do vrchu, o běžecké špičky tedy rozhodně nebude nouze.



Holba běh na Šerák připravil pro muže a ženy trať o délce 9,5 kilometru, na níž budou muset zdolat převýšení 820 metrů. Trasa povede 4,5 kilometru po asfaltových cestách a 5 kilometrů po lesních cestách. Závodníci vyrazí na trasu z Bělé pod Pradědem a do cíle dorazí kousek pod vrcholem hory Šerák poblíž Chaty Jiřího na Šeráku, kde si účastníci mohou rovnou dopřát orosenou odměnu od hrdého partnera závodu Pivovaru Holba.

Běh na Šerák MČR v kategorii juniorů a juniorek se poběží v kratším úseku 6 kilometrů (první kilometr po asfaltu a 5 kilometrů po lesních cestách). Na mladší závodníky čeká převýšení „pouze“ 660 metrů.



I přes svůj poměrně náročný profil a převýšení Holba běh na Šerák není jen pro profesionální sportovce, zkusit svou zdatnost a vytrvalost může prakticky každý. Na amatérské běžecké nadšence čekají stejné trasy po jesenických kopcích – Holba běh na Šerák o délce 9,5 kilometru či 6 kilometrů dlouhý Jesenický kondiční běh.

Nezapomnělo se ani na nejmenší sportovce, kteří si mohou zaběhat v dětském závodu v prostorách startu v Bělé pod Pradědem na vzdálenostech 150 až 900 metrů. Bližší informace naleznete na www.behnaserak.cz.

Noc piva

KDY: sobota 1. srpna od 18 hodin

KDE: kulturní dům v Bludově

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Hudba, dobrá zábava a vychlazený zlatavý mok, to vše na vás čeká na Noci piva. „Jedná se o malý festiválek zaměřený na ochutnávku zajímavých piv, kterou doprovází soutěže a živá hudba,“ přiblížil za pořadatele Stanislav Hojgr s tím, že Noc piva se uskuteční v Bludově podruhé. Loni již proběhla i na dalších místech v regionu, mimo jiné v Loučné nad Desnou nebo v Hanušovicích.

Parta přátel se rozhodla uspořádat akci, která snoubí vše, co mají rádi i pro veřejnost. Organizátoři se zaměřují na menší pivovary, jejichž produkty nejsou běžně dostupné v obchodech nebo v restauracích. „Každý rok budeme nabídku piv obměňovat, ať mají lidé šanci ochutnat pokaždé něco nového,“ láká na Noc piva Hojgr. Kromě živé hudby se tentokrát můžete těšit i na karaoke a předvést své umění. V rámci akce se budou konat soutěže o ceny.

Džungle Fest

KDY: sobota 1. srpna od 16 hodin

KDE: AG Ranč v Džungli v Bratrušově

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na multižánrovém hudebním festivale Džungle Fest vystoupí Hanneke & Joe, BG Nova, Happy To Meet nebo Dvacet facek. Dobré jídlo a pití zajištěno. Akce se koná za každého počasí.

Vodní radovánky na koupáku

KDY: víkend 1.-2. srpna

KDE: venkovní plavecký areál v Zábřehu



První srpnový víkend bude na letním koupališti patřit vodním radovánkám. Pro děti je připraven aquazorbing a dětská šlapadla. A pozor! Děti do 15 let mají tento víkend celodenní vstupné pouze za 45 Kč. V případě chladného a deštivého počasí bude akce zrušena.

Jawa Cup

KDY: sobota 1. srpna od 8 hodin

KDE: Černé hřiště v Hrabenově

ZA KOLIK: základní startovné 200 Kč, diváci zdarma



SDH Hrabenov i o letošních prázdninách zve na soutěž motorek s obsahem do 50ccm pro všechny věkové kategorie. Už 13. ročník Jawa Cupu se uskuteční tuto sobotu v Hrabenově na Černém hřišti. Tradičně bude připraveno bohaté občerstvení. Od 20 hodin vypukne letní karneval s kapelou

3GO Rock.



Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

1. Minibike čína

2. Jawa50 (od 10 - do 15 let) stodolák bez úprav

3. Jawa50 (nad 15 let) stodolák bez úprav

4. Jawa50 (nad 15 let) upravený

5. Babeta

6. Pitbike (nad 15 let) obsah 110 - 250 ccm



Prezentace proběhne od 8 do 9 hodin. Začátek závodu je v 10 hodin. U závodníků do 18 let bude vyžadován podpis zákonného zástupce. Závodníci jedou na vlastní nebezpečí. Povinná je přilba. Pravidla naleznete na sdhhrabenov.estranky.cz.

REC.festival

KDY: sobota 1. srpna od 10 hodin

KDE: Horský resort Dolní Morava

ZA KOLIK: zdarma



Zažijte unikátní recyklovaný festival s českými hudebními objevy na Dolní Moravě! Koncerty, busking s frontmanem kapely Mirai, zábava v Óčko městečku a odměny za třídění odpadů s projektem Čistý festival.



Program:

REC.busking

10:00–15:00 Mirai Navrátil – zahraj si s Miraiem vlastní koncert na připravené nástroje

REC.stage

13:00–14:00 Nedivoč

15:00–16:00 LuckySings

17:00–18:00 Noisetrap

Čistý festival & REC.workshop

10:00–19:00 Třiď odpady a recykluj je v odměny“

Óčko City

10:00–19:00 DJs, atrakce pro děti i dospělé, soutěže o ceny

Hudební zahrada Katovny

KDY: sobota 1. srpna od 17 hodin

KDE: zahrada Katovny v Jeseníku

ZA KOLIK: 150 Kč



Užijte si letní hudební odpoledne v jesenické Katovně. Od 18 hodin tu vystoupí Natálie Rottrová & Pavel Špirka, od 19.30 Žamboši, od 21 skupina Vlny a večer zakončí DW8. Prodej vstupenek je možný v rezervačním systému MKZ Jeseník.

Tančírna dětem

KDY: neděle 2. srpna od 10 hodin

KDE: tančírna v Račím údolí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Může hořet voda? Co vše dokáže suchý led? Roboti, stavebnice, herničky a herny, 3D tiskárna! Přijďte si hrát, tvořit, vynalézat! Vyrábět, řezat, pilovat, vrtat, lepit, stříhat, stavět ze stavebnic všeho druhu. Zase nová překvapení a nové vynálezy! Vše ve vašich rukou.

Půjčit si můžete piknikovou deku a mezi hraním a tvořením si užívat kávy a dobrot a pohodového léta v parku vedle Tančírny. Program bude bavit nejen kluky a holky, ale také táty a mámy i prarodiče. Jednotlivými dílnami vás provedou zkušení lektoři a lektorky, vynálezci a vynálezkyně. Dílny jsou průchozí a je jen na vás, kolik času zde strávíte. Jako speciální host vystoupí kouzelník Mikuláš.





Film Havel

KDY: sobota 1. srpna od 17.40

KDE: kino Oko v Šumperku

ZA KOLIK: 130 Kč



Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.