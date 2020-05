Expediční kamera

KDY: neděle 16. května od 16 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: 100 korun

Navštivte festival cestovatelských a outdoorových filmů Expediční kamera. Letos vás čeká expedice do amazonské džungle, brutální sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Ťan-šan, návštěva zákulisí extrémního běhu v Beskydech, pohled do života nomádské rodiny v mongolské části pohoří altaj a také surfování na Kubě. Filmy poběží z důvodu omezení v jednom bloku bez doprovodného programu.

Zdroj: Deník/Vladimíra Bartoňová

Pradědovo muzeum

KDY: sobota a neděle, vždy od 9 hodin

KDE: Bludov

ZA KOLIK: děti do 15 let 60 korun/2 hodiny, 90 korun/celý den; dospělí 30 korun



Pradědovo dětské muzeum je prvním regionálním dětským muzeem v Česku, které najdete v lázeňské obci Bludov 5 kilometrů jižně od Šumperka na úpatí Jeseníků. Zábavní park nabízí takřka 600 m2 hravých expozic v interiéru a velké venkovní přírodní dětské hřiště. Pradědovo muzeum je tak ideální za každého počasí. A po nedobrovolné pauze opět otevřelo! Užijte si s dětmi či vnoučaty parádní víkend. Děti navíc mají celý květen vstupné za polovic (viz "za kolik").



Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Výstava Šumperk kdysi

KDY: sobota a neděle, vždy od 9 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum, Šumperk

ZA KOLIK: základní 40 korun

Vlastivědné muzeum v Šumperku zve na výstavu Šumperk kdysi, na které uvidíte více než 400 černobílých snímků šumperského fotografa Josefa Pavlíčka. Ten v minulosti neúnavně procházel s fotoaparátem šumperskými ulicemi a objevoval kouzlo starých uliček i s jejich malebnými zákoutími. Mnohdy naopak vyhledával pohledy z výšin a často viděl prostřednictvím objektivu i to, co jiní nespatřili. Vystavené fotografie rovněž připomínají některé významné události, ale především to, jak vypadala dříve mnohá místa v Šumperku či domy, které již neexistují, protože musely ustoupit nové výstavbě.





Zdroj: Vlastivědné muzeum v Šumperku

Válečné drama Nejvyšší pocta

KDY: pátek od 18.30

KDE: kino Oko, Šumperk

ZA KOLIK: 100 korun



Zajděte si v pátek do šumperského kina na snímek Nejvyšší pocta. Uvidíte skutečný příběh zdravotníka amerického letectva U.S. Air Force, Williama H. Pitsenbargera, jehož statečnost zachránila ve Vietnamu desítky životů. V roce 1966 se poblíž Saigonu odehrála jedna z nejkrvavějších bitev vietnamské války. Během záchranné mise 11. dubna se jednadvacetiletý medik přezdívaný Pits rozhodl dobrovolně opustit relativní bezpečí záchranného vrtulníku, aby pomohl vojákům na zemi. S neobyčejnou odvahou a odhodláním osobně zachránil a dopravil do bezpečí více než 60 mužů 1. pěší divize americké armády.



Zdroj: Kino Oko v Šumperku