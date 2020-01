Zpíváme a tančíme s Míšou

KDY: sobota od 16 hodin

KDE: KD Zábřeh

ZA KOLIK: 180 korun

Míšu Růžičkovou znají děti ze stovek vystoupení, ale i z účinkování v televizních pořadech. Žádaná interaktivní písničková show opět pobaví a aktivně zapojí děti i jejich rodiče. Devadesátiminutový dětský karneval nabitý veselými písničkami, tancováním, dováděním a sladkými odměnami, při kterém se nikdo nudit nebude.

Šlágr v Zábřehu: Progres

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: KD Zábřeh

ZA KOLIK: 150 korun

Neexistuje lepší zábava na nedělní odpoledne! Pro milovníky tance, hezkých písniček a dobré zábavy je připraveno vystoupení slovenské skupiny Pogres, která je známá především díky účinkování v televizi Šlágr. Repertoár kapely hrající pod vedením Karola Halana tvoří zejména vlastní skladby, ale i lidovky a populární písničky od jiných interpretů.

Wihanovo kvarteto

KDY: neděle od 14 hodin

KDE: Obecní klub Bludov

ZA KOLIK: 40 korun

Špičkové smyčcové těleso známé u nás i v zahraničí zahraje klasické skladby.

Čtyřlístek a talisman moci

KDY: neděle od 10 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče Jeseník

ZA KOLIK: 100 korun

Divadelní představení pro děti. Tentokrát se čtveřice nerozlučných kamarádů - dobrosrdečná a důvtipná hospodyňka Fifinka, trochu roztržitý, ovšem geniální vynálezce profesor Myšpulín, často ustrašený, ale oddaný kamarád a vtipálek Pinďa a samozřejmě tak trochu nemotorný silák Bobík, který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za druhou, vydává za bájným Talismanem Moci, který umí ovládat vše živé.

Kino naslepo

KDY: neděle od 19.30 hodin

KDE: Kino Pohoda Jeseník

ZA KOLIK: 100 korun

Kupte si lístek na představení a vyzkoušejte blind date s filmem, o kterém dopředu nic nevíte. Dobrodružství, slepá náhoda, setkání s neznámým. Pokud diváci nebudou s výběrem spokojeni a film se nebude líbit, pořadatelé avizují vrácení vstupného.

Zimní bál princezny Vločky

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: tělocvična centra Komín Šumperk

ZA KOLIK: 50 korun

Princezna Vločka srdečně zve všechny děti na Zimní bál. Děti, nezapomeňte si pohádkové převleky, budou se vám hodit. Budou pro vás přichystány tanečky, soutěže, ale i taneční vystoupení.

Veřejné bruslení

KDY: neděle od 9.30 hodin

KDE: zimní stadion Šumperk

ZA KOLIK: 60 korun

Až do 10.45 hodin mohou zájemci využít ledové plochy, bruslení je určené pro všechny věkové kategorie.

Mohelnický betlém

KDY: sobota a neděle

KDE: kostel sv. Tomáše Becketa Mohelnice

ZA KOLIK: vstupné doborovolné

Každoročně o vánočních svátcích je v kapli svaté Anny farního kostela k vidění překrásný betlém zabírající velkou plochu. Přístupný bude až do Hromnic o sobotách od 15 do 16 hodin, v neděli od 14 do 17 hodin.

Jan Havelka - tichý génius Moravy

KDY: sobota a neděle od 9 hodin

KDE: Památník Adolfa Kašpara Loštice

ZA KOLIK: 30 a 15 korun

Výstava přibližuje osobnost loštického rodáka Jana Havelky, od jehož narození uplynulo 180 let. Pedagog, redaktor, národní buditel, historik, zeměpisec a národopisec a v neposlední řadě muzejník, to vše v jedné osobě byl profesor Jan Havelka.

Termální park

KDY: sobota a neděle od 10 hodin

KDE: Velké Losiny

ZA KOLIK: 350 korun/3 hodiny

Spojení relaxace, regenerace, odpočinku a blahodárné termální vody - unikátní termální park, který v České republice nemá obdoby. Jako jediný nabízí relaxační a regenerační vodní svět, bazény napouštěné přírodní termální vodou.