Burger Street festival KDY: sobota 8. října od 10 do 21 hodin a neděle 9. října od 10 do 20 hodin KDE: Galerie Šantovka, Olomouc ZA KOLIK: vstup zdarma

Další ročník Burger Street festivalu u Galerie Šantovky je tady! Letošní ročník se navíc kromě burgerů rozroste o street food z celého světa jako například z Afriky, Asie a samozřejmě Evropy. Tak přijďte, bude to stát za to!

Oktobeer fest

KDY: pátek 7. října od 17 do 22 hodin a sobota 8. října od 10 do 21 hodin

KDE: Letní kino, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Oktobeer fest jsou tradiční dvoudenní podzimní slavnosti lokálních pivovarů v areálu Letního kina Olomouc. Těšit se můžeme na pivovary Chomout, Zlosin, Ničitel nebo Buchťák. Příjemná atmosféra, chutné jídlo, pití, hudba a zábava určitě nebude chybět!

Hello, Dolly!

KDY: pátek 7. a sobota 8. října od 19 hodin

KDE: Moravské divadlo, Olomouc

ZA KOLIK: 200 až 480 korun

Jeden z nejpopulárnějších broadwayských muzikálů Hello, Dolly! sklízí úspěchy na divadelních prknech od roku 1964. Proslavila ho však zejména filmová verze s nezapomenutelnou Barbrou Streisand v titulní roli a ústřední píseň v podání Louise Armstronga. Příběh se točí kolem šarmantní vdovy Leviové, která se živí jako dohazovačka. Dokáže téměř cokoliv - i podmanit si srdce nedostupného muže. Slavný muzikál, který „rozdrtil“ všechny dosavadní broadwayské rekordy, převede na jeviště režisérka Andrea Hlinková. Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Moravského divadla Olomouc.

Bruslení pro veřejnost

KDY: sobota 8. října a neděle 9. října od 8.30 do 9.30 hodin

KDE: Zimní stadion, Olomouc

ZA KOLIK: 40 korun



Přijďte si zabruslit na zimní stadion! Na stadionu jsou návštěvníkům k dispozici lavičky pro přezutí bruslí a sociální zařízení v útrobách haly. Brusle si však vezměte svoje vlastní, ty se na stadionu půjčit nedají.

PROSTĚJOVSKO

Dýňové slavnosti

KDY: sobota 8. října a neděle 9. října od 10 do 18 hodin

KDE: Zahradnické centrum Marciánová, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: zdarma

Víte, co kromě pouštění draka, sbírání jablek a kaštanů a opadávání barevného listí neodmyslitelně patří k podzimu? Dýně. Na dýňové slavnosti se můžete přijít podívat do Zahradnického centra Marciánová v Kostelci na Hané. Připravený je i celodenní zábavný program pro děti nebo fotokoutek.

Dýňová stezka odvahy a zručnosti

KDY: pátek 7. října od 18 hodin

KDE: Smetanovy sady, Prostějov



Strašidelná a tajuplná. Tak by se dala popsat stezka odvahy, která bude pro děti připravená v Prostějově ve Smetanových sadech. Stezku bude osvětlovat spousta vydlabaných dýní s připravenými úkoly, které děti musejí po cestě splnit. Na konci stezky na každého bude čekat drobná odměna.

Pohádky o mašinkách

KDY: sobota 8. října od 15 do 15.50 hodin

KDE: Městské divadlo Prostějov

ZA KOLIK: 180 korun

Nejvyšší pán železničář touží mít největší lokomotivu na světě a černokněžník Zababa mu přání splní. Lokomotiva je tak veliká, že nemůže jezdit po běžné trati, a v jedné ostré zatáčce vykolejí. Nejvyšší pán železničář se díky tomu napravil, co si ale počít s velikánskou rozbitou mašinkou? To přijďte zjistit na krásné divadelní představení určené dětem.

​Roger Krowiak

KDY: neděle 9. října od 18.30 hodin

KDE: Městské divadlo Prostějov

ZA KOLIK: 150 korun



Komiks s originálními kresbami mistra Danglára uvádí po letech v život projekt LiStOVáNí, poslední výstřel totiž ještě nezazněl! Kultovní kolektivní román psali tehdy nejlepší slovenští spisovatelé, ti nejlepší čeští ho pak překládali. V hlavní roli Lukáš Hejlík.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Doro & Warlock Revival + Judas Priest Revival

KDY: pátek 7. října od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 150 korun v předprodeji, na místě 200 korun

Koncert metalových kapel se uskuteční už tento pátek v Zámeckém klubu v Hranicích. Kapela Judas Priest revival vznikla v roce 2017 a má ve svém repertoáru nejznámější hudební klenoty od zkušených metalových hardcovníků – Judas Priest. Kapela Doro & Warlock revival svým nadšeným příznivcům ožije v paměti. Uslyšíte, jak nezapomenutelné hity Warlock All We Are, Earthshaker Rock, Burning The Witches, tak hity sólové dráhy Doro Burn It Up, Breaking The Law, You`re My Family, The Night Of The Warlock atd. Kapela vznikla jako pocta německé metalové královně DORO a její fantastické muzice a bojovnické duši.

Všichni společně v pohybu

KDY: sobota 8. října od 14 hodin

KDE: u Sokolovny, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Již 8. ročník sportovního odpoledne Tělocvičné jednoty Sokol Hranice. Čeká vás stanoviště s úkoly pro děti i dospělé, občerstvení i odměny.

Sousedský vý/prodej „Ve Dvoře“

KDY: neděle 9. října od 14 hodin

KDE: náměstí, Drahotuše

ZA KOLIK: vstup zdarma

Připraven je také doprovodný program, jako malování na obličej nebo rodinné focení zdarma. Pochutnat si můžete na dobrotách z farmářské prodejny a zdarma bude připravena káva, voda a čaj.

Den otevřených dveří Městské knihovny

KDY: sobota 8. října od 8 do 12 hodin

KDE: Městská knihovna, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Přerovský architekt a urbanista Jan Horký přiblíží návštěvníkům během svých komentovaných prohlídek jak historii honosné rodinné vily továrníka Přikryla, tak současnou podobu objektu, v němž již desítky let sídlí městská knihovna. Účastníci prohlídek si tak budou moci prohlédnout všechny dřívější obytné prostory vily, vystoupat až do půdních prostor nebo se projít podzemním krytem

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Modelfest Šumperk

KDY: sobota 8. října od 9 do 17 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 18 let zdarma

Plastikové a papírové modely tanků, letadel, aut, lodí i figurek. Pro děti i dospělé je připraven zábavný program a celodenní workshopy. Můžeme se těšit na modeláře z celé České republiky, Slovenska, Španělska, Maďarska, Srbska a Polska. Tak přijďte, o hezkou podívanou nebude nouze!

Drakiáda v Šumperku

KDY: sobota 8. října od 14 hodin

KDE: Letiště Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Už jste letos pouštěli draka? Tento víkend k tomu budete mít jedinečnou příležitost! Letiště v Šumperku totiž ožije jedinečnou drakiádou. Mimo jiné se bude i soutěžit v různých hrách, k vidění bude i ukázka klubových letadel a chybět nebude ani občerstvení, tak přijďte!

Ondřej Havelka & Melody Makers

KDY: neděle 9. října od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 450, 500 a 550 korun

Legendární Ondřej Havelka a jeho Melody Makers zahrají nejžhavější swingové fláky vrcholné éry bigbandového swingu z let 1945 až 1948 v koncertní show Swing nylonového věku.

Když nechtějí malé myšky spát

KDY: neděle 9. října od 10 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 3 let zdarma



Krátké příběhy, které se vyprávějí malým myškám, co nechtějí za každou cenu spát. Hraje se s různými druhy loutek, vše je propojeno písničkami. Bude spousta legrace i napětí. Tak ne, že na představení usnete!

