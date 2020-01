Maškarní ples

KDY: sobota od 20 hodin

KDE: KD Bludov

ZA KOLIK: 100 korun

Večerem provede kapela The Reason. Připraveny budou míchané nápoje přímo z pekla, točené pivo od šenkýřky, bohaté občerstvení a středověká kuchyně. Návštěvníky čeká bohatá tombola s LED televizí jako hlavní cenou.

Jazzové odpoledne

KDY: sobota od 15.30 hodin

KDE: sál PLL Jeseník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

S klavírním recitálem se představí jazzový mág Jakub Knápek.

Koncert k 223. výročí narození Franze Schuberta

KDY: neděle od 17 hodin

KDE: Kaple Jeseník

ZA KOLIK: 100 a 80 korun

Vystoupí klavírní duo Martin a Jan Hršelovi.V programu zazní skladby F. Schuberta, W. A. Mozarta, E. Griega, V. Lejska.

Ani spolu, ani bez sebe

KDY: neděle od 19 hodin

KDE: sál PLL Jeseník

ZA KOLIK: 100 korun

Divadelní spolek Kantoři se představí ve hře Fabrice Roger - Lacana v režii Vlaďky Hromádkové.

Případ mrtvého nebožtíka

KDY: neděle od 20 hodin

KDE: Kino Oko Šumperk

ZA KOLIK: 130 korun

Hlavní postavou komedie je major Prubner (David Novotný), který spolupracuje na vyšetřování podivného případu vraždy s detektivy Skálovou (Hana Vagnerová), Rorýsem (Martin Pechlát) a Dymákem (Lukáš Příkazký). Děj je tady ovšem pouze záminkou pro humor - jak situační, tak slovní.

Karel Svoboda: Šťastná léta

KDY: neděle od 19.30 hodin

KDE: Kino Pohoda Jeseník

ZA KOLIK: 130 korun

Životopisný dokument o životě českého hitmakera Karla Svobody, který jako jeden z mála českých hudebních skladatelů dokázal se svou hudbou dobýt srdce posluchačů po celém světě. V roce 1968 složil hit Lady Karneval, s níž Karel Gott uchvátil publikum na festivalu v brazilském Rio de Janeiru, a oba Karly znal náhle celý svět.

Veřejné bruslení

KDY: neděle od 9.30 hodin

KDE: zimní stadion Šumperk

ZA KOLIK: 60 korun

Až do 10.45 hodin mohou zájemci využít ledové plochy, bruslení je určené pro všechny věkové kategorie.

Mohelnický betlém

KDY: sobota a naděle

KDE: kostel sv. tomáše Becketa Moheklnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Každoročně o vánočních svátcích je v kapli svaté Anny farního kostela k vidění překrásný betlém zabírající velkou plochu. Přístupný bude až do Hromnic o sobotách od 15 do 16 hodin, v neděli od 14 do 17 hodin.

Jan Havelka: tichý génius Moravy

KDY: sobota a neděle osd 9 hodin

KDE: Památník Adolfa Kašpara Loštice

ZA KOLIK: 30 a 15 korun

Výstava přibližuje osobnost loštického rodáka Jana Havelky, od jehož narození uplynulo 180 let. Pedagog, redaktor, národní buditel, historik, zeměpisec a národopisec a v neposlední řadě muzejník, to vše v jedné osobě byl profesor Jan Havelka.

Termální park

KDY: sobota a neděle od 10 hodin

KDE: Velké Losiny

ZA KOLIK: 350 korun/3 hodiny

Spojení relaxace, regenerace, odpočinku a blahodárné termální vody - unikátní termální park, který v České republice nemá obdoby. Jako jediný nabízí relaxační a regenerační vodní svět, bazény napouštěné přírodní termální vodou.