Den dětí se složkami IZS KDY: pátek 10. června od 9 do 16 hodin KDE: Výstaviště Flora, venkovní prostory pavilonu A, Olomouc ZA KOLIK: zdarma

Ukázky práce záchranných složek, jízdní policie, výcvik služebních psů, malování na obličej a tetování nebo třeba vystoupení klaunů. Letos bude ve spolupráci s oddělením krizového řízení a složkami IZS připravený krásný odpolední program plný zábavy. Zastavte se v pátek 10. června mezi 9 a 16 hodinou na Výstaviště Flora Olomouc.

Ilustrační foto.Zdroj: Robert Vávra

Náměšťské hody

KDY: pátek 10. června od 19 hodin, sobota 11. června od 9.30 hodin a neděle 12. června od 9 hodin

KDE: Náměšť na Hané

ZA KOLIK: zdarma



Od pátku do neděle se můžeme těšit na hodovou zábavu. V pátek od 19 hodin dětský divadelní soubor představí představení Broučci a večer proběhne hodová zábava, na sobotu se mimo jiné chystají projížďky vláčkem nebo fotbalové utkání a neděle nabídne koncert, mši a další fotbalové utkání. K tomu všemu spousta zábavy a dobrého jídla!

Oakfest

KDY: pátek 10. června od 17 do 2 hodin a sobota 11. června od 9 do 2 hodin

KDE: letní areál u splavu, Dub nad Moravou

ZA KOLIK: vstupné na pátek 300 korun, sobota 400 korun, na oba dny 600 korun

Přijďte si užít skvělou akci na benefiční open air hudební festival v krásném prostředí u řeky Moravy 13 km od Olomouce. Festival je dvoudenní, na místě je možné přespat. O zábavu nebude nouze, takže pokud ještě nemáte žádné plány, určitě dorazte!. Program najdete ZDE.

Oakfest 2018.Zdroj: Barbora Havlová

Benefiční koncert Evropského orchestru lékařů

KDY: neděle 12. června od 19 hodin

KDE: Reduta, Olomouc



Olomouc hostí benefiční koncert Evropského orchestru lékařů. Výtěžek půjde na podporu ukrajinské nemocnice. V neděli se Olomouc stane dějištěm ojedinělé události: do České republiky vůbec poprvé zavítá Evropský orchestr lékařů (European Doctors Orchestra), který zde benefičním koncertem podpoří nemocniční zařízení na Ukrajině. Pořadatelem benefičního večera je Studio Volantes, partnerskou podporu poskytly nezisková organizace Crosspoint Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, jež dala hostům k dispozici svůj koncertní sál, město Olomouc a Olomoucký kraj. Na programu koncertu jsou díla Édouarda Lala, Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse. Koncert začíná v 19 hodin v Redutě, bude jej však možné sledovat i online. Vstupenky do sálu i k sledování online přenosu lze zakoupit na webových stránkách www.naakci.cz.

PROSTĚJOVSKO

Gulášvar ve Víceměřicích

KDY: sobota 11. června od 8 hodin

KDE: areál Bloudníku, Víceměřice

ZA KOLIK: startovné 250 korun

Gulášvar je tady! Obec Víceměřice pořádá soutěž ve vaření nejlepšího guláše. Přihlaste se jako tým a v sobotu 11. června uvařte svůj nejlepší guláš. Hudba i drobné občerstvení je samozřejmostí.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Alena Hedvíková

Letní kino u Hvězdárny

KDY: sobota 11. června od 21.30 hodin

KDE: Hvězdárna v Kolářových sadech, Prostějov

ZA KOLIK: 140 korun



Teplé letní večery jsou tady a s nimi i letní kino u Hvězdárny. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru a zažijte film Jurský svět: Nadvláda zase trochu jinak. Tak v sobotu 11. června ve 21.30 u Hvězdárny!

Rock na Plumlově 2022

KDY: pátek 10. června od 19 hodin

KDE: areál Borky, Plumlov

ZA KOLIK: 250 až 350 korun

Příznivci kvalitní rockové muziky se mohou těšit v areálu Borky na pořádný nářez. Na akci Rock na Plumlově 2022 zahrají dvě legendy české rockové huby, formace Turbo a Kern, dále České srdce a těšit se můžete také na mladou a talentovanou kapelu z nedalekého Lutína s názvem Oldschool.

Kapela Turbo.Zdroj: Deník/Karel Pech

Floriánské slavnosti

KDY: neděle 12. června od 14 hodin

KDE: Plumlov, náměstí u Lva

ZA KOLIK: zdarma



Akce, která je spojená se slavnostním předáváním nového zásahového vozidla a hasičské zbrojnice pro JSDH Plumlov. Slavnostní nástup hasičů, žehnání sochy sv. Floriána, slib nových členů hasičů, slavnostní průvod ke zbrojnici, nástup jednotky hasičů Plumlov, předání nového vozidla a prohlídky nové techniky. Přijďte omrknout novou výbavu hasičů i vy!

HRANICKO A PŘEROVSKO

Noc kostelů

KDY: pátek 10. června od 19 hodin

KDE: kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Kostelíček, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

V pátek v rámci celorepublikové akce Noc kostelů bude připraven program ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Bude otevřen také kostel Narození Panny Marie, zvaný Kostelíček a to od 19 do 21 hodin, k soukromé prohlídce. Ve 20.30 tu bude komentovaná prohlídka.

Program Noci kostelů 10. června kostel Stětí sv. Jana Křtitele Hranice:

19.00–19.30 Komentovaná prohlídka kostela Úvodní slovo a komentovaná prohlídka kostela

19.30–20.00 Varhanní hudba Duchovní varhanní hudba v podání hranických varhaníků

20.00–21.30 Boží chrám je tu pro každého: Naši předkové postavili tento chrám jako místo setkání s Bohem. Dnešní večer může kdokoliv přijít, zastavit se a vnímat atmosféru kostela, poslouchat duchovní hudbu, setkat se sám se sebou, se svými myšlenkami, nebo s Bohem. Prostor kostela bude otevřen všem ke ztišení, meditaci. Budete mít možnost rozhovoru s knězem. Chvíle ticha se budou střídat s duchovními písněmi a četbou. Bude také možnost požádat o modlitbu přítomné věřící.

21.30–21.40 Závěrečné požehnání Svátostné požehnání přítomným a celému městu.

Prohlídka hranického KostelíčkuZdroj: DENÍK/Bára Jestřebská

Olšovecký hudební rybníček

KDY: sobota 11. června od 14 do 23 hodin

KDE: sportovní areál Rybníček, Olšovec u Hranic

ZA KOLIK: předprodej 230 korun, na místě 300 korun, děti do 15 let zdarma



Olšovecký hudební rybníček se bude konat v sobotu 11. června od 14 hodin. Na festivalu vystoupí Hot Jazz Šůtrs, Dareband, Karel Zich revival band, Korki, Veselá bída, Malina Brothers, Druhá tráva a Robert Křesťan a Kateřina García. Vstupenky v předprodeji lze zakoupit v Turistickém informačním centru v Hranicích nebo na obecním úřadě v Olšovci.



Robert Křesťan s kapelou Druhá Tráva.Zdroj: TKA Rožnov p. R.

Folklorní festival Přerov

KDY: pátek 10. a sobota 11. června

KDE: hradby, Horní náměstí, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V pátek 10. června zahraje na hradbách Horňácká muzika Petra Mičky, večer pak bude neformálně spolu s dalšími muzikami pokračovat na afterparty v Basecampu. Hlavní program festivalu proběhne v sobotu 11. června od 13.30 na Horním náměstí, kde se představí všechny festivalové soubory včetně rodáků z Chorvatska. Večer pak na Horním náměstí zazní tóny housliček pod hvězdami v rámci volného zakončení festivalu. Vstupné na všechny akce je dobrovolné.

Folklorní festival v Přerově. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Zubrfest 2022

KDY: sobota 11. června od 13 hodin

KDE: areál Pivovaru Zubr, Přerov

ZA KOLIK: v předprodeji do 10. června 350 korun, na místě 450 korun, děti do 150 cm mají vstup zdarma.



Tradiční festival gastronomie a piva. Na hlavním pódiu „Grand stage“ odstartuje program ve 13.30 hodin Gabriela VG. Krátce po 15. hodině obsadí pódium kapela Requiem, kterou vystřídají YoYo Band a populární slovenský zpěvák Peter Nagy se skupinou Indigo. Koncertní blok na hlavní scéně zakončí kapela Vypsaná fixa.Nezávislá Free stage bude patřit jako obvykle kapelám, které nabídnou hudební zážitek pro všechny fanoušky tvrdší hudby. Vystoupí formace POW, GOC, Blockbuster, Saveyourself, Stará Dobrá Ruční Práce a Notorest.



Peter Nagy.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Dětský gastrofestival

KDY: pátek 10. června až neděle 12. června

KDE: Pradědovo dětské muzeum v Bludově

ZA KOLIK: vstupné dospělí 45 korun, dítě od 1 roku do 90 cm 90 korun, děti do 15 let od 90 cm 99 korun

Na dětské návštěvníčky čekají kuchařské dílničky, které poběží po celý den, v sobotu a neděli navíc i zábavná stanoviště na zahradě nebo malování na obličej. Na dospělé návštěvníky čekají dobroty také. Nebude chybět občerstvení z grilu ani sladká tečka. V sobotu bude v rámci festivalu v Kulturním domě Bludov od 17 hodin divadelní představení O princezně, která ráčkovala.

Skečmen

KDY: pátek 10. června, začátek představení v 20 hodin

KDE: Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm)

ZA KOLIK: vstupenky na místa: v předprodeji 290 korun, v den akce 350 korun



Skvělá letní komedie o chlapíkovi, kterému jednoho dne řekli, že ztratil humor. Což je katastrofa, protože tenhle člověk se humorem živil. Bez humoru se mu zasekla nejen kariéra, ale čím dál víc se ukazuje, že to drhne i v normálním životě. A čím víc nemůže humor a smích najít, tím je vtipnější. V hlavní roli se představí Roman Zach.



Roman Zach. Ilustrační foto.Zdroj: Divadelní léto

Noc kostelů

KDY: pátek 10. června

KDE: různá místa, okres Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V okresu Šumperk se této akce zúčastní: Bludov kostel sv. Jiří, Dolní Studénky kostel sv. Linharta, Hraběšice kostel sv. Filipa a Jakuba, Hrabová kostel Českobratrské církve evangelické, Moravičany kostel sv. Jiří, Nový Malín kostel Narození Panny Marie, Písařov kostel Rozeslání apoštolů, Rapotín kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ruda nad Moravou kostel sv. Vavřince, Štíty-Crhov kaple sv. Cyrila a Metoděje, Šumperk kaple sv. Barbory, kostel Českobratrské církve evangelické, kostel sv. Jana Evangelisty, kostel sv. Jana Křtitele, modlitebna Bratrské jednoty baptistů, Sbor Církve adventistů sedmého dne.

Kostel RapotínZdroj: Deník

Rychlebská 7, 20, 30, 40, 50

KDY: v sobotu 11. června, registrace od 6, 7 a 8 hodin

KDE: na Střelnici v Javorníku



Již XIV. ročník turisticko/běžecké akce za krásami Rychlebských hor je tady. V roce 2009 se organizátorům podařilo obnovit tradici turistického pochodu "RYCHLEBSKÁ", který svou popularitu zažíval už v letech 1974 až 1993. Tři původní trasy v délce 20, 30 a 40 km byly v roce 2010 rozšířeny o sedmikilometrovou "naučnou stezku", provázející návštěvníky krásami Rychlebských hor a která je vhodná především pro děti, a v roce 2017 o trasu na 50 km. Trasy byly následně upraveny nejen pro pěší účastníky, ale také pro běžce. Přijďte si je vyzkoušet na vlastní "nohy". Více informací ZDE rychlebskáZdroj: archiv