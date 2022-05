„Cílem veřejného slyšení, které je prvním o mimozemském životě po více než padesáti letech, je najít odpovědi na zprávy o záhadných létajících objektech narušujících chráněný vzdušný prostor Spojených států“, píše server UNILAD.

„Američané očekávají a zaslouží si, aby jejich vedoucí představitelé ve vládě a zpravodajských službách seriózně vyhodnotili a reagovali na všechna potenciální rizika pro národní bezpečnost - zejména na ta, kterým jakožto lidstvo plně nerozumíme. Od svého příchodu do Kongresu se soustředím na problematiku neidentifikovaných létajících předmětů jako na hrozbu pro národní bezpečnost i jako na zájem, který je pro americkou veřejnost velmi důležitý," uvedl v prohlášení před zasedáním předseda panelu André Carson.

Kongresman Adam Schiff, předseda amerického výboru pro zpravodajské služby, pak řekl: „Veřejnost bude mít konečně příležitost vyslechnout si přímo od vedoucích představitelů zpravodajské komunity informace o jedné z největších záhad naší historie.“

Dodal, že slyšení prolomí kruh nadměrného utajování a spekulací pravdou a transparentností.

