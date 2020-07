Pohádkové odpoledne

KDY: sobota 25. července od 14 hodin

KDE: areál zahrady Karla Ditterse z Dittersdorfu v Javorníku

ZA KOLIK: dospělí 50 korun, děti zdarma

Přeneste se do pohádky a zažijte přímo pohádkové odpoledne v maskách. Děti se mohou těšit na zábavnou show plnou písniček, soutěží a tanečků. Občerstvení pro děti i rodiče bude zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Dolnolibinské pivní slavnosti

KDY: sobota 25. července od 15 hodin

KDE: areál koupaliště v Dolní Libině

ZA KOLIK: 10 korun



V areálu koupaliště v Dolní Libině se v sobotu od 15 hodin uskuteční Dolnolibinské pivní slavnosti. K ochutnání bude celkem 14 druhů piv včetně dalších dobrot. Pro děti bude připraven skákací hrad, vyzkoušet mohou i jízdu na koni. O hudbu se postarají DJs týmu R&V Sound Light. Vstupné je 10 korun, výtěžek bude věnován obyvatelům poškozeným povodněmi.

Závody v Hynčicích

KDY: neděle 26. července od 9 hodin

KDE: areál Kraličák v Hynčicích pod Sušinou



Přijďte se podívat na závod v MTB - XC Hynčice 2020, který bude zároveň Mistrovství Olomouckého kraje v MTB, MR ČR DEAF MTB. Tento závod bude také zařazen pod poháry jako je například Šumperský pohár a Jesenický šnek. Na start se postaví nejen mužské kategorie, ale také kategorie žen, veteránů a dětí.

Prezence proběhne v prostoru Hospůdky U Vleku Relax Point Hynčice. Slavnostní vyhlášení dětského okruhu bude od 11.15, ostatní od 15 hodin. Odměněni budou tři nejlepší závodníci v každé kategorii. Více informací na stránkách www.kolarna.eu.

Bludovské stovky

KDY: sobota 25. července od 8.15

KDE: sportovní areál v Bludově

ZA KOLIK: zdarma



Sbor dobrovolných hasičů Bludov, za podpory obce Bludov, zve na 2. závod seriálu Českého poháru 2020 v běhu na 100 metrů s překážkami. Přijďte pořádně zafandit a užijte si parádní sportovní odpoledne, ať už s rodinou či přáteli.

Korn SK v Zábřehu

KDY: sobota 25. července od 20 hodin

KDE: Klub Ve Zdi v Zábřehu

ZA KOLIK: 150 korun



Skupina KoRn SK pokračuje ve své šňůře koncertů. Nenechte si ujít vystoupení nejlepší Korn revival v Evropě. Večer zahájí crossover/metalová smečka ze Šumperka zvaná Palpitate. Přijďte podpořit legendární Klub Ve Zdi a zaskákejte si na tvrdé hity od pionýrů nu-metalu.

Pohádka O princezně, Luciášovi a makových buchtách

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: zahrádka Katovny v Jeseníku

ZA KOLIK: 70 korun



Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo a nebo láska? Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet dějem klasické pohádky i živě reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř muzikálové melodie písniček a neobvyklá zápletka, je pobaví a zaujme. Uvádí CziDivadlo Praha. Prodej vstupenek je v rezervačním systému MKZ Jeseník.

Tančírna s Aidou Mujačič

KDY: neděle 26. července od 18 hodin

KDE: tančírna v Račím údolí

ZA KOLIK: 80 korun



Zpěvačka a pianistka, která přes klasické školení získané v rodné Bosně prošla transformací svých zájmů do oblasti tradiční hudby rodné vlasti (kde k písním pravoslavným, muslimským i katolickým představuje i repertoár sefardských židů zpívaných v ladinu, fakticky středověké španělštině), moderní až postmoderní přístupy k wordmusic (v kapele Korjen) a avandgardního nejen freejazzu (kvartet Freetime britského saxofonisty George Haslama, volný improvizační až bigband Strakův pojízdný cirkus).

Jako muzikoložka se zabývá výzkumy Ludvíka Kuby, který mapoval mimo jiné i hudbu bosenského regionu. Kromě hudby se zabývá i experimentálním divadlem, je autorkou a režisérkou surrealistického představení Druhá kůže.

Vandráci Vagamundos v Jeseníku

KDY: pátek 24. července od 21 hodin

KDE: letní divadlo ve Smetanových sadech v Jeseníku

ZA KOLIK: na místě 360 korun



Cestovatelská přednáška s herci Pavlem Liškou, Janem Révaiem a kameraman Hynkem Bernardem vypráví o 3měsíční cestě po střední Americe.

Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, navštívili i maličké Belize a obrovské Mexiko.

Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Vandráci Pavel Liška a Honza Révai, kteří se svými besedami projeli křížem krážem celou naši republiku a teď se svými motorkami zavítají do Jeseníku, na jedné ze svých posledních přednášek představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu na Prima COOL.

Dozvíte se také něco o přípravách nové cesty, na kterou se vydají v říjnu 2020. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do Divadla Petra Bezruče.