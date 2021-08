Jmenuje se Triantha occidentalis, roste v Severní Americe, narazit na ni není prakticky žádný problém a vědci ji znají již skoro dvě stě let. Dlouho se nezdálo, že tato rostlina dokáže udělat větší díru do světa.

Jenže nyní vědci učinili překvapivý objev. A to, že tato květina čas od času nepohrdne hmyzem. O tom, že rostlina z divoké přírody je ve skutečnosti masožravkou, informovali před několika dny v odborném časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Rostlina Triantha occidentalis byla poprvé popsaná v devatenáctém století. „Její slabost pro maso ale dlouho unikala pozornosti," zmiňuje portál Science News.

Teď ale vědci učinili převratný objev - Triantha occidentalis je ve skutečnosti masožravá rostlina. „Takové květiny fascinují už od viktoriánských dob, protože zcela pozměňují zaužívaný pořádek. A to tím, že je to právě rostlina, kdo žere zvíře. Jsme nadšení, že jsme našli jednu, která nám roste prakticky za domy na západním pobřeží Spojených států," zmínil spoluautor studie odhalující "chutě" Trianthy occidentalis Sean Graham z University of British Columbia. Novou masožravku vědci v Americe popsali po více než dvaceti letech od posledního podobného objevu.

Radost z nové masožravky ovšem posiluje ještě i další věc - Triantha occidentalis je totiž velmi specifická, co se týče způsobu lovu.

Nesežrat kamaráda

Důvod, proč vědcům trvalo skoro dvě století, než zjistili, že je Triantha occidentalis masožravá, souvisí s dobou a způsobem, jakou hmyz konzumuje. Neživí se jím totiž celoročně, ale pouze v období, kdy zakvétá. Ojedinělý je také způsob, jímž potravu loví. „Většina ze zhruba osmi set druhů známých masožravých rostlin rostoucích po celém světě má části, kterými chytá hmyz, daleko od svých květů, aby se vyhnuly zabíjení opylovačů," připomíná web Science News.

Jenže nově popsaná květina je výjimkou potvrzující pravidlo. „Právě v tom spočívá její unikátnost - Triantha occidentalis totiž zachycuje hmyz v blízkosti květů, na které opylovači sedají," poznamenal Qianshi Lin, doktorský student na University of British Columbia, který se na výzkumu podílel.

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že masožravka žije v neustálém konfliktu - je totiž velmi kontraproduktivní, pokud by lovila hmyz, který jí pomáhá rozmnožovat se. Podle vědců ale z této situace dokáže rostlina elegantně vybruslit tak, aby dostala jídlo, ale nezabila přitom hmyzí "kamarády".

„Myslíme si, že to Triantha occidentalis dokáže díky tomu, že její lepivé části, na které láká hmyz, nejsou až přespříliš lepkavé. Zachytit se na nich tak může pouze menší hmyz, a opylovači jako včely či motýli dokáží uniknout," uvedl profesor Tom Givnish z University of Wisconsin-Madison, který byl rovněž členem výzkumného týmu.