Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

Od soboty 16. března od 6 hodin jsou uzavřeny také některé obchody, restaurace, kavárny či kosmetické salony, a to do 24. března do 6 hodin. Seznam obchodů a služeb, které zůstavají otevřené, naleznete níže.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje: 585 719 719. V provozu do odvolání každý den od 8.00 do 15.00.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. .Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

UZAVŘENÉ OBCHODY

S platností od soboty 14. března od 6 hodin do úterý 24. března do 6 hodin budou uzavřeny některé obchody, dále všechny restaurace a kavárny, opatření se týká také kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb.

POZOR! Otevřené zůstavají zařízení nabízející:

- potraviny

- výpočetní a telekomunikační techniku, audio a video přijímače, spotřební elektroniku, přístroje a další výrobky pro domácnosti

- benzinové pumpy

- drogerie

- lékárny a výdejny zdravotnických prostředků

- obchody malých domácích zvířat

- obchody s krmivy a dalšími potřebami pro zvířata

- optiky

- obchody s novinami a časopisy

- obchody s tabákovými výrobky

- služby prádelen a čistíren

- pošta

ZRUŠENÉ AKCE

Pro veřejnost je na Šumpersku a Jesenicku uzavřeno:

- sportovní hala v Jeseníku, posilovny

- kryté bazeny v Mohelnici, Zábřehu, Velkých Losinách a České vsi, Aqua Baby Club Hrošík v Šumperku

- Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku

- wellness zařízení a sauny

- hudební a společenské kluby

- knihovny, galerie

- Lesní bar nad Horní Lipovou na Jesenicku

Zábřežská kulturní

Kulturní instituce v regionu ruší i ty akce, které přizpůsobily pravidlům platným od středy. „S okamžitou platností se ruší veškeré akce v kině Retro. O dalším postupu (vracení vstupenek) vás budeme včas informovat. Akce naprogramované do kulturního domu se uskuteční v náhradním termínu, vstupenky se nevracejí. Pokud se nepodaří stanovit náhradní termín, akce bude zrušena a vstupné se bude vracet,“ uvedla Zábřežská kulturní.

Divadlo Šumperk

Veškerá představení jsou zrušena do odvolání.

Centrum Doris v Šumperku

Centrum ruší všechny akce až do odvolání.

Kino Oko Šumperk

Šumperské kino ruší do odvolání všechna promítání. Aktuální informace jsou na webu kina.

Zimní stadion v Šumperku

Od středy 11. března jsou všechna bruslení pro veřejnost zrušena až do odvolání.

Mětská kulturní zařízení Jeseník

Městská kulturní zařízení Jeseník, kam mimo jiné patří Kino Pohoda a Divadlo Petra Bezruče, zavádí v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví následující opatření. V Divadle Petra Bezruče se ruší nedělní pohádka Včelí medvídci zpívají a vstupenky na toto představení budou vráceny. Úterní pořad Klasika Viva a koncert Pavla Lohonky Žalmana, který měl proběhnout 23. března, budou přeloženy na náhradní termín, vstupenky se zatím nevrací.



V Kině Pohoda se ruší veškerý program až do neděle 15. března, veškeré vstupenky lze vrátit v kině dnes 10. března od 18 do 19.30 hodin, dále v divadle od úterý do pátku od 9 do 16 hodin, ve stejné dny také v Knihovně Vincence Priessnitze v době od 13 do 18 hodin, v Katovně pak dle otevírací doby informačního centra. Pokud je to možné, prosíme diváky, aby vstupenky vrátili na stejném prodejním místě, kde je zakoupili. E-vstupenky budeme proplácet hotově v Divadle Petra Bezruče. Platby nelze vracet zpět na účet. Rezervace jsou dočasně pozastaveny, více informací naleznete na https://www.mkzjes.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob/. Totéž platí i pro divadelní představení.

Muzea v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Všechna uvedená muzea budou od 12. března do odvolání uzavřena.

ÚŘADY

Městský úřad Šumperk

Adresa: Nám. Míru 1, Šumperk, 787 01

Telefon: 583 388 111

Email: posta@sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 -12:00, 12:45 - 17:00

Úterý 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:00

Středa 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:00

Pátek zavřeno

Sobota zavřeno

Neděle zavřeno



Městský úřad Jeseník

Adresa: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Telefon: 584 498 111

E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00

Úterý zavřeno

Středa 8:00 - 17:00

Čtvrtek zavřeno

Pátek 8:00 - 12:00

Sobota zavřeno

Neděle zavřeno



Návstěvu úřadů prosím omezte na nejnutnější miminum, věci, které snesou odkladu, odložte, využívejte možnost telefonického kontaktu.

Na to apeluje i radnice města Šumperk a mluvčí města Šumperk Soňa Singerová zároveň dodává: „Místa na úřadu, kde je koncentrace veřejnosti a kde se musí chodit osobně, jako občanské průkazy, řidičské průkazy a podobně, se budou několikrát denně čistit s tím, že co nejdříve budou pracovníci vybaveni ochrannými prostředky."

INFORMAČNÍ CENTRA

Šumperské informační centrum bude uzavřeno. „Pracovnice zůstávají na telefonu, ale pouze v pracovní dny,“ sdělila mluvčí města Soňa Singerová.

Radnice vyzývá obyvatele, aby své záležitosti chodili na úřad vyřizovat jen v opravdu nutných případech.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Šumperk

V Šumperku bude od pátku 13. března platit jízdí řád v režimu jarních prázdnin. Platit bude do odvolání. Omezení se týká linek:

Linka 1 (PVT-Jesenická,žel.st.-Temenice konečná)

Linka 2 (PVT-stadion-Domov důch.-krytý bazén-PVT)

Linka 3 (Jesenická,žel.st.-Lidická-Mototechna-Jesenická,žel.st.)

Linka 4 (aut.st.-nemocnice-hřbitov-nám.Republiky-aut.st.)

Linka 5 (aut.st.-TDK)

Přesné časy odjezdů naleznete na: http://portal.idos.cz/IDS/Search.aspx?param=sucz

JAK DODRŽOVAT HYGIENU