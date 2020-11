Dosud vědci znali jen dvoje "jesle" ukrývající fosilie pravěkých žraločátek: deset milionů let starou megalodoní školku v Panamě a pět milionů starou školku pravěkých velkých bílých žraloků v Chile.

"Nový objev je nejen ze všech nejstarší; je to také první zaznamenaná školka druhu Carcharocles angustidens, žraloka rodu Otodus, který žil během oligocénu před 34 miliony až 23 miliony let," uvedl Robert Boessenecker, vědecký pracovník Muzea přírodních dějin Mace Browna na Charlestonské univerzitě v Jižní Karolíně, který se účastnil výzkumu.

Největší exemplář svého druhu, tvrdí výzkumníci

Když Boessenecker a jeho kolega prozkoumali jeden ze žraločích zubů, nalezený na místě, kde byla tato školka, čekalo je další překvapení - podle rovnice, kterou se velikost zubu přepočítává na pravděpodobnou délku těla, šlo o zub jednoho z největších exemplářů žraloka Carcharocles angustidens, jaký kdy existoval. Nový odhad tak mění naše poznání o tom, jaké velikosti mohli tito prehistoričtí dravci dosáhnout.

Dosavadní rekord držel zub nalezený na Novém Zélandu, podle nějž mohl tento vyhynulý žraločí druh měřit až 8,47 metru. Podle nového zubu však mohl dosáhnout velikosti bezmála o půl metru větší.

"Námi přepočítaná maximální délka druhu Carcharocles angustidens činí 8,85 metru. Ukázalo se tedy, že byl ještě větší než novozélandský exemplář," uvedl další výzkumnice Addison Millerová, která v květnu dokončila studia geologie na Charlestonské univerzitě.

Pro srovnání, současný velký bílý žralok, nazývaný někdy také jako žralok lidožravý (Carcharodon carcharias) může podle serveru Live Science dosáhnout délky až šest metrů, ale většina jedinců je menších.

Vědce objev zaujal

Autoři výzkumu představili svou práci 13. října na výroční konferenci Společnosti paleontologie obratlovců, která letos kvůli šíření nemoci Covid-19 probíhala online. Jejich výzkum zatím nebyl recenzován žádným odborným titulem.

"Vypadá to, že výzkum by měl ještě pokračovat, ale tvrzení, že může jít o školku paleožraloků, je vzrušující," uvedl pro Live Science Kenshu Shimada, profesor paleobiologie na univerzitě DePaul, který se výzkumu nezúčastnil.

Pokud by toto zjištění podpořily další důkazy, pak by to podle jeho slov znamenalo, že adaptivní strategie využívání "mateřských škol" se u linie megazubých oligocénních žraloků vyvinula již před 24 miliony let.

Bonanza plná žraločích zubů

Vědci objevili žraločí zuby primárně ve skalní formaci Chandler Bridge, což je známé a bohaté naleziště fosilií ve městě Summerville v Jižní Karolíně. Celkem prozkoumali 87 zubů druhu Carcharocles angustidens z této a sousední formace Ashley. Všechny pocházely z doby pozdního oligocénu.

Vědcům přitom přálo štěstí, že objevili zuby v té části formace, která ještě neutrpěla nájezdy amatérských sběratelů fosilií, který o nalezišti v Chandler Bridge pochopitelně vědí. Díky tomu lze tyto zuby považovat za přesnou reprezentaci žraloků, kteří v dané oblasti žili.

"To je důležité, protože se sem obvykle hrnou zástupy lidí, vykopávají tu fosilie zubů a prodávají je, přičemž se nejčastěji snaží urvat pro sebe ty největší zuby, které najdou," uvedl Boessenecker.

Paleontologům dělají tyto amatérské nájezdy novodobých "zlatokopů" velké starosti, protože jim pak zbývají k výzkumu jen malé zuby, z nichž si nelze utvořit reprezentantivní přehled všech žraloků, kteří v dané oblasti žili.

Millerová analyzovala zuby ze dvou formací a propočítávala přibližné kategorie velikosti těl žraločího potěru, odrostlejších mláďat, dospívajících žraloků a konečně dospělých. Poté pomocí rovnic přepočítávajících velikost zubu na tělo vypočítávala, jak velcí tito žraloci byli.

Došla k závěru, že z 87 zkoumaných zubů patřily tři zuby (tři procenta) malinkým žralokům, 77 zubů (89 procent) dospívajícím a sedm zubů (osm procent) dospělým žralokům.

"Průměrná celková délka zdejších žraloků činila 4,8 metru, takže to stále více a více vypadá jako školka druhu Carcharocles angustidens," uvedla Millerová pro Live Science.

Oligocénní moře v Jižní Karolíně bylo pro tento druh zdrojem snadno dostupné kořisti, protože zde žila v hojném množství spousta druhů ryb (tuňáci, makrely, delfíni, kapustňáci, velryby a jiné) i dalších mořských živočichů (želvy, rejnoci a podobně). V daném místě navíc bylo pravděpodobně mělko, takže mladí žraloci, nepřipravení na život v hlubinách, zde nacházeli přirozené bezpečné útočiště.