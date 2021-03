Jak funguje platforma Moje kino LIVE?

Jelikož jsou kinosály stále veřejnosti uzavřeny, kina promítají filmy on-line. Stačí si tak na webu svého biografu vybrat z programu daný film a koupit si na něj vstupenku on-line přes web. Poté vám na e-mail dorazí link (odkaz) na stream pomocí něhož film v daný čas spustíte. Více o projektu se dozvíte ZDE.

1. narozeniny Moje kino LIVE: premiéra filmu Služebníci | Moje kino LIVE

Kdy: čtvrtek 18. března od 20.30



Platforma Moje kino LIVE je tu už rok a při té příležitosti se oslava bude konat ve formě premiéry filmu Služebníci. Úvod připraví ředitel kina Aera Jiří Flígl. Po filmu se můžete zapojit do debaty s režisérem filmu Ivanem Ostrochovským. Film pojednává o dvou studentech bohoslovecké fakulty v totalitním Československu na počátku osmdesátých let minulého století. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Velké rozhodnutí, zda půjdou studenti cestou kolaborace nebo cestou zachování své víry, je už blízko… Více ZDE.

Zdroj: Youtube

Naděje | Moje kino LIVE

Kdy: pátek 19. března od 20.30



Konvenční pár středního věku, Anja a Tomas, žijí prakticky jen svou rodinou. Romantická láska je ta tam a práce v popředí, Tomasův přístup už dokonce hraničí s workoholismem. Ve chvíli, kdy Anja jako divadelní režisérka právě zažívá triumf díky premiéře nejnovějšího představení, lékaři jí oznámí, že má fatální neléčitelný nádor a před sebou pouhé tři měsíce života. Jakou roli hraje v tomto případě trvalost vztahu na základě pravdy, kterou je třeba říct? Dánský film z roku 2019 bude možné zhlédnout s českými titulky. Více ZDE.

Zdroj: Youtube

Diáky: Češi ve světě právě teď | Moje kino LIVE

Kdy: sobota 20. března od 20.30



Jak to právě teď vypadá na druhém konci světa? O tom nám budou naživo vyprávět cestovatelé a nomádi různých profesí, kteří se vydali do světa v době covidové, nebo v něm naopak ze stejného důvodu zůstali uvěznění. Fotky a informace ze světa z první ruky doplní diskuze, ve které se můžete ptát, na co chcete. Více ZDE.



Účastníci:

Michaela Pešková - Ekvádor, Kolumbie - Léto v Jižní Americe

Adam Vilkus a Denisa Maňásková - Samoa - Místo měsíce rok na Samoa

Lenka Hrabalová - Egypt - Toulání opuštěným Luxorem

Jana Lochmanová - Madeira - Nebe, peklo, ráj

Eva Kubátová - Mexiko - Slow Travel v Mexiku



Pěkně blbě | Moje kino LIVE

Kdy: neděle 21. března od 20.30

Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt X. Emily studuje psychologii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. Alespoň do chvíle, než vyrazí na večer stand-up komiků. Americký film z roku 2017 popisuje spád vztahu, který měl být románkem na jednu noc a který se nečekaně zvrtne do opravdové romance, která nezná překážky. Chytrá romantická komedie z produkce Judda Apatowa (40 let panic, Zbouchnutá) vypráví skutečný příběh populárního amerického komika, který ve filmu hraje sám sebe, a stala se na festivalu Sundance diváckým hitem. Film bude možné zhlédnout v anglickém originále s českými titulky. Více ZDE.

Zdroj: Youtube

KULTURNÍ ON-LINE TIPY

Duše a tváře Karla Kostky

Kdy: čtvrtek 18. března od 17 hodin

Kde: on-line ZDE



Vytrhněte svůj den ze stereotypu všednosti a nenechte si ujít on-line besedu se známým vsetínským rodákem, pedagogem, spisovatelem, malířem a držitelem Ceny města Vsetína 2019. Ta je připravena na čtvrtek od 17 hodin na YouTube kanálu Masarykovy knihovny Vsetín. Do besedy se navíc můžete také zapojit, a to tak, že své otázky pro hosta můžete psát předem na e-mail: kjanoskova@mvk.cz, zde také případně obdržíte podrobnosti k přenosu.

Zdroj: Youtube

Štramberská divadelní přehlídka: Paní ministrová

Kdy: pátek 19. března od 19 hodin

Kde: on-line ZDE

Milovníci divadla si mohou užít svoji chvilku pohledem na prkna, která znamenají svět v pátek od 19 hodin. Štramberské divadelní přehlídky zvou na záznam představení z roku 2010. Diváci si budou moci vychutnat komedii Paní ministrová z pera balkánského autora Branislava Nusiče v podání Divadelního spolku Kotouč.

Koncerty Jaromíra Nohavici k MDŽ si můžete pustit i zpětně

Kde: YouTube kanál Jaromíra Nohavici



Z původně jediného Koncertu k MDŽ oblíbeného písničkáře Jarka Nohavici se nakonec stala celá jejich série, a to sedm Koncertů k MTŽ (Mezinárodní týden žen), které si navíc můžete pustit i zpětně na YouTube kanále Jarka Nohavici. Koncerty probíhaly po sedm večerů od 8. do 14. března 2021. Zpěvák a písničkář udělal hned z prvního tohoto on-line vstupu jakýchsi TOP 20, kde zaznělo dvacet písní, o které si samy dámy nejvíce psaly.

Zdroj: Youtube

Přednáška O krásných knihách a literatuře

Kde: ZDE

Estetika bývá nejčastěji vysvětlována jako nauka o kráse. Její působení je mnohem širší a mimo umění a literaturu se zabývá i každodenností nebo přírodou. Během přednášky vám bude stručně představena historie této vědní disciplíny a její předmět studia. Dále se přednáška zaměří na vztah estetiky, literatury a knihy. Přednáší Lenka Piper z FF UPOL.

KnihyZdroj: Deník/archiv

Koncert violoncellového kvarteta

Kde: ZDE

Pohodlně se usaďte a užijte si koncert violoncellového kvarteta Moravského divadla. Ukázky z děl Wagnera, Čajkovského a Verdiho zazní v podání Hany Harnošové, Petra Chudoby, Bohdany Onderkové a Lukáše Pelikána. Hudební aranžmá napsal Petr Chudoba, režie se ujal Vojtěch Pačák, za kamerou stál Tomáš Zindler. Příjemný poslech!

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Přednášky i aktivity na doma. Festival Týden mozku jde do finále

Kdy: do neděle 21. března

Na festivalu nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách se dozvíte například to, jak si povídají neurony, či jak náš mozek ovlivňují drogy. Týden mozku nabízí hned několik přednášek. Nebudou chybět informace o vlastnostech neuronu. Dozvíte se, jak svoje neurony hýčkat, ale také jak jim neubližovat, abyste co nejvíce zpomalili jejich přirozený úbytek během života. Zajímavým tématem je paměť. Formou názorných animací uvidíte, jak jednotlivé druhy paměti fungují. Těšit se můžete také na zábavné hry a testy. Vše naleznete na facebooku a YouTube kanálu Akademie věd ČR i na webu Pevnosti poznání v Olomouci.

Týden mozkuZdroj: Web Pevnosti poznání

Tvořivá dílna aneb Vajíčka hravě bez barev

Neradi zdobíte vajíčka barvami? Pak vyzkoušejte dva způsoby, u nichž se bez barev hravě obejdete. K prvnímu budete potřebovat barevné izolepy (washi pásky). Vajíčka s nimi jednoduše oblepíte dokola a je hotovo. K druhému způsobu zdobení využijete samolepící puntíky, kterými vajíčka polepíte dle fantazie. Aby zdobení vyniklo, doporučujeme použít bílá vajíčka. Více na webu tvorimeprodeti.cz.

Roztančená pohádka v české premiéře

Kde: web a facebook Slezského divadla Opava

Příběh o malém slonu Babarovi, který se stal moudrým králem, je oživený doprovodem melodického klavíru a rozpohybovaný baletním souborem Slezského divadla. Krátká hudební pohádka pro děti i jejich rodiče autorů Jeana de Brunhoff a Francise Poulence pod názvem Příběh malého slona Babara byla natočena speciálně pro on-line vysílání v překladu Vojtěcha Spurného. V režii Jiřího Seydlera zajistily mluvené slovo herečky Hana Vaňková a Soňa Křepelová, u klavíru je Vojtěch Spurný a choreografii má Martin Tomsa.

Zábavná klikačka

Kde: facebook Střediska volného času Bruntál - ZDE

Zabavte vaše ratolesti u zábavné klikačky. Téma je zvířata v ČR. Tak hurá do toho!

Petr Horáček: Utíkej, myško, utíkej! - Živě z Divadla loutek

Kdy: neděle 21. března od 17 hodin

Kde: on-line prostřednictvím YouTube kanálu Divadla loutek Ostrava



V malé díře pod stromem bydlí Myška. Myška je sice malá, ale její starosti už malé vůbec nejsou. To když si Myška hledá nový domek nebo když se nebojácně vydá do lesa plného velkých zvířat. A úplně největší trápení má, když sní kousek Měsíce… Během dobrodružných příhod se malá Myška seznámí s Krtkem a Králíkem, ze kterých se stanou její kamarádi. Inscenace je inspirována dětskými knížkami výtvarníka Petra Horáčka. Odkaz ke sledování ZDE.

Utíkej myško.Zdroj: DLO

Vyrobte si vltavín

Vltavíny jsou českou přírodní raritou – nachází se hlavně na našem území a každý kousek je jedinečný originál. Typická zelená barva má nespočet odstínů, tvary jsou rozmanité, některé kousky v sobě mají malé bublinky. V přírodě se hledají dost obtížně, tak si zkuste doma vyrobit svůj vlastní – třeba jako dekoraci na zeď.

Potřebujete jen misku s vodou, žlutou a zelenou temperovou barvu, brčko a trochu jaru nebo jiného přípravku na nádobí. Podrobný návod naleznete na pracovním listu na webu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tak s chutí do toho! Více najdete na ZDE.

Poznejte pupeny a jejich léčivé účinky

Kde: on-line ZDE

Nahlédněte do skrytého světa pupenů stromů. Jsou drobné, často si jich ani nevšimnete, ale když vezmete větvičku spícího stromu do ruky, otevře se netušený mikrokosmos. Díky pupenům také spolehlivě poznáte jednotlivé druhy dřevin i v zimě a v předjaří. Navíc jsou v jejich zárodečných tkáních obsaženy mimořádně hodnotné a účinné látky. Ty využívá obor alternativní medicíny – gemmoterapie.

Virtuální atlas Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně vám přiblíží pupeny třinácti našich běžně se vyskytujících listnatých stromů. U každého druhu najdete i využití pupenů v přírodní medicíně. Poznávání pupenů si můžete procvičit v kvízu. Vše naleznete na odkazu ZDE. Zábavu s přírodní tematikou, která je vhodná pro malé i velké návštěvníky, připravila botanička muzea Petra Hanáková.

Vyrobte si březové pometlo

Kde: návod na webu Vlastivědného muzea v Šumperku

Nejen k jarnímu úklidu se hodí březová pometla. V minulosti je vyráběli muži v každé vesnici, dnes je výrobců již poskrovnu. Vyrábějí se z větví bříz, které se řežou na jaře, když má bříza ještě spadené listí.

K výrobě je potřeba dlouhý silný provaz uvázaný na trám nebo na silnou větev stromu, jeho dolní konec je upevněn na šlapací desku u země tak, aby se sešlápnutím lano napnulo. Mezi svazek připravených březových větviček se upevní rozpůlený vrbový prut a svazek se jednou omotá provazem. Po sešlápnutí desky se březové proutí stáhne a otáčivým pohybem dolů se omotává vrbový prut.

Konec proutku se upevní mezi větvičky tak, aby se neuvolnil. Celý proces se zopakuje nejméně čtyřikrát a tímto způsobem vznikne rukojeť pometla, která se nakonec nožem seřízne a upraví. Taková pometla se používáním opotřebovávala, a tak byla další jaro potřebná nová.

Výroba pometlaZdroj: Facebook Vlastivědného muzea v Šumperku

VÝSTAVY

Navštivte výstavu prostějovského muzea virtuálně

Kdy: do 28. března

Kde: on-line ZDE



Kulturní dění stále nemůže probíhat naživo. Pokud vám chybí vernisáže a výstavy, nezoufejte. Navštivte své oblíbené prostějovské Muzeum a galerii virtuálně. Na kanále YouTube jsou pro vás připravena on-line procházka výstavou Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana. Více informací najdete na webu Muzea a galerie v Prostějově.

Zdroj: Youtube

Královna sportu - výstava k 80. výročí hranické atletiky

Kdy: do středy 31. března

Kde: on-line ZDE

Výstava k osmdesátému výročí hranické atletiky představuje historii tohoto sportu v Hranicích. K vidění jsou dobové fotografie, ale i trojrozměrné předměty spjaté s atletikou. Výstava je z důvodu koronavirových opatření veřejnosti nepřístupná, proto ve spolupráci s muzeum a galerie Hranice vznikla reportáž.

Velikonoční výstava v Galerii M+M

Kde: ve fotogalerii ZDE

Už po šestadvacáté zdobí Galerii M+M v Hranicích stovky nejrozmanitějších kraslic, velikonočních perníčků, aranží ze dřeva, keramiky, proutků, šustí nebo vlny.

Velikonoční výstava v Galerii M+M v Hranicích, březen 2021.Zdroj: Jiří Necid

Ivo Novák: Pocta Picassovi a jeho příteli Matissovi

Kdy: do středy 31. března

Kde: on-line na Facebooku Kultura FM



Ivo Novák je malířem mnoha motivů a stylů. Přes krajinářská a přírodní témata, inspirovaná nejen malířovým dětstvím, až po osobité obrazy tajemných zátiší, figurálních kompozic a okamžiků zachycujících nevšední krásy života. Výstavou "Ivo Novák: Pocta Picassovi a jeho příteli Matissovi", autor s úctou a láskou připomíná tyto dva mistry, výtvarníky, kteří dramaticky ovlivnili vývoj umění ve druhé polovině 20. století.

Zdroj: Youtube

Výstava Radu Baiese

Kde: web galerie Telegraph

Výstava rumunského malíře Radu Baiese s názvem Searching For My Human Traces je citlivou analýzou typické autorovy tvorby posledních pěti let a zároveň vyústěním jeho letního rezidenčního pobytu v olomouckém Telegraphu. Radu zkoumá člověka a jeho úlohu ve vztahu k celku. Virtuální prohlídku výstavy si můžete užít na www.telegraph.cz.

ZÁBAVNÉ STEZKY A POBYT VENKU

Vydejte se hravou stezkou nad Domamyslicemi

Kdy: do úterý 23. března

Kde: Domamyslice, Záhoří (katastr Prostějova)

Potřebujete načerpat trochu energie ze sluníčka? Pak rozhodně vyrazte ven, kde už pomalu začíná jaro. Nejenže si pročistíte hlavu od všech informací, které se na vás valí, ale uděláte také něco pro své zdraví. Prostějovské Ekocentrum Iris pro vás připravilo další hravou stezku.

Trasa je určená nejen seniorům, ale je doplněná také aktivitami pro děti. Stezku si projdete sami z Domamyslic (místní části Prostějova – pozn red.) na Záhoří a zpět. Začátek i konec trasy je u zastávky MHD v Domamyslicích. Stezka bude vyznačena fáborky a mapkou, předpokládaná délka je asi 6 kilometrů. Na příjemnou vycházku se můžete vydat až do úterý 23. března.

SOUTĚŽ

Zábavná poezie – kvíz

Kdy: do středy 31. března

Kde: on-line ZDE



Regionální knihovna Karviná si připravila pro všechny milovníky poezie v rámci jejího světového dne zábavný kvíz. Víte, pod jakým pseudonymem psal Václav Jebavý nebo kdo je autorem sbírky Těžká hodina? Pokud se cítíte „jistí v kramflecích“ a hodiny literatury byly pro vás zábavné, neváhejte tento kvíz vyplnit. Tři nejlepší budou odměněni.