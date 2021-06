40. ročník Mistrovství Evropy Ecce Homo je tady

KDY: víkend 29. - 30. května

KDE: trať Ecce Homo ve Šternberku

ZA KOLIK: sobota 200 korun, neděle 250 korun, oba dny 300 korun, snížené 100 a 150 korun

Závody, na kterých prostě nesmíte chybět! To je ME Ecce Homo, které se uskuteční už tento víkend ve Šternberku. Ze závodníků nebude chybět Marek Rybníček s novým lákadlem KTM x-BOW GTX, oblíbený Felix Pailer se svým zářivě oranžovým vozem Lancia Delta Integrale nebo závodník "Dubai" s Mitsubishi Lancer Evo Berg Monster.

V otevřených speciálech jsou přihlášeni borci, kteří si vyzkoušeli trať Ecce Homo nedávno, ale pouze její část. Francouz Sébastien Petit s Nova NP01 -2 nebo domácí Petr Trnka s Norma M20FC Mugen. Všichni domácí fanoušci budou netrpěliví na časy Petra Trnky, po tom, co předvedl na MČR Ecce Homo na konci dubna. Mezi přihlášenými jsou i Rakušané s vozy Tatuus Master, Christian a Sigrid Ferstl. V Mistrovství Evropy historických vozidel nebudou chybět opět znamenité vozy Roberta a Františka Kudelových, Talbot Lago.

Ecce Homo 2021 se koná nejen jako Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu, ale také jako Autoklub MČR, Česká Trofej ZAV, Mistrovství Rakouska a FIA Championship v závodech historických automobilů do vrchu.

Informace pro diváky

Diváci si mohou normálně zakoupit vstupenku a přijít na závod bez testu. Na víkendový podnik Ecce Homo přijede zdravotnická společnost, která bude diváky testovat na několika přístupových místech. Testovat se nemusí ti, kdo budou mít vlastní potvrzení o negativním výsledku na koronavirus, ne starší než 72 hodin. Testování se nebude týkat ani těch, kteří jsou ve lhůtě 180 dní od prodělání nemoci a mohou toto doložit anebo ti, kdo již byli na očkování (od první dávky očkování musí uplynout minimálně 21 dní). Potvrzení o očkování mějte s sebou.

39. ročník závodu mistrovství Evropy automobilů do vrchu a na legendární trati Ecce HomoZdroj: Deník/Jan Pořízek

Noc kostelů na Olomoucku

KDY: pátek 28. května

KDE: Olomoucko



Do Noci kostelů, která letos připadá na pátek 28. května a jejímž cílem je otevřít kostel netradičním způsobem i pro ty, kdo by do něj jinak nepřišli, je nyní na území olomoucké arcidiecéze přihlášeno 126 objektů, stále ale přibývají nové. Mezi tématy letošního ročníku se objeví péče o životní prostředí nebo charitní dílo. V samotné Olomouci pak k prohlídkám láká dvacítka kostelů či kaplí. Jejich seznam a podrobnější informace naleznete zde.

Letní kino promítne film Kouř

KDY: sobota 29. května od 21 hodin

KDE: venkovní prostory Telegraphu v Olomouci

ZA KOLIK: 130 Kč

Sezona letních kin začíná! Nenechte si ujít jeden z nejkultovnějších snímků české kinematografie. Mezi filmy, kterými se na sklonku osmdesátých a začátku devadesátých let prezentovala generace nastupujících filmařů, má Kouř režiséra Tomáše Vorla výjimečné postavení. Ke komedii nesoucí podtitul „muzikál totalitního věku“ se jako ke kultovnímu projektu hlásí jak generační současníci tehdy třiatřicetiletého nekonformního tvůrce, tak diváci, kteří v roce 1990 teprve dospívali.

Vorel vycházel ze svého legendárního krátkého filmu Ing. (1985). Z toho si však celovečerní verze vybírá pouze základní dějovou situaci. Protagonistou vyprávění je idealistický mladý inženýr Miroslav Čáp (Jan Slovák), který nastupuje do prvního zaměstnání s úmyslem co nejlépe vykonávat své pracovní povinnosti. Mirkovi noví kolegové se však prací nezatěžují. Zato mezi nimi bují udavačství, protekce, intriky, podvody, alkoholismus a promiskuita.

Film KouřZdroj: facebook Telegraphu

Den dětí na olomoucké Floře

KDY: neděle 30. května od 10 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc



Přijďte si s dětmi užít pohodový den plný zábavného programu. Čeká vás malování na obličej, klaunský workshop, hry šermířů Tenebra, kouzelnický workshop, divadelní dílnička a baletní dílna.

Olomoucké vinné slavnosti

KDY: pátek 28. května od 14 hodin, sobota 30. května od 10 hodin

KDE: Dolní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Milujete víno? Pak je pro vás tato akce jasná volba. Těšit se můžete na pětadvacet vinařství z Moravy i výborné sýry z Nizozemska. Užijte si volný čas s přáteli a skvělým vínem.

Olomoucké vinné slavnosti Zdroj: Deník / František Berger

O ochraně přírody v Pevnosti poznání

KDY: od pátku 28. května do neděle 30. května

KDE: Pevnost poznání v Olomouci



Přijďte se o víkendu podívat na rostliny jinýma očima. Třídenní akce nabídne výstavu, ekologické workshopy, procházku se zoologem i exkurzi do botanické zahrady. Podrobný program naleznete na webu Pevnosti poznání.

Silácká Litovel

KDY: sobota 29. května od 10 hodin

KDE: sportovní hala ZŠ Vítězná v Litovli

Užijte si unikátní siláckou soutěž dvoučlenných družstev mužů a žen v silových disciplínách ve venkovních prostorách sportovní haly ZŠ Vítězná Litovel.

Silácká Litovel 2017Zdroj: DENÍK/Kristýna Kovaříková

PROSTĚJOVSKO

Noc kostelů na Prostějovsku

KDY: pátek 28. května

KDE: region Prostějovska

Nenechte si ujít tradiční akci Noc kostelů. Na Prostějovsku v pátek 28. května můžete navštívit a prohlédnout si celkem sedmnáct kostelů či kaplí. Akcemi nabitý program spolu s úvodním slovem primátora města Prostějova, Františka Jury, nabízí hlavní prostějovský kostel – Povýšení sv. Kříže (Filipcovo náměstí). Nebude chybět tradiční Mše svatá, požehnání, ani varhanní koncert, a vystoupí také schola.

Mimo jiné bude možné se mezi 18. až 22. hodinou projet v historickém kočáře, a to nejen po hlavním náměstí T. G. Masaryka. Kompletní rozpis časů a míst projížděk naleznete zde.

Během večera je zajištěno také posezení a zábava pro děti i dospělé na Rajské zahradě. Podrobný program a časy akcí jednotlivých kostelů pak najdete hravě na webové stránce nockostelu.cz nebo konkrétněji v rámci diecéze Olomouc pak zde.

Vrchoslavice se letos poprvé zapojily do Noci kostelů.Zdroj: pro Deník/Adéla Palíšková

ZAPOJENÉ KOSTELY:

Prostějov

kaple Cyrilometodějského gymnázia, kaple sv. Anny, kostel Povýšení svatého Kříže, kostel sv. Cyrila a Metoděje, kostel sv. Jana Nepomuckého, modlitebna Českobratrské církve evangelické, modlitebna Sboru Církve bratrské

region Prostějovska

Držovice – filiální kostel sv.Floriána, Jesenec – kostel sv. Libora, Konice – kostel Narození Panny Marie, Kostelec na Hané – kostel sv. Jakuba staršího, Mostkovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Němčice nad Hanou – kostel sv. Maří Magdalény, Olšany u Prostějova – kostel sv. Jana Křtitele, Tištín – kostel sv. Petra a Pavla, Víceměřice – kaple sv. Floriána, Vrchoslavice – kostel sv. Michaela.

Den řemesel v Konici

KDY: sobota 29. května od 9 hodin

KDE: zámecký areál, Konice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Chcete proniknout do tajů a umu kovářů či řezbářů? Dorazte v sobotu od 9 hodin do zámeckého areálu v Konici a užijte si plnými doušky konický den řemesel. Atmosféru dokreslí jarmark, tvořivá dílnička pro děti i ukázky nejrůznějších typů řemesel. Budete moct zajít na prohlídku zámku, kde právě probíhá výstava Václava Ježka. Děti jistě ocení možnost povozit se na koni nebo skákací hrad. Kovářské řemeslo. Ilustrační fotoZdroj: se souhlasem Pavla Kyseláka

Výstava bonsají na nádvoří zámku

KDY: sobota 29. května (9.00 - 17.00); neděle 30. května (9.00 - 16.00)

KDE: nádvoří zámku, Konice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Uchvacuje vás svět bonsají? Pak o víkendu přijďte na jejich výstavu konanou na nádvoří konického zámku. V sobotu 29. května od 9 do 17 hodin, o den později pak od 9 do 16 hodin. Během výstavy bude navíc probíhat i poradenství v oblasti správného pěstování bonsají a ukázka tvarování. Akci pořádá Bonsai klub Haná.

Výstava bonsají.Zdroj: Jaruška Životská

Tradiční "Sečeni tráve" v Pivíně a Indiánské odpoledne

KDY: sobota 29. května od 4.30 (sečení), Indiánské odpoledne - od 15 hodin

KDE: sraz sekáčů u místní střelnice (Na Vinohrádkách) u lesa v Pivíně



Vyměňte sekačku za tradiční secí nástroj – kosu. V sobotu 29. května si přivstaňte a dorazte na sraz sekáčů už ve 4.30 ke střelnici u lesa v Pivíně. Séct se bude louka u střelnice pod Vinohrádkem. S sebou si vezměte něco na posilněnou, dobrá svačina po práci bodne. Celou pozvánku najdete na webu pivin.cz v aktualitách.



Celou akci můžete hezky zakončit v rámci Indiánského odpoledne, které se koná u místní střelnice v Pivíně. Těšit se můžete na dobroty z grilu i hořký chlazený mok i limču. Na své si přijdou i děti - bude pro ně připraveno plno hravých soutěží. Pokud dorazíte v kostýmu z divokého západu, odměna vás jistě nemine, tak dorazte. Akci pořádá Divadelní společnost Větřák.



Sečení trávy v Pivíně 2020Zdroj: DS Větřák

Dětský den v Kralicích na Hané

KDY: sobota 29. května od 15 hodin

KDE: Sokolský park, Kralice na Hané

Oslavte trochu dopředu s dětmi jejich den. Užijte si s nimi plno zábavy, soutěží a her v Sokolském parku v Kralicích na Hané. Program bude opravdu nabitý. V 15 hodin vystoupí Klaun family, v 17 hodin vás uchvátí balonková show a děti si užijí tradiční hasičskou pěnu, ve které se vyřádí. Ve 20 hodin to rozpálíte na parketu s DJ Fojtíkem. Čtvrt hodiny před 22. hodinou pak přijde na řadu ohňová show v podání Akáda & Meče blesky Šumperk. Pro děti bude nachystán skákací hrad, kolotoče, budou si moci nechat uplést copánky i pomalovat obličej. V rámci akce bude zařazena také benefiční tombola, a to od 15.30, na podporu Lexinky.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Motomše Hranice 2021

KDY: sobota 29. května od 11.30 do 14 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Už po dvanácté se do Hranic sjedou příznivci silných strojů. Motocykly všech značek i veteráni se začnou slavnostně řadit na Masarykově náměstí od 11.30 hodin, prohlídka úžasných strojů je od 12 do 13 hodin, mše v kostele Stětí svatého Jana Křtitele od 13 do 13.45 hodin, požehnání jezdcům ve 13.45 hodin, spanilá jízda a odjezd z náměstí ve 14 hodin. Akce, kterou pořádá Harley Owners Group Ostrava – divize Hranice, je věnována motorkářům, pro které byla loňská sezona tou poslední. Je poděkováním za uplynulou sezonu a udělením požehnání do sezony nové.

Motomše Hranice 2019.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Noční les

KDY: sobota 29. května od 19.30 do 20.30 hodin

KDE: v arboretu Střední lesnické školy, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Lesní pedagogové připravili na tuto sobotu 29. května v arboretu Střední lesnické školy v Hranicích akci s názvem Noční les. Brány arboreta budou otevřeny od 19.30 do 20.30 hodin. Chodit můžete postupně. Aktivita je určena především pro děti ve věku od 5 do 12 let. Baterku nebo čelovku s sebou!

Auto-moto-veterán burza

KDY: sobota 29. května od 6 do 13 hodin

KDE: letiště, Drahotuše

Na letiště v Drahotuších se v sobotu po delší odmlce vrátí auto-moto-veterán burza, která láká milovníky starých aut a motocyklů, ale i zemědělské techniky. „Zájemci mohou na burze sehnat součástky do svých mašinek, ale také nabídnout vše, co jim překáží v garáži či ve stodole. Na stavu nezáleží,“ řekl za pořadatele Jiří Zemánek z Oldtimer clubu Helfštýn. Kromě auto moto dílů, součástek a příslušenství zaujmou příchozí také sběratelské předměty, militárie, starožitnosti a literatura. Na akci jezdí kromě těch domácí také prodejci z Polska, Slovenska či Ukrajiny. Auto-moto-veterán burza se koná v době od 6 do 13 hodin, další pak budou následovat 19. června, 17. července a 21. srpna.

Auto-moto-veterán burza na letišti v Drahotuších. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Iva Najďonovová

Jarně letní swap

KDY: sobota 29. května od 9 do 12 hodin

KDE: Ekoporadna Ornitologické stanice, Přerov



Můžete v něm nabídnout své nepotřebné oblečení a nové kousky do šatníku si vybrat z toho, co přinesou ostatní. Jedná se tedy o bazárek, ve kterém zdarma sdílíme, abychom nespotřebovávali zbytečně nic nového. Najdete nás před Uličkou v průvanu na konci Wilsonovy ulice u Žerotínova náměstí. V případě deště bude swap v 1. patře nad bývalou prodejnou Baťa.

Noc kostelů

KDY: v pátek 28. května od 16.30 do 19.30 hodin

KDE: Veselíčko - Tupec

Prohlídka kapliček ve Veselíčku a Tupci slibuje bohatý program, v 16.30 hodin výjezd k prohlídce kaple svatého Vendelína v Oseku nad Bečvou s výhledem na Veselíčko – hasičské auto vyjede o půl páté odpoledne od hasičské zbrojnice ve směru na obecní úřad, BD7, Veselí (dle zájmu lidí může být jízda opakovaná 2x), v 17.30 hodin zahájení u Muzea Záhoří s vystoupením Misica laetitia, prohlídka expozice Příběh staré kuchyně, prohlídka zvoničky svatého Floriana u hasičské zbrojnice, v 18 hodin odjezd auta od hasičské zbrojnice na Vicinov je kapli svatého Jana Nepomuckého a zpět k zámku, v 18.15 hodin procházka kolem soch svatých u zámku, v 19 hodin hudební vystoupení u kaple Františka Serafinského v Tupci.

Noc kostelů ve Veselíčku a Tupci 2021.Zdroj: reprofoto: OÚ Veselíčko

Krása hanáckého folkloru: 20 let Hanáckého Prosénku

KDY: neděle 30. května ve 14 hodin

KDE: Muzeum Prosenice



Slavnostní vernisáž výstavy se koná tuto neděli ve 14 hodin v Muzeu Prosenice, obohacena je o sbírku historických kočárků, panenek a hraček, ke zhlédnutí bude každou neděli od 14 do 17 hodin do 7. listopadu.



Dětský folklorní soubor Hanácké Prosének z Prosenice.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Kostýmované prohlídky v textilce Hedva

KDY: nejbližší termíny kostýmovaných prohlídek 9. a 23. června, běžná otevírací doba muzea v sobotu (9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00)

KDE: Opavská 463/23, Rýmařov (Externí expozice městského muzea Rýmařov – budova Hedva Český brokát)

ZA KOLIK: plné 100, snížené 50 korun

Zajímá vás historie české textilky proslulé nejen výrobou brokátu? Pak si nenechte ujít jedinečné komentované prohlídky v prostorách externí expozice textilnictví v budově textilky Hedva Český Brokát. Expozicemi textilu vás provedou divadelníci v dobových kostýmech. Prohlédnout si můžete také tkalcovnu a zajít obdivovat krásu na výstavu krojů. Tyto prohlídky probíhají od května do září vždy ve dvou časech: v 10.00 a ve 14.30. Více informací na muzeumrymarov.cz. Místo je nutné předem rezervovat na telefonu: 554 212 381 nebo e-mailem: icko@inforymarov.cz.

Termíny kostýmovaných prohlídek:

9. a 23. června, 14. a 21. července, 11. a 25. srpna, 8. a 29. září

Běžná otevírací doba muzea:(květen, červen a září) – úterý, čtvrtek a sobota (9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00)

Výstava v budově textilního podniku Hedva Brokát. Zdroj: Deník/Dalibor Otáhal

Karlova Studánka bude hostit první letošní trhy

KDY: sobota 29. května od 10 hodin

KDE: areál lázní, Karlova Studánka



Spojte příjemný výlet do lázeňského srdce Jeseníků s prvními letošními trhy v Karlově Studánce. Krásné prostředí areálu lázní i skvělá atmosféra vás učaruje. Navíc se můžete těšit na bohatý sortiment od regionálních prodejců. V sobotu 29. května tu od 10 hodin nakoupíte nejen květiny, sazenice, ale také mošty, koření, domácí pečivo a mnoho dalších výsostně regionálních produktů. Respektujte, prosím, aktuálně platná protiepidemická opatření.

Výstava Svět kostiček

KDY: do 3. září, vždy od úterý do soboty od 10 do 16 hodin

KDE: Muzeum silnic ve Vikýřovicích

ZA KOLIK: základní 50 korun

Těšit se můžete na světově unikátní expozičně – herní výstavu Svět kostiček® z české stavebnice SEVA®. Jedná se o ojedinělou expozici vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra.

Z české stavebnice SEVA® představí autor výstavy, rekordman a patriot projektu Svět kostiček® Petr Šimr jedinečnou vlastní tvorbu, do které se řadí zvířata v životní velikosti, společenské hry, modely vozidel a další zajímavé stavby. Velkým lákadlem bude z kostiček SEVA například detailně propracovaný model ulice periferie města, se silnicí, zahradami, budovami a vozidly. Unikátní je také dvoupohledová budova hasičárny s detailně propracovanými interiéry i exteriéry, sestavená dle skutečné požární stanice z roku 1923.

Novinkou z dílny autora je skulptura kostlivce v životní velikosti dospělého muže s pohyblivými končetinami tak, jak je tomu ve skutečnosti, dále model upíra sedícího na královské židli nebo postava Napoleona Bonaparte. Také se v expozici představí dvoupohledový model kostela s hřbitovem, který je se svými rozměry adeptem na zápis do Guinessovy knihy rekordů. Na výšku měří úctyhodných 201 cm, je seskládán z více než 27.700 dílů stavebnice Seva. Díly modelu nejsou nijak lepeny ani modifikovány. Stavba zabrala 171 hodin času.

Zajímavá je také edice Seva Food a Seva Kitchen, které volně navazují na předloňskou ediční tovární sadu Seva Rodina – Vaříme. Jedná se o detailně propracované modely pokrmů – například krůtí stehno s rýží a restovanou zeleninou, míchaná vajíčka s pečivem, festivalový kukuřičný klas a další jídla. Edice Seva Kitchen nabídne kuchyňské náčiní (klepáček na maso, šťouchadlo na brambory, obracečka na palačinky, naběračka, aj.) a samozřejmě kuchyňské nádobí – talíře, hrnky, číše, ale i pánev nebo hrnce.

Svět kostiček SEVA. Ilustrační snímekZdroj: OMGM

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Koncert Koně a prase + Chorobopop

KDY: pátek 28. května od 19 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Chyběly vám živé koncerty? Pak neváhejte ani minutu a v pátek večer vytáhněte přátele či partnera/ku a užijte si jeden z prvních live koncertů tohoto roku, který odstartuje Kulturní léto ve Valmezu. I. nádvoří zámku Žerotínů rozezní kapely Koně a prase společně s Chorobopop. Tak neváhejte a dorazte, vstupné je zdarma. Dodržujte prosím aktuální platná vládní nařízení.

Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Milena Marešová

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021 - Zahajovací koncert

KDY: čtvrtek 27. května od 19 hodin

KDE: z důvodu špatného počasí se koncert uskuteční v Domě kultury města Ostravy

ZA KOLIK: dospělé vstupné 600/ 500/ 400 korun; děti do patnácti let 50 korun

Startuje významný hudební festival Moravskoslezského kraje. Festival bude zahájen ve velkém mezinárodním rozměru: americký dirigent, mexický violista a moravský orchestr. Již klasická Sinfonietta Leoše Janáčka a symfonie Harold v Itálii Hectora Berlioze zazní v podání Josého Adolfa Aleja Solise na violu a Filharmonie Brno. Jako dirigent se představí Dennis Russell Davies a úvodního slova se chopí Jiří Vejvoda. Doporučuje se dresscode střední náročnosti. Více informací zde.

Český běh žen Ostrava 2021

KDY: sobota 29. května od 9 hodin

KDE: Ostrava



Český běh žen je městský silniční závod pro ženy a dívky všeho věku a výkonnosti. Běží se na tratích centrem třetího největšího města České republiky, jedinečného industriálního skvostu, města Ostravy. Tratě jsou dlouhé 2,5, 5 a 10 kilometrů. Pro radost s námi běhají výkonnostní atletky, amatérské běžkyně i úplné začátečnice. Kdo neběhá, chodí, protože Český běh žen má příjemný závod také v chůzi s Nordickými holemi. A závodí i ten kdo se veze. Maminky mohou běžet se svou ratolestí v kočárku. A pokud máte potomka nebo kamaráda, kterému v pohybu pomáhá invalidní vozík, může s vámi taky na trať. Český běh žen nemá žádné limity. Vždy je nejdůležitější Vaše osobní radost z výkonu. Každá žena v Českém běhu žen je vítězkou a společně tvoříme velkolepou atmosféru! Více informací naleznete zde.

Český běh žen.Závod na 10 kilometrůZdroj: Deník / Pavel Sonnek