Výstava Já, hrdina

KDY: do 10. ledna

KDE: Muzeum Šumperk

ZA KOLIK: základní 60 korun

Interaktivní výstava pro děti i rodiče se bude věnovat složkám integrovaného záchranného systému (IZS) a situacím, ve kterých se může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský život.

Zážitková výstava se zaměří také na nejmladší návštěvníky, které hravým způsobem seznámí s tím, jak se chovat v krizových situacích a co je úkolem jednotlivých složek IZS.

Snímek Výjimeční

KDY: pátek 9. října od 18 hodin

KDE: kino Oko v Šumperku

ZA KOLIK: 60 korun



Autistický svět přblíží v šumperském kině film Výjimeční. Vincent Cassel a Reda Kateb v komedii o dvou mužích, kteří své životy věnují péči a vzdělávání dětí a dospívajících s autismem.



Bruno (Vincent Cassel) vede spolek pro autistické děti a dospívající, jejichž případy jsou tak komplikované, že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik (Reda Kateb) učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat.



Bohužel hrozí, že bude Brunova organizace zrušena, jeho neotřelý přístup se totiž nelíbí každému. Brunovi a Malikovi tak nezbývá než přesvědčit úřady, že má jejich práce smysl.

Festival pohádek: Královna Koloběžka První

KDY: sobota 10. října od 16 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: od 110 korun



Dnes již klasická pohádka fantastického autora a vypravěče Jana Wericha, kterou napsal na motivy příběhu Chytrá horákyně od Boženy Němcové. Většina z nás si jistě pamatuje její půvabné filmové zpracování z roku 1984 s Dagmar Patrasovou a Janem Čenským v hlavních rolích.



Příběh rybářovy chytré dcery Zdeničky, která se po mnoha peripetiích stane královnou, bude krásnou možností, jak poodhalit svět divadla i našim nejmenším divákům. Nebudou chybět chytlavé písničky, spousta zábavy a samozřejmě koloběžky. To vše a ještě více pro vás ve svém režijním debutu připraví Jan Ťoupalík.(Divadlo Šumperk)

Česká komedie Bábovky

KDY: sobota 10. října od 17.40

KDE: kino Oko v Šumperku

ZA KOLIK: 130 korun



Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem.



Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás. V hlavních postavách příběhu se představí Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer, které doplní i zástupci nastupující herecké generace Denisa Biskupová, Kristýna Podzimková a Brigita Cmuntová.

Princezna zakletá v čase

KDY: pátek 9. října od 17.30

KDE: kino Retro v Zábřehu

ZA KOLIK: 120 korun



Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce.



Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu.

Výstava Přírodní a figurální motivy

KDY: do 18. října

KDE: Muzeum v Zábřehu

ZA KOLIK: 10 korun



Autorem výstavy je Jaroslav Bílý z Olomouce, který se věnuje kresbě, malbě a kolážím. Tematicky nejčastěji zpracovává architekturu a krajinu, a to jak reálnou, tak abstraktní formou.

Výstava O včelách a lidech

KDY: do 15. listopadu

KDE: Muzeum Mohelnice

ZA KOLIK: 30 korun



Interaktivní výstava, která představuje život včel formou komiksu a her. Práci včelaře zas přibližuje díky sbírkovým předmětům našeho muzea. Výstava vznikla ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy při SVČ Doris Šumperk. Součástí výstavy budou doprovodné programy pro objednané skupiny dětí.

Výstava Bohatství vody a ledu

KDY: do 22. listopadu

KDE: Galerie Vodní trvze v Jeseníku

ZA KOLIK: základní 60 korun



Zaříznutá údolí potoků s kaskádami vodopádů, podzemní krasové labyrinty, zamlžená rašeliniště, osvěžující prameny i sněhové laviny. To vše neodmyslitelně patří ke koloritu Jeseníků a Rychlebských hor.



A co teprve minulost, kdy mráz trhal oblé pahorky na suť, kdy Velká kotlina hostila svůj malý ledovec a skandinávský ledovcový štít se dotýkal severních úbočí horských hřebenů… Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak se podílela na nezměrném bohatství rostlinných a živočišných druhů? Právě to a mnoho jiného se na výstavě dozvíte.

Vzhledem k neustále se vyvíjející situaci a vládním opatřením týkajících se pandemie, je možné, že některé z avizovaných akcí mohou být zrušeny. Pro aktuální informace o možném zrušení jednotlivých událostí proto prosím sledujte internetové stránky či Facebook s aktuálními informacemi od pořadatelů akcí, a také web Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz.