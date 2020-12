Dinosauři byli zatraceně úspěšní. Chtělo by se říci, že skoro jako lidé. Poté, co se na Zemi během triasu – tedy před asi 230 milion lety – objevili, dokázali obsadit všechny kontinenty, dobýt všechna prostředí. Po celou dobu dominovali všem ekosystémům.

Dokud nepřišel jejich soudný den, kdy do Země na konci pozdní křídy před 66 miliony lety narazila planetka. Někteří vědci se domnívají, že v té době byl jejich druh už na ústupu a k vyhynutí tak jako tak směřoval. Vědci z britské univerzity v Bathu nyní doufají, že tuto teorii nadobro uloží k ledu.

Při shromažďování a statistické analýze všech nejaktuálnějších dostupných dat dospěli k závěru, že kdyby nebylo onoho asteroidu, dinosauři by na planetě prospívali i dlouho po konci geologického období s romantickým názvem křída. Mimo jiné by to rovněž znamenalo, že by tak byl ohrožen nástup savců a poté i člověka na scénu.

Dominantní a úspěšní

„Zjistili jsme, že dinosauři těsně před svým vyhynutím byli na Zemi stále dominantní, nejrozšířenější a úspěšní,“ uvedl hlavní autor nové studie Joe Bonsor pro CNN. Předchozí výzkumy sice naznačovaly, že se v inkriminované době snižovala jejich druhová pestrost, schopnost rozmnožování a že ztráceli svoji dominanci, nová studie zveřejněná v The Royal Society Open Science tvrdí opak. Dinosauři naopak vzkvétali. Na všech kontinentech. I býložraví hadrosauři a ceratopsové v Severní Americe i masožraví abelisauři v Jižní.

K převratnému výkladu fosilních záznamů podle vědců z Bathu došlo na základě aktualizace a doplnění již sestavených rodokmenů těchto plazů.

„Zjednodušeně říkáme, že nyní neexistuje dostatečné množství důkazů, které by ukazovalo, že dinosauři před dopadem asteroidu vymírali. A že nelze mezery ve fosilním záznamu interpretovat jako umělý pokles míry druhové různorodosti. Pokud bychom to chtěli dokázat, museli bychom zásadním způsobem tyto mezery ve fosilním záznamu vyplnit,“ pokračoval Bonsor.

Alfia Alessandra Chiarenzu, paleontologa z Imperial College v Londýně, práce vědců z Bathu ohromila. „Jejich studie pracuje s největším souborem dat z evolučních stromů dinosaurů, jaký byl kdy k dispozici, a jejich metody ke sledování míry diverzifikace až do konce druhohor jsou důkladné,“ ocenil analýzu paleontolog. Pravdou ovšem je, že dinosaurům mohou být tyto disputace už jedno.