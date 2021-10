Oktober fest na Poděbradech

KDY: sobota 16. října, neděle 17. října

KDE: restaurace Terasa, přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce

Premiéra festivalu piva a lahůdek u oblíbeného jezera. Pivní speciály, typické německé dobroty, originální výzdoba a spousta dalšího

Podzimní Flora Olomouc

KDY: čtvrtek 14. října až neděle 17. října, čtvrtek až sobota od 9 do 17 hodin, neděle od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: v místě konání akce 160 korun, on-line 140 korun

Do říše ovoce a zeleniny návštěvníky zavede podzimní etapa oblíbené výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex. Připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka a nabídne rady pro zdravé způsoby jejich pěstování. Na festivalu gastronomie a nápojů Olima se představí známý český cukrář Josef Maršálek společně s vítězkou soutěže Peče celá země Petrou Burianovou. Na hlavní expozici, jež tentokrát nese název „….v říši ovoce a zeleniny“ se v pavilonu A tradičně podílí Zelinářská unie Čech a Moravy, Ovocnářská unie Moravy a Slezska a Školkařský svaz Ovocnářské unie České republiky.

Podzimní Flora Olomouc 2019Zdroj: DENÍK/Magda Vránová

Závody v Nordic Walking na Svatém Kopečku

KDY: sobota 16. října, zahájení v 9 hodin

KDE: sraz a parkování u Restaurace Fojtství na Svatém Kopečku

ZA KOLIK: zdarma



Nevíte, jak si užít poslední teplé podzimní dny? Co takhle si přijít zasportovat na nedlouhou a krásnou tříkilometrovou trať, kterou organizátoři připravili poblíž Zoo Olomouc a Restaurace Fojtství na Sv. Kopečku. Nezapomeňte si s sebou nordic walking hole, přátele, rodinu a dobrou náladu a vyrazte v sobotu 16. října v 10.30 vstříc cíli. Registrovat na závod se můžete zdarma pomocí následujícího odkazu ZDE. A odměna? Ta v cíli bude čekat na každého!

Podzimní mlsání na hradě Šternberk

KDY: sobota 16. října od 10 do 16 hodin

KDE: Hrad Šternberk

ZA KOLIK: 200 / 160 / 100 korun

Patříte-li mezi milovníky historie nebo dobrého jídla, nenechte si ujít akci Podzimní mlsání, která nabízí nejen prohlídku hradu, ale také ochutnávky jídel. Po dvouleté odmlce se ponese hradem Šternberk vůně dobrého jídla, neboť na tento den připravujeme gurmánský festival - Podzimní mlsání. Stejně jako v předchozích letech se mohou návštěvníci těšit na prohlídky hradu spojené s ochutnávkou hradních pokrmů. Degustace jídel proběhne v exkluzivním prostoru Liechtensteinské kuchyně. Součástí vstupného na prohlídky hradu budou ochutnávky jídel zdarma, další pokrmy lahodné chuti bude možné zakoupit. V nabídce naleznete pochoutky na grilu, domácí hradní koláče a mnoho dalších dobrot. Průvodci v historických kostýmech vás seznámí nejen s historií hradu, ale přidají i informace týkající se historie stolování a přípravy pokrmů na hradech a zámcích.

Hrad ŠternberkZdroj: Deník/Jiří Kopáč

PROSTĚJOVSKO

Fotbalový skřítek

KDY: pátek 15. října od 19 hodin

KDE: Divadlo Point, Husovo náměstí 91, Prostějov

Film Fotbalový Skřítek je produktem prostějovských amatérských filmařů. Natáčel se v Prostějově a jeho okolí a vystupují v něm amatérští herci z řad lidu, doplnění o ochotníky z místního divadla Point. Ve filmu tak například uvidíte Lukáše Kameníčka, Michala Grepla, Lukáše Sluku, Jakuba Hyndricha, Martina Smékalovou, Marcela Zabloudila, Ondřeje Štullera či fotbalisty týmů z Vrahovic, Výšovic a Vícova. Tak neváhejte a přijďte tento filmový projekt vytvořený čistě Prostějováky podpořit.

Fotbalový skřítek.Zdroj: Facebook Divadlo Point

Dobročinná aukce Žebříku

KDY: sobota 16. října od 16 do 19 hodin

KDE: Mozaika – multikulturní centrum, Raisova 1159, Prostějov

ZA KOLIK: dospělí 50 korun, děti zdarma



Pokud byste chtěli přispět na dobrou věc, je tady dobročinná aukce od Žebříku. Aukce se můžete zúčastnit dvěma způsoby. Za prvé můžete do aukce darovat pěkné a zajímavé předměty anebo přijít na aukci a vydražit věci, které vám padnou do oka. Občerstvení je zajištěné, pro nejmenší bude připravený dětský koutek s dozorem a dražitel s nejvyšší částkou si odnese dort.

Koncert Dalibora Jandy

KDY: sobota 16. října od 19 hodin

KDE: Společenský dům Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 650 až 750 korun

Je to neuvěřitelné, ale zpěvák, skladatel a hitmaker Dalibor Janda nás svým nezaměnitelným hlasem provází už 40 let. Zpěváka na jeho koncertu doprovodí jeho takřka kultovní kapela Prototyp, exkluzivním hostem bude Jiřina Anna Jandová a další hvězdná překvapení. Tak přijďte spolu s Daliborem do prostějovského společenského domu a zažijete výjimečný večer.

Dalibor Janda.Zdroj: Miloš Novák

Den archeologie

KDY: sobota 16. října od 9.30 hodin

KDE: Malé Hradisko



Na podzimní komentovanou procházku na jediné moravské keltské oppidum Staré Hradisko u Protivanova můžete s archeology vyrazit už tuto sobotu. Sraz je za obcí Malé Hradisko směrem na oppidum u třetí tabule naučné stezky v 9.30 hodin.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Výlov Hradeckého rybníka

KDY: sobota 16 října a neděle 17 října od 8.30

KDE: Hradecký rybník, Cimburkova 2, Tovačov

ZA KOLIK: zdarma

A je to tady! Výlovy rybníků, které jsou pořádány každoročně a tradičně na podzim opět začaly. Jako jeden z prvních rybníků bude vyloven právě ten Hradecký. Těšit se můžeme na ochutnávku rybích specialit i prodej živých ryb. K poslechu zahrají Šediváci a pro děti budou připraveny atrakce. Pro zájemce bude od 9 do 16.30 zpřístupněn i zámek.

Výlov Hradeckého rybníka v TovačověZdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Strašidlácké hrátky

KDY: pátek 15. října od 19.15 hodin

KDE: Laguna, u restaurace Bašta u Dokládalů, Přerov



Tradiční lampionový pochod za strašidly, na svícení si přineste lampióny, baterky by strašidla zaplašily. V temných zákoutích okolí Laguny vás budou očekávat nečekaná překvapení a číhat rozličná strašidla, bubáci a děsy. Vedle strašidel známých a osvědčených se snad objeví i strašidla nová. Přijďte se vesele vybát! Bohaté občerstvení, možnost zakoupení lampiónů a opékání na ohni je zajištěno.



Strašidlácké hrátky u LagunyZdroj: Deník/Dagmar Rozkošná

Plný kapsy šutrů

KDY: pátek 15. října od 19 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice-Slavíč

ZA KOLIK: 150 korun

Divadelní představení souboru Amadis láká na hořkosladkou komedii o natáčení amerického velkofilmu očima dvou irských buranů.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Karel

KDY: pátek 15. října od 18.30

KDE: kino Mohelnice

ZA KOLIK: 130 korun

Ojedinělý pohled do duše i života slavného zpěváka přináší nový dokumentární film od režisérky Olgy Malířové Špátové. S Karlem Gottem natáčela po dobu jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl velmi osobní až intimní snímek o jeho životě, ve kterém nechybí ani slavíkův nadhled a humor. Přijďte si i vy udělat názor na tento dokumentární film a zároveň si tím i na Karla zavzpomínat.

Film o Karlu Gottovi natočila Olga Malířová Špátová.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Mezinárodní den archeologie

KDY: sobota 16. října od 9 do 16 hodin

KDE: Muzeum Mohelnice

ZA KOLIK: jednotné vstupné 50 korun, děti do 3 let zdarma



Přijďte si vyzkoušet jaký byl život v pravěku a co bylo pro naše předky denním chlebem. V prostorách Muzea v Mohelnici si bude možné zkusit, jak se na ohništi pekly placky, otestovat si můžeme i naši zručnost při mletí mouky, budeme moct zjistit, jak náročné bylo vyrobit jednoduchý kamenný nástroj a mnoho dalšího. K tomu budou probíhat i komentované prohlídky.

Jesenické farmářské trhy

KDY: pátek 15. října od 9 do 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Jeseník

Přijďte na Masarykovo náměstí nakoupit sezonní ovoce a zeleninu, pečivo, uzeniny, lahůdky, paštiky a sýry, marmelády a zeleninové pochoutky, ovocná vína, medovinu, koření, perníčky a frgály, občerstvení a mnoho dalšího - převážně regionální produkty z Jesenicka. Pro děti bude připraven dětský koutek ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem Krteček.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Iva Janoušková

BRUNTÁLSKO

Zbrojnické balady

KDY: sobota 16. října až neděle 17. října, od 9 do 17.30

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, děti do 15 let 90 korun a děti do 3 let zdarma

Slyšte, slyšte! Na hrad Sovinec přijedou šermíři a divadelníci z širokého i dálného okolí. Přijďte se podívat na šermířská vystoupení, divadelní představení, sokolnické ukázky výcviku dravých ptáků nebo představení kovářského řemesla od mistra Jakuba. Nebudou chybět ani stánky s nejrůznějšími předměty, ale i chutným jídlem. Zavítejte o víkendu i vy na Zbrojnické balady na Sovinci!

Akce na hradě SovinciZdroj: se souhlasem Petra Šenkyříka