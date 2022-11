Přiveze už konečně svatý Martin první sníh? Jak budou chutnat letošní svatomartinská vína? Přijďte o víkendu ochutnat svatomartinská vína, husí a kachní speciality nebo martinské rohlíčky. Chybět nebude ani lampionový průvod v čele se sv. Martinem na koni, svatomartinské představení, ohňostroj nebo ohňová show.

Svatomartinské slavnosti ve Velké Bystřici.Zdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

Svatomartinská Olomouc

KDY: pátek 11. a sobota 12. listopadu

KDE: Dolní a Horní náměstí Olomouc



Dvoudenní oslava svátku svatého Martina na olomouckém Horním a Dolním náměstí spojená s ochutnávkou a prodejem svatomartinských a mladých vín roku 2022.

pátek 11. listopadu

Horní náměstí | 11:00–22:00

11:00–18:00 cimbálová muzika

16:00 žehnání vína & příjezd svatého Martina na koni – primátor Miroslav Žbánek

Dolní náměstí | 11:00–22:00

13:00 lidová harmonikářka Tereza Kniezová

16:00 Cimbálová muzika Valašské peklo

19:30 ohňová show – Plameňáci



sobota 12. listopadu

Horní náměstí | 10:00–22:00

11:00–18:00 cimbálová muzika

Dolní náměstí | 11:00–22:00

11:30 písničkář Vladimír Vlna

13:00 Cimbálová muzika Hejčíňan

15:00 Panákovo Kvarteto

17:00 kapela Všude je vyprodáno

19:30 Svatomartinská ohňová show – Cirkus LeVitare & Kejklířský spolek Cascabel



Svatomartinské slavnosti na Dolním náměstí v Olomouci, 11. listopadu 2021Zdroj: Deník/Magda Vránová

Svatomartinské prohlídky hradu Šternberk

KDY: sobota 12. listopadu od 10 do 15 hodin

KDE: Státní hrad Šternberk

ZA KOLIK: 250 korun, snížené 200 korun, děti do 17 let 100 korun

Na netradiční Svatomartinskou prohlídku hradu si můžete zajít na hrad Šternberk. Ta bude zaměřena nejen na historii hradu, ale především na legendu o svatém Martinovi. Pokud vám při prohlídce vyhládne, v Liechtensteiské kuchyni budou připravené ochutnávky martinských specialit.

Dialogy s Karlem Krylem

KDY: sobota 12. listopadu od 19.30 do 21 hodin

KDE: Kulturní dům Nadační, Velká Bystřice

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, v den konání akce 250 korun



Ke 33. výročí Sametové revoluce se bude v Kulturním domu Nadační uvádět recitál známých i pozapomenutých písní, básní a citátů Karla Kryla v podání Davida Uličníka, člena vokálního seskupení 4TET. Pokud máte rádi písničky od Karla Kryla, tento recitál by vám rozhodně neměl uniknout.

PROSTĚJOVSKO

Létající rabín

KDY: pátek 11. listopadu od 19 hodin

KDE: Divadlo Point, Prostějov

Létající rabín přijede zahrát svou směs židovské muziky z východní Evropy. Chybět nebudou housle, klarinet, cimbál nebo akordeon. Létající rabín je pětičlenný ansámbl hrající klezmer. Východiskem jeho tvorby je tradiční zvuk a folkloristický přístup, cílem pak současná a zároveň nadčasová muzika.

Létající rabín je pětičlenný ansámbl jejichž tvorba je založená na světské židovské hudbě zvané klezmer.Zdroj: Vojtěch Sukup

Pekelná show Krampus

KDY: sobota 12. listopadu od 18 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Bedihošť



Žhnoucí atmosféra a strašidelné čertovské masky všude kolem. Přesně na to se můžete těšit v sobotu 12. listopadu od 18 hodin v Bedihošti, kde se uskuteční Pekelná show Krampus. Ptáte se, jestli bude i ta vyhlášená ohňová show? No samozřejmě!



Ilustrační foto.Zdroj: Archiv VLP

Slavnostní sokolská akademie

KDY: sobota 12. listopadu ve 14.30 hodin

KDE: Sokolovna, Skálovo náměstí, Prostějov

Slavnostní sokolská akademie se koná ke 160. výročí založení Sokola pod záštitou starosty Sokolské župy Prostějovské. V programu se představí všechny věkové kategorie sokolů a můžete se těšit i na pohádku Loutkového divadla Pronitka.

Kašpárek, princezna a drak

KDY: neděle 13. listopadu v 15 hodin

KDE: TJ Sokol Prostějov, Prostějov



Přijďte si zpříjemnit začátek listopadu pěknou pohádkou s názvem Kašpárek, princezna a drak. Pokud jste si mysleli, že loutkové divadlo už nefrčí, možná vás toto loutkové představení mile překvapí.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Snow film fest

KDY: pátek 11. listopadu od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

Každý rok od října do prosince do více než 200 českých a slovenských měst přináší Snow film fest ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa i z domácí produkce. Pravidelně se můžete těšit na celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách.

Snow film fest. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Myslivecká zábava a Poslední leč

KDY: sobota 12. listopadu od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Skalička a Sokolovna, Střítež nad Ludinou

ZA KOLIK: 130 a 150 korun



Nenechte si ujít hned dvě myslivecké akce na Hranicku:

Myslivecká zábava se koná v sobotu 12. listopadu od 20 hodin v sokolovně ve Skaličce. Cena vstupenky , prodej vstupenek na místě. K tanci a poslechu zahraje skupina Domeza. Vstupné je 130 korun. Zajištěno je občerstvení v mysliveckém stylu i bohatá tombola.

Tradiční myslivecký ples Poslední leč se uskuteční v sobotu 12. listopadu v sokolovně ve Stříteži nad Ludinou od 20 hodin. Vstupné je 150 korun. K tanci a poslechu zahraje RK Band Radek Kňura. Součástí bude i tombola.

Svatomartinský jazz a blues

KDY: pátek 11. listopadu od 19.30 hodin

KDE: kostel svatého Vavřince, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Užijte si Svatomartinský večer ve společnosti kvalitní muziky. Na koncertě v rámci podzimní části festivalu Blues nad Bečvou, vystoupí Mothers Follow Chairs (CZ) a Simone Reifegerste Trio (CZ/DE).

Formace Mothers Follow Chairs. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Tenkrát v osm po 25 letech - Jardo, děkujeme

KDY: sobota 12. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 200 korun



Úvodní část večera bude věnována symbolickému rozloučení a vzdání pocty Jaroslavu Wykrentovi. Pokračuje taneční zábava pod taktovkou Boba Přidala, která vyvrcholí o půlnoci videodiskotékou pod názvem Dvacet pět let za třicet minut. Premiérově zahraje nová kapela Synkopa, která pokračuje v hudební tradici této přerovské legendy.



Jaroslav WykrentZdroj: Archiv Bohuslava Přidala, se souhlasem

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Koule fest

KDY: pátek 11. listopadu od 17 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: 420 korun

Již 4. ročník festivalu Koule fest se blíží a letos to bude opět jízda! Organizátoři vykutáleli bohatý program v čele s kapelou Wohnout. Na pódiu to hnedka zkraje večera vystoupí skupina Natřije následovaná zpěvačkou Veronou, Marcellem a skupinou Brixtn. První kapela vystoupí v 18 hodin.

Hudební skupina WohnoutZdroj: Archiv

Brémští muzikanti aneb Do knihovny za pohádkou

KDY: sobota 12. listopadu od 10 hodin

KDE: Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun



Zvířátka osel, pes, kočka a kohout už nemají pro lidi užitek, a tak se vydají do světa, aby našla svoje místo. Rozhodnou se vypravit do Brém, stát se muzikanty a dobýt svět. Jak to se zvířátky dopadne? To se dozvíte jedině tehdy, pokud se na pohádku přijdete podívat!

Svatomartinské hody s cimbálem

KDY: pátek 11.listopadu od 18 hodin

KDE: Kulturní dům, Rapotín

ZA KOLIK: 100 korun

Oslavte svatého Martina jak se patří a zavítejte tento pátek do Kulturního domu v Rapotíně. Těšit se můžete na husu, zvěřinu, českou kuchyni a také víno. K poslechu a tanci zahraje Cimbálka CML Šumperk.

Svatomartinská husa. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Koncert jemných tónů Sophie Mavrogenidou

KDY: neděle 13. listopadu od 16 hodin

KDE: Kostel svaté Barbory, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 120 korun, v den konání akce 150 korun, děti zdarma



Zaposlouchejte se v neděli do nádherného koncertu významné flétnistky a skladatelky Sophie Mavrogenidou. Klavírní doprovod jí bude dělat Martin Hroch. Nenechejte si tento koncert ujít. Atmosféra koncertu v Kostele sv. Barbory rozhodně bude stát za to!