Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Zpěvačka Anna K. | Foto: Luboš Jeníček

OLOMOUCKO

Večer filmových hvězd

KDY: pátek 10. března od 19 hodin

KDE: Centrum pohybu, Sokolská ulice, Olomouc

ZA KOLIK: 250 korun

Ples sdružení Spolu Olomouc, které pomáhá zdravotně a mentálně handicapovaným a jejich rodinám. Na Večeru filmových hvězd se budou k tanci hrát filmové hity, na programu jsou také taneční vystoupení či ohňová show. Nabídka občerstvení láká i na pečené sele a nechybí ani bohatá tombola.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Martin Vokurka

Sólo pro tři

KDY: sobota 11. března, 19 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc

ZA KOLIK: 200 až 460 korun



Strhující taneční divadlo v režii a choreografii Petra Zusky s hudbou a texty tří zpívajících básníků: Jacquese Brela, Karla Kryla a Vladimíra Vysockého. Účinkuje soubor baletu Moravského divadla.



Jacques Brel, Vladimír Vysockij, Karel Kryl: Sólo pro tři/baletZdroj: Filip Jančo

Šternberské běhání

KDY: neděle 12. března, start v 11 hodin, prezentace na Kiosku od 9.45 do 10.45

KDE: Bufet Kiosek, Šternberk

ZA KOLIK: startovné 80 korun

Tradiční amatérský závod Jarní Kiosek v lese nad Šternberkem pro všechny hobíky i závodníky bez rozdílu věku a výkonnosti. Mužská trať měří 7,5 km, ženská 3,5 km.

Zahájení návštěvnické sezony na hradě

KDY: sobota 11., 18. a 25. března od 10 do 15 hodin

KDE: Hrad Šternberk

ZA KOLIK: 180 / 140 korun



Počátkem března se znovu otevřou brány hradu Šternberk a bude zahájena návštěvnická sezona 2023. Na první prohlídky roku se mohou návštěvníci těšit v sobotu 4. března. Navštívit hrad Šternberk bude možné i další březnové soboty. V sobotu 18. března rozšíří nabídku o speciální prohlídku nazvanou Antické báje a mýty, na sobotu 25. března na hradě připravují prohlídku s knihou.



Hrad ŠternberkZdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

PROSTĚJOVSKO

Vřískot 6

KDY: pátek 10. března od 21 hodin

KDE: Kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 140 korun

Další díl veleúspěšného hororu. Sestry Samantha a Tara Carpenterové a dvojčata Chad a Mindy přežily řádění tajemného vraha ukrytého pod maskou ducha v městečku Woodsboro. Odstěhovaly se do New Yorku a…

Mimoni 2: Padouch přichází

KDY: pátek 10. března od 18 hodin

KDE: Kino Oko, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: 80 korun dospělí, 40 korun děti



Pokračování jednoho z nejúspěšnějších animovaných filmů pro děti, mládež i dospělé. Mimoni 2 Padouch přichází pobaví všechny věkové kategorie.



Já padouch 2Zdroj: Archiv

Dětské šibřinky

KDY: sobota 11. března od 14 hodin

KDE: sokolovna, Bedihošť

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Veselé odpoledne s hudbou a maskotem Žluťákem. Zábavný program a bohaté občerstvení připravili členové TJ Sokol Bedihošť.

Tradiční hasičský ples

KDY: sobota 11. března od 20 hodin

KDE: sokolovna Olšany u Prostějova

ZA KOLIK: 150 korun



Sbor dobrovolných hasičů Olšany u Prostějova zve na tradiční hasičský ples v místní sokolovně. Bohatá tombola, kapela Roxy a rozmanité občerstvení je samozřejmostí.





Dětský maškarní ples

KDY: neděle 12. března od 14 hodin

KDE: Kulturní dům Jesenec

ZA KOLIK: 50 korun dospělí

Celoodpolední zábava pro děti i dospělé. Úsměvy všem na tvářích vykouzlí šašek Viki. Bohaté občerstvení, tombola a dárky pro děti.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Velikonoční výstava

KDY: pátek 10. března od 17 hodin

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční velikonoční výstava, v pořadí již osmadvacátá, bude v hranické galerii M+M v Jurikově ulici zahájena tento pátek slavnostní vernisáží v 17 hodin. Vystoupí na Hranický dětský pěvecký sbor. Těšit se můžete na ukázky velikonočních tradic, různé druhy kraslic, pomlázky a jarní aranže. Výstavu, která je také prodejní, můžete navštívit denně od 13 do 17 hodin, dopoledne na zazvonění až do soboty 8. dubna.

Velikonoční výstava 2022 v Galerii M+M v Hranicích.Zdroj: Jiří Necid

Dětská merenda

KDY: sobota 11. března od 13.30 hodin

KDE: Zrcadlový sál v Kasárnách Generála Zahálky, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Odpoledne plné her a soutěží čeká na děti, které v sobotu zamíří na 14. ročník Dětské merendy do Zrcadlového sálu. Chybět nebude volba Miss merenda a Miss porota či soutěž o ceny. Vystoupí orientální tanečnice Zizi a Zahira. Těšit se můžete také na nejlepší masku dospěláka a další překvapení. Připraven bude bufet plný laskomin. K tanci a poslechu zahraje DJ Dalis.



Dětská merenda v Zrcadlovém sále hranických kasáren.Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Ples Brutálních borců III.

KDY: pátek 10. března od 19 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

Jak se v 90s oblékala třeba Princezna Diana nebo snad Spice girls? Nechte se inspirovat a vyrazte na ples Brutálních borců tentokrát na téma Devadesátky. Hrát bude kapela Kanci paní nadlesní a na afterparty to roztočí DJ Mishack.

Přerovský ples

KDY: sobota 11. března od 19 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 390 korun



Tradiční Přerovský ples s podtitulem Za vším hledej ženu aneb Noc královen se koná už tuto sobotu v Městském domě. Vystoupí Kristína, Eva Decastelo, Honza Mlčoch a další. Těšit se můžete na zážitkovou gastronomii, fotokoutek, taneční vystoupení, soutěže o ceny a afterparty DJ Radia Haná.



Přerovský ples 2020Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Dámy a pánové, do gala!

KDY: pátek 10. března od 17 hodin, potrvá do 28. května

KDE: Muzeum Mohelnice

ZA KOLIK: 40 korun

V čem jsme se „nesli“ do tanečních, na plesy nebo do divadla v minulém století? To zjistíte na výstavě Dámy a pánové, do gala!, která je přehlídkou společenské módy 20. století na Mohelnicku. Výstava vznikla díky ochotě těch, kteří si šaty uschovali a při této příležitosti je zapůjčili či věnovali mohelnickému muzeu. Vernisáž je na programu v pátek 10. března od 17 hodin.

Anna K.

KDY: sobota 11. března od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Zábřeh

ZA KOLIK: 440, 490 a 540 korun



Populární zpěvačka, pětinásobná držitelka ceny Anděl a několikanásobná zpěvačka roku v anketě Žebřík ANNA K. uvede v Zábřehu oblíbený akustický koncert. Se svou kapelou představí nejen své největší hity, ale i novější písně v akustických aranžích, které pro zpěvačku připravil americký producent Steve Walsh. „Naše akustické turné v minulých letech mělo takový úspěch, že jsme se rozhodli ho zopakovat i letos. Mám velkou radost, že onu skvělou atmosféru budu moci na koncertech opět zažít se svými fanoušky,“ těší se Anna K. – žena se silným životním příběhem.



Anna KZdroj: Deník/Archiv

Pyreneje – duše v oblacích

KDY: neděle 12. března od 15 hodin

KDE: Tančírna Račí údolí u Javorníku

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Jaké to je skončit v práci, sbalit si pětadvacet kilo těžkou krosnu a vyrazit na jeden z nejnáročnějších dálkových horských přechodů v Evropě? Jaké to je procházet se dva měsíce sám, s hláskem své duše, pohádkovou krajinou plnou skalnatých horských štítů, průzračných horských jezer, říček, zvířat, a to vše si vychutnávat skrze hledáček fotoaparátu? Jaké to je nebýt na takovéto cestě limitován časem, ale pouze pomalu se tenčícími financemi? To vše přiblíží posluchačům Přemysl Luljak, rychlebský rodák z Velké Kraše na přednášce v Tančírně v Račím údolí u Javorníku.

Jů a Hele

KDY: neděle 12. března od 16 hodin

KDE: KDC, Rapotín

ZA KOLIK: 100 korun



Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí – do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení vás navštíví Jů a Hele a společně se přenesete do míst plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!" lákají k návštěvě pořadatelé rodiče s dětmi.



Jů a Hele.Zdroj: Zdeněk Hejduk