Je řada faktorů, které značně ovlivňují výšku člověka. Za přibližně 16 procent dospělé výšky mohou geny - těch, co na to mají vliv, byly dosud identifikovány stovky.

Svou roli hraje také celkové zdraví dítěte. Pokud třeba prodělalo v kojeneckém věku opakovanou nákazu, mohlo to podle řady různých studií zpomalit vstřebávání potravy a růst kostí.

Vliv na výšku má navíc také to, zda a jaký mělo dítě v raném věku přístup k důležité stravě, jako je mléko, a jak se během těhotenství stravovala matka.

Našly by se možná ještě některé další důležité proměnné, ale káva mezi ně opravdu nepatří. Proč si to tedy někteří lidé stále myslí?

Osteoporóza? Omyl

Podle serveru Science Alert existuje několik teorií, odkud se pověra o negativním působení kávy na dětský růst vzala. Jedna z nich vycházela zřejmě z několika studií z 80. let minulého století, které naznačovaly, že pravidelným konzumentům kávy hrozí vyšší riziko osteoporózy, protože kofein může vést ke zvýšenému vylučování vápníku z organismu (byť byl takový účinek malý).

Pokud by kofein opravdu oslaboval kosti, bylo by asi opravdu možné i to, aby jeho zvýšená konzumace v dětství vedla k menšímu fyzickému růstu.

Jenže se ukázalo, že svou roli zde hraje jiný faktor: pijáci kávy totiž měli tendenci konzumovat méně mléka, jež je hlavním zdrojem vápníku. Problémem tedy pravděpodobně nebyla káva a s ní spojené sporné vyšší vylučování vápníku, ale spíše jeho snížený příjem, a tedy nedostatek.

Podle Harvard Health Publishing se navíc na stejný problém zaměřil ještě jeden pozdější výzkum a žádnou souvislost mezi osteoporózou a konzumací kávy nenalezl.

Příliš mnoho studií

Jinou teorií je, že nejrůznějších studií, které spojovaly spotřebu kofeinu s pozitivními i negativními účinky na zdravotní stav, vzniklo zkrátka příliš mnoho, což vytvořilo zmatek.

"Máme tolik epidemiologických studií o kávě, naznačujících tu škodu, tu zase prospěšnost, že je to až matoucí,“ cituje Science Alert slova spisovatele Marka Pendergasta, autora knihy o dějinách kávy Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World, vydané v roce 2019 nakladatelstvím Basic Books.

Podle dietologa Duaneho Mellora z britské Astonské univerzity může mýtus o negativním vlivu kávy na dětský růst vycházet také z doporučení, aby těhotné ženy omezily spotřebu kofeinu. Některé studie totiž spojovaly vystavení plodu kofeinu s vyšším rizikem spontánního potratu a s nízkou porodní hmotností novorozenců.

Tyto studie však podle Mellora omezovala malá velikost případů, takže neobsahují úplně přesvědčivé důkazy. Zdravotní instituace, jako je Světová zdravotní organizace, proto v současnosti doporučují těhotným ženám konzumaci kofeinu spíše omezit, ale nemusejí se jí vyhýbat zcela.

"Možná je právě tohle ta okolnost, který vyvolala představu o tom, že kofein zpomaluje růst, ale biologie plodu i způsob, jakým získává z placenty živiny, se od volně žijícího jedince liší a rozdílný je i jejich metabolismus. Nedá se to jednoduše srovnávat," tvrdí Mellor.

Lepší než sladká limonáda, ale opatrně s ní

Vědecký závěr je tedy jednoznačný: Káva růstu dětí nijak nebrání. "Ve skutečnosti bude pravděpodobně pro vaše dítě zdravější, když si vypije slabý šálek kávy, než když bude pít sladkou limonádu, po které se mu budou kazit zuby," uvedl Mellor pro Live Science.

Káva může být podle jeho slov dětem dokonce částečně užitečná, například proto, že některé hořké tóny její chuti obsahuje i zdraví prospěšná zelenina, a může být proto dobré děti na tyto příchuti navyknout. "Je samozřejmé, že by děti neměly pít silnou kávu, ale slabá pravděpodobně nebude problém. Opravdu bych si dával větší pozor na sladké nápoje," konstatuje Mellor.

Ani on ale nedoporučuje nabízet malým dětem expresso ke každé snídani. A to z dobrého důvodu: uměřenost je důležitá. Kofein může zvyšovat úzkost, vyvolávat vysoký krevní tlak, způsobovat kyselou pachuť v ústech (kyselý reflux) a podle Lékařské fakulty Johna Hopkinse může také ovlivňovat spánek.

Tyto problémy někdy dělá časté pití kávy i dospělým. A děti mají menší těla, takže stejné množství kofeinu na ně může mít výraznější účinky. I proto americká pediatrická akademie doporučuje, aby děti kávu raději nepily vůbec a dospívající jen v omezené míře.

Mýtus o působení kávy na dětský růst, jakkoli je falešný, asi jen tak nezmizí. "Je rozšířený a úplně nezanikne. Jakmile jednou do vaší kultury vstoupí nějaký mýtus týkající se zdraví, je velmi těžké jej vymýtit," uzavírá Pendergast.