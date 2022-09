Již 8. ročník tradičního ve šternberských Tyršových sadech je tady! Můžete se těšit na ochutnávku i prodej vynikajících a velmi kvalitních vín, stejně jako na grilované speciality. Chybět nebude ani lidová muzika.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Martin Moštěk

Babí léto ve Sluňákově

KDY: sobota 24. září od 9 do 16 hodin

KDE: Sluňákov, Skrbeňská 669, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: zdarma



Ve Sluňákově budou v sobotu hned tři akce. Tou první je EDO jarmark od 9 hodin, na kterém bude spousta stánků, řemesel a aktivit pro děti. Těšit se můžeme i na koncerty a divadlo. Druhou akcí je workshop Lesní mysli od 9 do 12 hodin, během kterého vás čeká vycházka lužním lesem prokládaná cvičeními Lesní mysli. A třetí akcí je SWAP dětských věcí a dospěláckého oblečení od 9 do 16 hodin.

KONCERT EDO 2022

Velké pódium před nízkoenergetickým domem:

9:30 Zavíráme

10:30 Dorota Barová trio

12:00 Tomáš Kočko & ORCHESTR

13:30 RAZAM a Iva Marešová

15:00 Žamboši

16:30 Hm

18:00 Lenka Dusilová BAND

19:30 Jana Kirschner

Malé podium u Rajské zahrady

10:30 Zlatovláska / Divadlo Polárka

12:00 Science show / Pevnost poznání

15:30 Slon a mravenec / Divadlo Polárka

17:00 Swingstones – swingová tančírna

II. poděbradský Oktoberfest

KDY: sobota 24. září a neděle 25. září, oba dny od 10 do 18 hodin

KDE: Poděbrady Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Poděbradský Oktoberfest je tady! Stejně jako loni se můžete těšit na 6 druhů pivních speciálů z Bavorska a ty největší dobroty od našich sousedů. Jako doprovodný program pro vás zahraje v sobotu od 16 hodin New Street Band a na neděli od 15 hodin zahrají nefalšovaní harmonikáři.

Na Poděbradech se v sobotu a neděli 24. a 25. září uskuteční druhý ročník Oktoberfestu.Zdroj: se souhlasem Terasa Poděbrady

Speciální dětské prohlídky na hradě

KDY: sobota 24. září od 9.30 hodin

KDE: Hrad Šternberk

ZA KOLIK: 100 korun



Všechny děti a jejich rodiče láká na v pořadí již páté Speciální dětské prohlídky hrad Šternberk. Prohlídky jsou určeny maximálně pro 15 dětí v doprovodu rodičů. Bydlely na hradě děti? A hrály si? Při edukačním programu se děti společně s lektorem přenesou do minulosti a podívají se, jaký byl život dětí na panském sídle. Popovídají si o životě šlechty a výchově dětí, o denním rozvrhu malých knížat a kněžen, módě, společně si prohlédnou některé hračky, které dnes nejsou až tak známé nebo historické fotografie z archívu posledních majitelů hradu. Součástí programu jsou i malé rukodělné aktivity a zapůjčení kostýmu.

Rezervace

- vzhledem k omezené kapacitě prohlídek doporučujeme rezervaci

- telefon: 585 012 935 / 725 718 059

- email: plhakova.jana@npu.cz

PROSTĚJOVSKO

Svatováclavské vepřové hody

KDY: sobota 24. září od 14 hodin

KDE: obec Ochoz na Prostějovsku

ZA KOLIK: zdarma

Už je to zase po roce tady! Na Svatováclavské hody se můžete těšit v sobotu 24. září v obci Ochoz na Prostějovsku. Chybět nebude mše, hanácké folklórní tance, šašek nebo jízda kočárem a na koni a k tomu spousta dobrého jídla a pití. Nepřijít by byla škoda!

Vepřové hodyZdroj: Zdeněk Vysloužil

Podzimní Spitznerovy sady

KDY: sobota 24. září

KDE: sraz v 10 hodin před kostelem sv. Petra a Pavla v Prostějově

ZA KOLIK: zdarma



Připomenutí narození významného botanika Václava Spitznera se uskuteční v sobotu 24. září ve Spitznerových sadech v Prostějově. Přijďte se i vy projít, ohlédnout se do historie a dozvědět se něco zajímavého o dřevinách, které v parku rostou. Procházka bude zakončena v botanické zahradě, kde právě kvete podzim.

Love You Truly

KDY: sobota 24. září od 19 hodin

KDE: Divadlo Point, Prostějov

Zpříjemněte si sobotní večer a zajděte si do divadla. Covid-19, úplně jiná pandemie, nebo prostě jakékoli nebezpečí za okny? Love story, nebo brutální masakr? Psychologické drama, nebo absurdní fraška? Pro Sáru a Maxe není nucená karanténa žádný problém. Doopravdy se totiž milují. Sára Maxovi naprosto rozumí a Max by pro ochranu Sáry udělal cokoli.

Poprockové Proměny

KDY: neděle 25. září od 18 hodin

KDE: Zámek, Prostějov



Na nadčasový koncert se můžeme těšit tuto neděli od 18 hodin. Těšit se můžeme na pěvecký sbor Proměny, velkou rockovou kapelu, Patrika Ozzyho Zatloukala nebo Oldřicha Vidmucha a Roberta Šebíka. Tak neváhejte a přijďte na doznívající letní scénu prostějovského zámku.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Šarlota Šínová

HRANICKO A PŘEROVSKO

Koncert Jiřího Dědečka

KDY: sobota 24. září od 19 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

Na koncert českého písničkáře Jiřího Dědečka a bratislavské kapely Jednofázové kvasenie můžete do Hranic zavítat už tuto sobotu. Jiří Dědeček je český písničkář, textař, překladatel, spisovatel a autor televizních i rozhlasových pořadů. Známý autor protestsongů, ale poezie pro děti a dospělé, milovník rýmů a slovních hříček. Skupina Jednofázové kvasenie vznikla v roce 1982 v Bratislavě jako podprojekt písničkářského sdružení Slunovrat, které stejně Šafrán v Čechách a na Moravě nastavovalo zrcadlo tehdejšímu režimu na Slovensku. K původní dvojici Dušan Valúch a Karol Svozil se později přidal Miloš Janoušek. Název skupiny je odvozen z technologie přípravy piva a z výzkumného projektu, kterého řešitel byl Karol Svozil, původním povoláním pivovarnický technolog.

Auto-moto-veterán burza

KDY: sobota 24. září od 7 do 13 hodin

KDE: letiště, Drahotuše u Hranic



Tradiční podzimní Auto-moto-veterán burza se koná v sobotu 24. září. Dovézt můžete vše, co se týká motorismu a překáží vám v garáži nebo stodole. Burza se bude konat na letišti v Drahotuších. Možnost příjezdu již v pátek večer. Informace: Jiří Zemánek, telefon 603 325 003.



Auto-moto-veterán burza na letišti v DrahotušíchZdroj: Deník/Iva Najďonovová

Cena města Přerova

KDY: sobota 24. září od 9 hodin

KDE: Střední zemědělská škola, Přerov

Těšit se můžete na hobby parkurové závody a skoky. Pro návštěvníky je připraven bohatý sportovní i doprovodný program, v areálu školy bude vystavena zemědělská technika a otevřena hlavní budova školy. Vrcholem odpoledního programu od 13.30 hodin bude Cena města Přerova – parkur stupně „L**“ – 120 cm.

Závody v parkurovém skákání o Cenu města Přerova v areálu Střední zemědělské školy, 2019.Zdroj: Vojtěch Podušel

Závěr sezony Oldtimer Clubu

KDY: neděle 25. září

KDE: Novojičínsko, Hranicko, Lipnicko, hrad Helfštýn



Tradiční setkání členů klubu sběratelů historických vozidel spojené s ukončením sezony Oldtimer Clubu se uskuteční už tuto neděli. Sraz je v Lipníku nad Bečvou na náměstí TGM od 8.30 do 10.30 hodin. Zde se v kavárně U Laviček koná od 9 do 10 hodin Kloboukový den. Vyjížďka pro veterány do roku výroby 1965 odstartuje v 10.30 hodin z lipnického náměstí směr Loučka – Milenov – Velká – Střítež nad Ludinou – Nejdek – Veselí rozhledna – Odry. Obdivovat historická vozidla mohou lidé od 12 do 13.30 hodin u Dělnického domu v Odrách. Poté kolona historických vozidel vyrazí směr Vražné – Bělotín – Hranice – Lipník nad Bečvou až na hrad Helfštýn. Zde se pak můžete těšit od 14.30 hodin na tradiční výstavu veteránů.



Motoroví veteráni se na Helfštýně loučili se sezonou 2015.Zdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Country bál

KDY: sobota 24. září od 16 hodin

KDE: Ranch Viktorie, Bohdíkovská 70, Šumperk

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 13 let zdarma

Westernová valašská kavalerie, ukázky kovbojských dovedností s lasem, bičem, nožem nebo tomahawky a křtění hříběte. Na to všechno se můžete těšit v sobotu 24. září na Ranchi Viktorie. Tak neváhejte a přijďte, bude to zábava!

Rybářský den

KDY: sobota 24. září od 7 hodin

KDE: areál bývalé Hedvy, Zábřeh

ZA KOLIK:



Přijďte tuto sobotu do areálu bývalé Hedvy oslavit výročí 100 let let od založení Místní organizace Českého rybářského svazu. Pro rybáře bude připraveno „Pstruhování“. Na rybníček Odkalovák bude vysazeno několik desítek kilogramů pstruha duhového, kterého si budou moci rybáři ulovit a ponechat. V průběhu celého dne bude zajištěno bohaté občerstvení, děti se také mohou těšit na skákací hrad. Chybět nebude ani tombola či možnost zakoupení upomínkových předmětů. V areálu klubovny najdete pak výstavu fotografií z historie organizace, prezentaci kroužků mládeže a rybářské stráže. Více informací na www.crszabreh.cz.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jana Mudrová

Výšlap na městské skály

KDY: neděle 25. září od 9 do 16 hodin

KDE: sraz v Doris, Komenského 810, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Společný výšlap pro rodiny s dětmi do okolí Šumperka je naplánovaný na neděli 25. září. Přijďte i vy objevovat krásy Šumperka a zároveň i protáhnout své tělo. Chybět nebudou hry během cesty, hledání pokladu nebo opékání špekáčků.

Veřejné bruslení v Šumperku

KDY: neděle 25. září od 8.45 do 10 hodin

KDE: Zimní stadion, Šumperk

ZA KOLIK: dospělí a děti nad 130 centimetrů 70 korun



Zimní stadion v Šumperku opět otevírá své brány veřejnosti a zve je na veřejné bruslení. To bude v neděli 25. září od 8.45 do 10 hodin dopoledne. Tak si zabalte brusle a dobrou náladu a vyrazte na stadion!



Veřejné bruslení v sobotu 24. července 2021 v Šumperku.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

