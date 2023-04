Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Tvarůžkový festival 2019 v centru Olomouce. | Foto: Deník / Burešová Barbora

OLOMOUCKO

Tvarůžkový festival

KDY: sobota 15. a neděle 16. dubna, od 10 do 18 hodin

KDE: Horní a Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Festival tvarůžkových specialit a regionálních piv zaplní o víkendu obě hlavní olomoucká náměstí. Kromě desítek stánků s dobrotami a řemeslnými výrobky čeká na příchozí i například i kuchařská show s Romanem Paulusem či herečkou Sandrou Pogodovou, divadelní představení nebo dílničky pro děti. Hrát budou folklorní soubory, místní kapely a vystoupí také Natálie Tichánková či legendární Mňága a Žďorp (neděle od 17 hodin).

Olomoucký tvarůžkový festival 2022Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Napoleonské manévry na Fortu XVII v Křelově

KDY: sobota 15. dubna

KDE: Fort XVII Křelov

ZA KOLIK: zdarma



Manévry vojsk z napoleonských válek ožije okolí olomoucké pevnůstky v Křelově. Na cvičení se tam sjedou desítky nadšenců v dobových uniformách, celý program bude přístupný veřejnosti. Ta může v sobotu navštívit jak vojenský tábor v blízkosti fortu, tak dopolední cvičení vojáků a menších jednotek i odpolední manévry batalionů.



Napoleonská vojska. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Attila Racek

Zahájení turistické sezony v Litovli

KDY: sobota 15. dubna od 9 do 16 hodin

KDE: náměstí Přemysla Otakara v Litovli, park u muzea, dvůr u muzea

ZA KOLIK: zdarma

Zábavným programem pro celou rodinu zahájí v sobotu turistickou sezonu v Litovli. Městem projde průvod krále Přemysla Otakara s družinou (od 10 hodin), zdarma budou přístupné litovelské památky a výstavy, po Nečízu se bude možné projet na lodičkách. Příchozí mohou navštívit historické vojenské ležení u litovelského muzea s ukázkami dobových řemesel, katovnou, lukostřelnicí i středověkou hudbou. Program pak zakončí inscenace středověké bitvy.

Muzeum harmonik v Litovli.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

PROSTĚJOVSKO

Řízková sobota - PŘESUNUTO NA SOBOTU 22. DUBNA!!!

KDY: sobota 15. dubna od 12 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Smažené řízky na několik způsobů, to je tradiční gastronomická akce v oblíbeném kempu pod plumlovským zámkem. V nabídce budou speciality v trojobalu s domácím bramborovým salátem a dalšími přílohami.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Šarlota Šínová

Volná dílna

KDY: sobota 15. dubna od 9 do 14 hodin

KDE: Klubovna ČZS Daliborka 5, Prostějov

ZA KOLIK: dobrovolné



Bonsai klub Haná Prostějov zve všechny zájemce o pěstování bonsají na názorné ukázky přesazování nebo tvarování těchto zajímavých rostlin. Jedná se o volnou dílnu pro širokou veřejnost.



Výstava bonsají v Prostějově. Ilustrační foto.Zdroj: archiv Bonsai klubu

Krajská přehlídka scénických tanců

KDY: sobota 15. dubna od 13.30 hodin

KDE: Městské divadlo Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance s postupem na celostátní přehlídku do Kutné Hory a krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých s postupem na celostátní přehlídku do Jablonce nad Nisou.

Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Prostějov (28.4.2018)Zdroj: Deník / Ondřej Kašlík

Jarní svod loveckých psů

KDY: neděle 16. dubna od 9 hodin

KDE: Střelnice Na Hloučeli, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Přehlídka a zkoušky loveckých psů všech plemen zaujme každého pejskaře. Pro návštěvníky zajištěno občerstvení.

HRANICKO A PŘEROVSKO

FlorExpo

KDY: čtvrtek 13. až neděle 16. dubna, od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 150 cm zdarma

První ročník zahradnické prodejní výstavy můžete už od čtvrtku až do neděle navštívit na přerovském Výstavišti. Těšit se můžete na bohatý doprovodný hudební program, odborné přednášky, zábavné atrakce pro děti. Chybět nebude vše potřebné pro dům a zahradu, květinová expozice tvořená z tisíců jarních řezaných květin, floristika nebo křest nové odrůdy tulipánu.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK / Martin Šinkovský

Michal Hrůza

KDY: pátek 14. dubna od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 430 korun na stání, 530 korun na balkoně



Koncert zpěváka a skladatele Michala Hrůzy se uskuteční v pátek 14. dubna v 19 hodin v divadle Stará střelnice. Michal Hrůza, oblíbený zpěvák a skladatel mnoha známých hitů spolu se svou kapelou, Kapelou Hrůzy, naplánovali na jaro 2023 sérii několika koncertů. Tour JARO 2023 odstartovalo v březnu. Michal se v současné době věnuje nové tvorbě a plánuje vydat v roce 2023 několik nových singlů. Jako první se objeví v éteru nejnovější singl píseň Sebestředná, kterou Michal složil ve spolupráci Honzou Horáčkem a určitě tento song zazní i v rámci jarních koncertů. Dále nemohou chybět známé songy jako je Napořád, Pro Emu nebo Zakázané uvolnění.



Michal Hrůza.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Strašidlácký rej

KDY: pátek 14. dubna od 19.15 hodin

KDE: Horní náměstí, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Přerovská strašidla a TOM Lišáci zvou všechny, kteří si rádi hrají na tradiční 14. ročník jarního setkání strašidel - Strašidlácký rej. Vedle výuky strašení dojde i na soutěž o nejkrásnější strašidlo a závěrečný průvod po hradbách.

Strašidlácký rej 2017 na Horním náměstí v Přerově.Zdroj: Vojtěch Podušel

Přerovské mosty

KDY: sobota 15. dubna od 8 do 10.30 hodin

KDE: Vinárna U Červené kočky, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun dospělí, 40 korun děti



Už 2. ročník turistického pochodu kolem řeky Bečvy pod názvem Přerovské mosty aneb …a zase na Strojař se uskuteční v sobotu 15. dubna. Můžete se vydat na dvě trasy, první má 6 kilometrů a druhá je dlouhá 16 km. Také v letošní roce mohou turisté vystoupit na střechu hotelu Strojař - samozřejmě až po absolvování povinných kontrol na všech mostech. Start pochodu bude od 8 hodin symbolicky v areálu vinárny U Červené kočky, který se nachází v těsné blízkosti dominantního Tyršova mostu. V cíli akce (V-KLUB na Palackého ulici) budou turisté očekávání od 11.30 hodin. Zde také obdrží pamětní list a k zakoupení budou turistické suvenýry. Registrace na www.kpts.cz



2. ročník turistického pochodu kolem řeky Bečvy v sobotu 15. dubna.Zdroj: Oldřich Smékal

Běh vítězství

KDY: sobota 15. dubna od 9.30 hodin

KDE: Stadion SK Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Atletický oddíl SK Hranice zve na 54. ročník Běhu vítězství, 50. ročník Hranické dvacítky a 7. ročník Hranické desítky. Závodit budou všechny věkové kategorie. Závody dětí startují od 9.30 hodin, hlavní na 10 a 20 kilometrů souběžně ve 12 hodin.

Běh vítězství, Hranická dvacítka, Hranická desítka 2019Zdroj: Jiří Andrýsek

Taťána Fest

KDY: sobota 15. dubna od 18 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Již čtvrtý ročník vzpomínkové akce Taťána Fest připomíná předčasně zesnulou pedagožku, sbormistryni a významnou osobnost hranické kultury PaedDr. Taťánu Jonasovou. Vzpomínkový večer se uskuteční tuto sobotu v 18 hodin v Divadle Stará střelnice. Účinkovat budou Hranický dětský pěvecký sbor (HDPS) přípravka, Ženský komorní sbor, Matěj Králíček, HDPS, Begleit, Vokalamita, Jana Labašová, Intonic, LiThr a Hudecká muzika.



Taťánafest 2019 na Staré střelnici v HranicíchZdroj: DENÍK/Kristýna Neulsová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Iné Kafe

KDY: pátek 14. dubna od 20 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 450 korun v předprodeji, 500 korun na místě

Slovenská punk rocková kapela Iné Kafe v pátek 14. dubna poprvé zahraje před šumperským publikem. Pořadatelé slibují strhující show i neobyčejný hudební zážitek. Během své 28leté historie kapela vydala 15 hudebních nosičů a absolvovala dvě tisícovky koncertů. Do éteru vypustila přesně 38 singlů, pričemž zatím posledním je Severní vítr z prosince 2022. Jejich chytlavé písničky si zpívají už dvě generace lidí. Iné Kafe dlouhodobě patří k headlinerům na různých akcích.

Iné Kafe.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Jaroslav Dušek

KDY: sobota 15. dubna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 350 korun



Na unikátní besedu se známým hercem, mistrným improvizátorem a myslitelem usilujícím o co nejtěsnější sepětí s přírodou pozve kulturní dům v Zábřehu v sobotu 15. dubna. Parťákem Jaroslava Duška, který svým vnímáním života a světa řadu lidí provokuje, ale také přitahuje, bude tentokrát spisovatel s cestovatelskou duší Josef Formánek. Ten se při svých cestách nejvíc zamiloval do tropického deštného pralesa na indonéském ostrově Siberut, kde mezi přírodními lidmi kmene Mentawaj a jejich šamany strávil víc než rok svého života. O hudební doprovod pořadu s názvem Otevřené srdce se postará Patrik Kee Kedzierski, vokální improvizátor, který dokáže během pár minut strhnout publikum nenásilnou formou do úžasného světa jeho tónů, hudebních vln, ozvěn a nečekaných zvukových proměn.



Jaroslav DušekZdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Blues Aperitiv

KDY: sobota 15. dubna od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 200 korun

Sedm talentovaných kapel z Polska, Slovenska a České republiky se dostalo na základě výběru odborné poroty do finále soutěže Blues Aperitiv, jejíž finálový koncert se koná 15. dubna v Domě kultury v Šumperku. Naživo se tak nejen pětičlenné porotě, která vybírala ze 32 přihlášených, ale také veřejnosti představí kapely Amiya (Polsko), Back To Roots (ČR), Cold Licks (ČR), Dark Leaves (Polsko), Her Memories (Slovensko), Kiero Grande (Slovensko) a Readymade Backsliders (ČR). Z tohoto finálového večera postoupí dva vítězové na prestižní festival Blues Alive 2023. Šanci podívat se na festival získá rovněž ten účinkující, který dostane nejvíce hlasů od publika.

Maďarská kapela Woodstock Barbie. Ilustrační foto.Zdroj: archiv Blues Aperitiv.

Loštická Veselka zve na křtiny

KDY: sobota 15. dubna 15 hodin

KDE: Kulturní dům, Loštice



Dechová hudba Loštická Veselka s kapelníkem Pavlem Braunem zve všechny příznivce do Kulturního domu v Lošticích v sobotu 15. dubna od 15 hodin na hudební pořad, ve kterém budou účinkovat Pěvecký sbor Sedmikrásky z Mateřské školy Loštice, lidový vypravěč, zpěvák a humorista Franta Uher z Lanžhota a domácí Loštická Veselka, která zde pokřtí své první studiové CD s názvem Loštice jsou na Moravě. Průvodcem tohoto odpoledne bude redaktorka a moderátorka Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová.



Loštická VeselkaZdroj: Archiv

Evropa z ptačí perspektivy v Tančírně

KDY: neděle 16. dubna od 15 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí, Javorník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Výstava Tomáše Neuwirtha vznikla v rámci projektu Euro Foto Tour. Jeho účelem bylo vytvořit fotografický soubor, který ukáže dvanáct zemí starého kontinentu na snímcích z dronu. Předem vytipovaná více či méně známá místa dávají vyniknout jak přírodním scenériím, tak i tvořivému lidskému umu. Autor fotografií Tomáš Neuwirth v průběhu realizace projektu najel po Evropě více než 10 tisíc kilometrů. Putovní výstava se bude konat na různých místech České republiky v průběhu roku 2023 a 2024. Je prodejní, všechny fotografie jsou tisknuty v limitovaných edicích 24 kusů.

Bravo Zábřeh

KDY: neděle 16. dubna od 16 hodin

KDE: kostel svaté Barbory, Zábřeh

ZA KOLIK: 120 korun, děti zdarma



Další posluchačsky atraktivní koncert připravil hudební cyklus Bravo Zábřeh na neděli 16. dubna, kdy se v kostele svaté Barbory představí manželské duo Miloslav a Marcela Jelínkovi koncertem na kontrabas a klavír. „Profesor Jelínek je renomovaným kontrabasovým virtuózem, členem Státní filharmonie Brno, pedagogem JAMU a předsedou České společnosti kontrabasistů,“ představil významnou hudební osobnost dramaturg cyklu Martin Hroch. Svého manžela v Zábřehu doprovodí klavíristka a cembalistka Marcela Jelínková, která je vyhledávanou korepetitorkou a pedagožkou na Hudební fakultě JAMU. V programu zábřežského koncertu zazní kromě velmi známé a populární skladby Charlese Gounoda Ave Maria také skladby barokních mistrů nebo i současného kontrabasového virtuóza Miloslava Gajdoše.