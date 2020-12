Ačkoli je Molly Everette Gibsonové jen něco málo přes jeden měsíc, protože se narodila letos 26. října, dá se současně říci, že její narozeniny se mohou slavit beznála již tři desítky let. Narodila se totiž z embrya, které bylo zmrazeno již v říjnu 1992, tedy před ohromujícími 28 lety.

Mollyina matka Tina, nyní devětadvacetiletá žena, přitom sama přišla na svět jen o 18 měsíců dříve, než byla Molly ve své "embryonální podobě" zamrazena. Svým způsobem se dá říci, že ačkoli jsou od sebe o jednu generaci vzdálené, pobývají na naší planetě stejně dlouho.

"Je docela těžké to nějak pochopit. Ale pokud jde o nás, Molly je náš malý zázrak," uvedla Tina Gibsonová pro americký deník The New York Post.

Před 28 lety nepřišla na svět sama

Podle serveru Science Alert je ale celý tento pozoruhodný příběh ještě o něco zamotanější. Molly totiž svým narozením překonala rekord předchozího dítěte narozeného ze zmrazeného embrya, jímž je Emma Wren Gibsonová. Ta se narodila v roce 2017 ze zárodku, který byl zamrazen o 24 let dříve.

A Emma je také Mollyinou starší sestrou, takže obě holčičky, které se narodily ze dvou nejdéle zmrazených embryí, jsou současně součástí jedné rodiny. "Mohlo by to znít zvláštně, téměř jako kdyby se rodina Gibsonových, která předtím několik let bojovala s neplodností, ucházela o místo v Guinessově knize rekordů. Ale dává to smysl, když znáte celý příběh," podotýká server Science Alert.

Molly a Emma jsou po genetické stránce úplnými sourozenci, jejichž embrya byla zmrazena poté, co je anynonymně darovali jejich biologičtí rodiče, jejichž totožnost nebyla zveřejněna.

Jinými slovy, jsou to skutečné vlastní sestry a současně také adoptivní děti Tiny, která je obě donosila a porodila. Jen to všechno trvalo trochu déle než obvykle. "Jsme z toho úplně na větvi. Pořád ještě nemůžu popadnout dech. Kdyby mi před pěti lety někdo řekl, že nebudu mít jednu holčičku, ale dvě, myslela bych si, že se zbláznil," řekl Tina Gibsonová pro severoamerické zastoupení BBC.

Embrya vydrží dlouho

Porod umožnili pracovníci Národního centra pro dárcovství embryí (NEDC) v Knoxville, křesťanské neziskové organizaci, která přijímá darovaná embrya od biologických rodičů, kteří podstoupili oplodnění in vitro (IVF), ale z různých důvodů se rozhodli dítě nedonosit.

V takových případech mohou rodiče darovat zmrazená embrya NEDC, které je uchová pro budoucí uchazeče o rodičovství, jimiž jsou většinou páry potýkající se s neplodností. Tyto páry si zažádají o možnost embryo adoptovat, donosit a porodit.

Podle Science Alert zajistilo centrum touto formou již více než tisíc úspěšných porodů, ale Emma a Molly mezi nimi představují přece jenom unikát, protože jde o nejdéle zmrazená embrya, která se kdy stala novorozenci. Vědě tak obě holčičky "nabídly" jedinečný důkaz toho, jak dlouho mohou zmrazená embrya vydržet.

"Pokud jsou embrya správně udržována v zásobníku na kapalný dusík při patřičné teplotě, věříme, že mohou vydržet neomezeně dlouho," sdělila deníku The New York Post ředitelka laboratoře NEDC Carol Sommerfeltová. "Díky narození Molly víme, že mohou přežít nejméně 27 a půl roku, pravděpodobně i déle."

V procesu stále však stále existuje také velké riziko a nejistota. Proces zmrazení a rozmrazení přežije podle NEDC asi 75 procent darovaných embryí a k porodu dojde úspěšně přibližně ve 49 procentech případů. Míra úspěšnosti u zmrazených embryí se však podle centra v posledních letech vyrovnává a předpokládá se, že je v současnosti stejně úspěšná, jako donošení čerstvých embryí.

Případ Molly a Emmy je pozoruhodný i tím, že jejich zárodky přišly na svět prakticky ve stejné době, kdy se narodila jejich matka. Tento fakt zjistila Tina Gibsonová podle svých slov až tehdy, když mělo dojít k převodu prvního embrya. "Může to něco znamenat?" ptala se specialisty, který o ni pečoval. "No, mohl by to být světový rekord," odpověděl.