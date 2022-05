Barvám neutečeš KDY: sobota 14. května. Program od 9 do 15:30, start běhu ve 13h KDE : Smetanovy sady, Olomouc ZA KOLIK: startovné na místě od 200 do 750 Kč (dle věku)

Další ročník populárního běhu olomouckým parkem se spoustou barev kolem trati i na samotných běžcích. On-line registrace jsou již uzavřeny, startovné lze zakoupit na místě v pátek 13.5. od 12 do 18 h a v sobotu 14.5. od 9 do 12 h. Centrum, zázemí a start běhu je u pavilonu H ve Smetanových sadech. Doprovodný program začíná už dopoledne, zástup běžců se na trať vydá ve 13 hodin.

Barvám neutečeš v Olomouci, 4. 5. 2019Zdroj: Deník / František Berger

Cítím Olomouc tour Tomáše Kluse

KDY: pátek 13. května v 19.30

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: 555 korun

Tomáš Klus připravil pro své fanoušky jarní turné, na kterém představí nové album. Přijďte po delší pauze, kdy se nemohlo koncertovat, na koncert tohoto hudebníka, který to od 19.30 rozjede na Výstavišti Flora!

Tomáš Klus.Zdroj: Miloš Šálek

Gustavova Lužice

KDY: sobota 14. května ods 13 hodin

KDE: Obec Lužice u Šternberka

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 6 let zdarma



Obec Lužice vás zve na IV. ročník Gustavova Lužice. Přijďte se podívat na siláka Frantu. Bohaté občerstvení je zajištěno a připraven je také bohatý doprovodný program - malování na obličej, tetování pro děti, silácká soutěž pro děti skákací hrad a skluzavka, fotokoutek, lahodná káva.

Program:

13.00 Slavnostní odhalení nové pamětní desky Gustava a Františka Frištenských před místním statkem za účasti rodiny Frištenských

14.00 Zahájení sportovního odpoledne na místním fotbalovém hřišti

14.10 Vystoupení gymnastika TJ Sokol Šternberk

14.20 Sportovní klání dětí z mateřských škol15:00 TruePower Workout (workshop)

16.00 Silácký trojboj pro muže a ženy – registrace od 15:00

18.00 Vystoupení Siláka Franty

19.00 Hudební skupina Fantajm (poprock z úrodné Hané)

22.00 Hudební skupina P.O.Z. (Lužice)

Dechovka v údolí

KDY: neděle 15. května od 13.30

KDE: Kulturní dům Na Letním v Hlubočkách – Mariánském Údolí

ZA KOLIK: 190 korun

Už tuto neděli 15. května se můžeme těšit na 8. ročník festivalu Dechovka v údolí. K tanci a poslechu zahrají kapely Bludověnka a Vlčnovjanka. A pokud během festivalu dostanete na něco chuť, občerstvení je od pořadatelů zajištěné!

Vlčnovjanka.Zdroj: Jiří Doupovec

Závod odrážedel, koloběžek a kol

KDY: neděle 15. května od 14.30 do 15 hodin registrace a od 15 do 18 hodin samotné závody

KDE: Zámecký park, Velká Bystřice

ZA KOLIK: startovné 50 korun



Závodníci na značky, připravit, pozor, teď! Závod odrážedel v Zámeckém parku ve Velké Bystřici je za rohem! Připravené jsou kategorie jak plastových motorek, odrážedel, ale i kol, koloběžek, a dokonce i štafeta na koloběžkách dětí s dospělým. Kategorie kol je omezena věkem do 7 let a každý závodník musí mít přilbu. Občerstvení pivo, limo a párek v rohlíku.

Mánesova stezka

KDY: sobota 14. května

KDE: stadion, Lutín

Protáhnout si tělo na čerstvém vzduchu může v sobotu 14. května každý, kdo se zapojí do již 47. ročníku akce Mánesovou stezkou. Turisté si mohou vybrat patnáct nebo pětadvacet kilometrů dlouhý úsek. „Trasa pro běžce má dvacet kilometrů, pro cyklisty padesát kilometrů. Prezentace účastníků je na stadionu v Lutíně v době od 7 do 8.30 hodin,“ upřesnil starosta obce Jakub Chrást. Tradiční akci pořádá turistický oddíl TJ Lutín.

PROSTĚJOVSKO

Vycházka za ptáky hnízdícími v budkách na Velkém Kosíři

KDY: sobota 14. května od 9.25 hodin

KDE: sraz u sokolovny v Čechách po Kosířem

ZA KOLIK: zdarma

Už jste ve vašem okolí viděli nějaké ptáky a nevěděli jste, co jsou zač? Tuto sobotu 14. května máme jedinečnou příležitst tyto ptáky lépe poznat. Společně se vydáme na procházku k Velkému Kosíři, kde budeme po cestě pozorovat ptáky, hnízdící v budkách. Provázet bude Miloš Krist z katedry zoologie z Univerzity Palackého.

Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi

KDY: sobota 14. května od 15 hodin

KDE: Sportovní areál, Kostelec na Hané



Ve Sportovním areálu v Kostelci na Hané vypukne v sobotu 14. května sportovní den! Těšit se můžeme na plnění úkolů na stanovištích, nafukovací atrakce, malování na obličej a chybět nebude ani občerstvení, pivo, limo a grilované makrely.

Férová snídaně

KDY: sobota 14. května od 10 do 12 hodin

KDE: park u Městské knihovny, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

I letos si můžeme užít společnou snídani v parčíku u Městské knihovny v Prostějově na podporu fair trade. S sebou si nezapomeňte piknikovou deku, hromadu dobrot a třeba i nějakou fair trade pochutinu. Férový čaj, kávu nebo kakao i čtivo dodají samotní pořadatelé akce. Za nepříznivého počasí se půjdeme schovat do knihovny.

Ilustrační foto.Zdroj: Stanislav Komínek

Setkání veteránů

KDY: neděle 15. května od 8 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov



Již 24. setkání veteránistů s historickými vozidly láká v neděli na náměstí. Na programu je přejímka historických vozidel a motocyklů, soutěž elegance a chybět nebude ani jízda Prostějovem.



Historické motorky a auta projížděly Prostějovem. 12.5. 2019Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Zahájení sezony na Cyklostezce Bečva

KDY: sobota 14. května

KDE: Přerov, Tovačov, Lipník nad Bečvou, Hranice - Pohostinství Na Střelnici

V sobotu 14. květnase uskuteční zahájení nové sezóny na Cyklostezce Bečva v Hranicích na Pohostinství Na Střelnici. Doprovodný program bude probíhat od 10 do 17 hodin. Šlápněte do pedálů a přijeďte se podívat na jedinečnou Hopsací show. Hračky v ní použité (klokaní boty, minikolo, pogo tyč nebo circusbike)si budete moci vyzkoušet v rámci workshopů, které budou probíhat po celý den. Aktivity pro děti a dospělé nabídnou i DDM Hranice, Městská policie a BESIP. Posilnit se budete moci výborným občerstvením a atmosféru dotvoří skvělá hudba oblíbené kapely Olomoucký Dixieland Jazz Band. Do Hranic zamíří cyklisté z Tovačova, Rožnova pod Radhoštěm, Přerova a dalších měst. Za jízdu do Hranic dostanou ve svých městech lístek do tomboly a poukázku na občerstvení v Pohostinství Na Střelnici. Aby nepřišli Hraničané zkrátka, pořadatelé pro ně připravili jízdu na Rybáře, kde ve Stodole u Bečvy také získají lístek do tomboly i poukázku na jídlo v Pohostinství Na Střelnici. A tombola opravdu stojí za to. Hlavní cenou je poukaz v hodnotě 3000 korun na nákup v Potravinách CBA. Vyhrát ale můžete permanentky na hranickou Plovárnu, potravinové balíčky, hodiny, skládací deštník, pláštěnku, lékárničky, čelovky, funkční trička a další ceny. Je jich spousta, tak určitě přijďte.

Podrobný program:

10.00 Registrace účastníků (pro Hraničáky na Rybářích ve Stodole u Bečvy)

11.00 Zahájení workshopů s agenturou Hopsej

11.30 Hopsavá show

12.00 Koncert kapely Olomoucký Dixieland Jazz Band

13.00 Vyhlášení tomboly

17.00 Odjezd do svých domovů

Cyklisté z Hranic, Lipníku nad Bečvou, Přerova a Tovačova zahájili sezonu na Cyklostezce Bečva. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Feel good party

KDY: sobota 14. května od 18 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun



Feel good party – dance party na vás čeká už tuto sobotu v Hranicích. Originální DJs Kuba a Kuba stojí mimo jiné za úspěšnou sérií Sun in my Eyes a poprvé se představí i v Karnole. Akce pro všechny, kteří milují život, house, funky, disco, 80s i 90s hits. Vstupné je 100 Kč.

Za přerovským zubrem a Na kole Přerovskem

KDY: sobota 14. května od 7 hodin

KDE: sraz Sokolovna, Přerov

Turistický pochod (34. ročník) a cykloturistická projížďka (42. ročník) Přerovskem. Pěší trasy: 36, 26, 12, 6 km Cyklotrasy: 70, 50, 30, 5 km.

Paranormal Cirkus

KDY: od čtvrtku 12. do neděle 15. května od 19 hodin

KDE: Městský park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: od 199 korun



Na hororové představení Panoramal cirkus v podání Cirkus Francesco Jung se mohou těšit malí a velcí návštěvníci, kteří zavítají od čtvrtku 12. do neděle 15. května na cirkusovou loučku u přerovského parku Michalov. Paranormal Cirkus ve velkém hororovém stanu předvede dechberoucí výpravnou show plnou adrenalinu a zábavy. Cirkus, který ve své show vynechal zvířata, předvede dvě hodiny trvající hororovou zábavu, mrazivé akrobatické kousky a výstupy strašidelných klaunů. V programu nebudou chybět šikovné akrobatky na závěsných lanech, předvádějící mrazivé akrobatické kousky v pořádné výšce. Z mrazivých pocitů vás však rychle přenesou do tepla pomocí šokující ohnivé show, no a při vrhání nožů a seker budete opravdu rádi, že sedíte v hledišti.



Představení v Paranormal cirkusu na Dubině. 1. května 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Tři sestry

KDY: pátek 13. května od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 550 korun, v den akce 600 korun

Syrová atmosféra zašlých hospodských časů zavane v zábřežském kulturáku v pátek 13. května. Do Zábřeha se přiřítí legendární skupina Tři sestry a přiveze sem dvouhodinovou hudební nálož. Dveře, bary i sál kulturního domu se otevřou v sedm večer. „Tradiční letní tour hrajeme na místech, kde to máme rádi. Taky v Zábřehu uslyšíte poctivou porci živé hudby a budete oslněni žhavou show minimálně středoevropského formátu!" láká na koncert frontman kapely Lou Fanánek Hagen.

Kapela Tři sestry.Zdroj: Deník/Richard Karban

Zahájení lázeňské sezony

KDY: od čtvrtku 12. do neděle 15. května

KDE: Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník



Tradiční zahájení lázeňské sezony v rámci oslav 200. výročí od založení lázní Vincenzem Priessnitzem láká na bohatý program:



čtvrtek 12. května

DEN PRAMENŮ

Oslava jesenické živé vody, vítání jara a tradiční zdobení pramenů v lázních a městském parku!



AREÁL PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ:

10:00 Lázeňské informační centrum

- Komentovaná prohlídka po pramenech



SMETANOVY SADY - PARK:

15:00 Slavnostní zahájení u pomníku Vincenze Priessnitze

15:20 a 16:20 Komentované prohlídky po pramenech (sraz u pomníku V. Priessnitze)

14:30 - 17:30 Doprovodný program u kurtů:



Hry pro děti: Lesní pedagogika lesy ČR a ALSOL, Šermířský spolek Jeseník, SVČ DUHA, KOLOBĚŽKY - WOOX, stánek IC Jeseník



pátek 13. května

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ:

16:00 Bubenická zahajovací show - skupina Rytmy

16:30 Miroslav Etzler zahájení

17:00 Divadlo IMPRO - skeče na téma lázeňství

19:00 LENKA FILIPOVÁ

21:00 Legendy se vrací - koncert k tanci a poslechu



sobota 14. května

12:25 Příjezd historického vlaku z Olomouce do Jeseníku



AREÁL PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ:

13:00 Mše u kaple VP u příležitosti 200. výročí založení lázní

Apoštolský administrátor biskup Mons. Martin David

14:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník,

Spolek panstva, žehnání pramenům



HŘIŠTĚ PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ:

15:00 Dixiland Vojenská hudba Olomouc

16:00 VLADIMÍR HRON

17:00 Děti ráje

18:00 Yes Blues

19:30 OLGA LOUNOVÁ

21:00 Třetí zuby



neděle 15. května

AREÁL PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ:

09:00 - 12:00 Vyhlídková věžička sanatoria Priessnitz

14:00 - 16:00 Otevření hrobky a kaple V. Priessnitze

15:00 Koncert Brass Band Šohaj v Hudebním altánku



Lenka Filipová.Zdroj: Miroslav Bžoch

Vzpomínkový koncert na Dagmar Braunerovou

KDY: neděle 15. května od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Barbory, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Vzpomínkový koncert na Dagmar Braunerovou, jednu z nejvýraznějších osobností zábřežského hudebního života se bude konat v neděli 15. května. Vystoupí sólistky opery Národního divadla v Brně, sopranistka Tereza Kyzlinková a mezzosopranistka Jana Hrochová, za klavírního doprovodu Martina Hrocha. Zazní mimo jiné skladby Antonia Vivaldiho, Gounodova nebo Schubertova Ave Maria, skladby Mozarta nebo Dvořáka.

O drakovi

KDY: neděle 15. května od 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun, děti do 3 let zdarma



Jedná se o čtyři pohádky, které na sebe částečně navazují a tvoří tak ucelenou hru. Hlavní postavou je drak, který se chce ženit, ale při své pouti za nevěstou dojde k závěru, že tento nápad nebyl až tak šťastný a celou akci vzdá. Celou pohádkou provází píseň s jednoduchou melodií, která se stále opakuje a děti se ji mohou během představení snadno naučit.