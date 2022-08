Kandidátky pro komunální volby: Deník přináší kompletní přehled

/AKTUALIZOVÁNO/ Volby do obecních a městských zastupitelstev se blíží. Jejich termín prezident republiky stanovil na pátek 23. a sobotu 24. září. V sobotu 6. srpna uplynula lhůta, do které úřady musely rozhodnout o registraci kandidátních listin. V Šumperku se o křesla v zastupitelstvu bude ucházet jedenáct uskupení, v Zábřehu sedm plus jedna nezávislá kandidátka.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/Josef Horázný