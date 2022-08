Námořníkům na superjachtě Ganéša se v noci na druhého srpna 2019 naskytl neuvěřitelný pohled. Moře kolem nich zbělalo a to až tak, že měli pocit, jako by pluli po sněhu. V ten večer viděli takzvané mléčné moře, jehož snímky si díky nové studii mohou lidé prohlédnout i dnes. Za jevem stojí podle vědců bioluminiscenční bakterie, o kterých existuje několik hypotéz.

Ve studii zveřejněné před dvěma týdny v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences dal profesor na Colorado State University ve Fort Collins Steven Miller dohromady reálné fotografie této události a satelitní snímky. Do té doby byla všechna osobní svědectví podle něj jen příběhy pocházející z nejstarších dob obchodních lodí v osmnáctém století.

Svědci vzácné události

Mezi červencem a zářím v roce 2019 zachytily družice amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru jev na moři, který podle Millera zobrazoval právě jev mléčných moří. Vědec tyto snímky o dva roky později zveřejnil. Na základě toho jej kontaktovala členka posádky superjachty Ganéša Naomi McKinnonová, která jev zažila na vlastní oči.

Kolem devíti hodin večer v srpnu před třemi lety jachta vplula do oblasti světélkující vody mezi Lombokem v Indonésii a Kokosovými ostrovy ve východním Indickém oceánu. „Záře pocházela z místa asi deset metrů pod vodní hladinou, takže netvořila tenký povrchový film, jak by si někteří vědci mohli myslet,“ vylíčil kapitán lodi. „Nikdy jsem si nemyslela, že jsem byla svědkem něčeho tak vzácného,“ dodala námořnice pro server Inverse. Všichni členové posádky přitom popsali jednotnou, éterickou záři, která byla dezorientující. Podle vědce mohlo mléčné moře u Jávy v roce 2019 vydržet až pětačtyřicet nocí.

Aby mohl člověk tajemný jev bílého moře zažít na vlastní oči, musí být podle Millera ve správný čas na správném místě. „Nejsou příliš časté, celosvětově se vyskytnou možná jen jednou či dvakrát ročně a obvykle nejsou ani blízko pobřeží,“ upozorňuje.

Záhadná reakce v biosféře

Portál Guardian vysvětluje, že je mléčné moře způsobeno bioluminiscenčními bakteriemi, které spolu interagují. Ve chvíli záření reagují na změny oceánských proudů vyvolané atmosférickými podmínkami. "Je to opravdu obrovská a záhadná reakce v naší biosféře,“ žasne vědec.

Portál Inverse uvádí, že důkazy na lodi Ganéša ukazují na bakterie zvané Vibrio harveyi. Když posádka vytáhla kbelík s mořskou vodou, tak uviděli světle zářící skvrny spíše než blikající světla. Takové bakterie mohou podle mikrobiologa pracujícího na University of Southern California Kennetha Nealsona používat bioluminiscenci k přilákání ryb. Tyto ryby svítící bakterie požírají a zároveň jim poskytují vhodný domov. Environmentální mikrobiolog Youri Timsit však upozornil na to, že bioluminiscenční jev závisí na složitějších interakcích mezi organismy v oceánu a podmínkami, které v něm panují.

Kombinace satelitních snímků a cíleného osobního průzkumu je podle Millera budoucností studia mléčných moří. „Můžeme nasměrovat výzkumná plavidla vybavená správnými druhy zařízení k odběru vzorků vody a určení jejího složení,“ vysvětluje Miller.