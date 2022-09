„Uděláte nám fotku?“ ptá se zjevně podnapilý mladík, když vidí na krku novináře fotoaparát. „Opravdu chcete být v novinách?“ táže se oslovený. Mladík začne dělat opičky, v tom se ale probere třicátník za ním. „Jen to zkus nás fotit!“ začne vyhrožovat a následují nadávky.

"Šel z toho až mráz"

Scénka z předposlední srpnové středy ilustruje, že park u kasáren je lokalitou, kde v poslední době v Zábřehu není úplně bezpečno. Jako problémovou lokalitu jej zmiňují i místní, dokonce častěji než partami opilců nechvalně proslulou hráz rybníka Oborník.

„Ve městě je pochybných lidí víc než dřív, hodně jich je teď v dolním parku. Šly jsme teď o víkendu s kamarádkami a týpek se sekyrou v ruce tam proháněl nějaká děcka. Šel z toho až mráz,“ řekla jedna ze Zábřežanek, matka pětiletého syna.

Že v Zábřehu přibývají problémoví jedinci, potvrzuje i další žena. „Jsou u Billy, v parku, na nádraží,“ vyjmenovává místa, kde na ně mohou lidé natrefit. Setkává se nimi rovněž v rámci své práce. „Dřív se střídali pořád ti stejní, teď chodí pokaždé někdo nový,“ dodává.

Situace na nádraží?

„Jednou jsem na ně volala policii. To bylo v zimě. Začalo se to řešit a během čtrnácti dnů tu byli sekuriťáci. Teď je tu ochranka, takže situace je v pohodě. Je také léto, uvidíme, jaké to bude, až se ochladí,“ popsala situaci prodavačka z prodejny s levnými knihami.

Mluvčí Policie České republiky Marie Šafářová potvrdila, že příslušníci tohoto bezpečnostního sboru incidenty na vlakovém nádraží v Zábřehu řeší. „Řeší je i městská policie nebo třeba pracovníci bezpečnostní agentury zajišťující ostrahu daného objektu,“ dodala.

Jaký problém v oblasti bezpečnosti považujete v Zábřehu za nejpalčivější?

Martin Titzl

Martin Titzl, ZábřehZdroj: Deník/Petr Krňávek

Po Zábřehu se potulují různá individua. Po městě chodí enormní množství bezdomovců, drogově závislých a pochybných existencí. Schází se například na hřišti nedaleko Perly. Myslím, že bezpečnost obyvatelstva bude rozhodující téma komunálních voleb.

Petr Pohl

Petr Pohl, ZábřehZdroj: Deník/Petr Krňávek

Myslím, že bezpečnost tak velký problém v Zábřehu není. Různých existencí tu není tolik, ve velkých městech je to horší. V Zábřehu se nebojím jít večer ven.

Nikol Janků

Nikol Janků, ZábřehZdroj: Deník/Petr Krňávek

Bydlím v centru, schází se tu problémoví lidé a dělají nepořádek. I když jdu večer se psem, necítím se bezpečně. Tyhle existence se schází u domova důchodců, i na pískovišti jsou odpadky, lahve od piva. Pod balkony lehají bezdomovci, chodí tam na záchod.

Martin Žváček

Martin Žváček, ZábřehZdroj: Deník/Petr Krňávek

V oblasti bezpečnosti jsou problém Wolkerovy sady. Chodím tam běhat a jednou mě tam konfrontoval chlapík. Něco na mě pokřikoval, ale já jsem běžel dál. Bylo to nepříjemné.

SLOVO REPORTÉRA: S výtržníky není lehké pořízení. Řešení ale existují

Skupinky bezdomovců či opilců jsou koloritem snad každého města. Většina jejich obyvatel by dokázala bez dlouhého přemýšlení vyjmenovat hned několik míst, kde se často zdržují. Typickou kombinací bývá kousek přírody, park nebo hráz rybníka, nedaleko supermarketu, zdroje jídla a alkoholu. Čas od času však problémy s těmito lidmi přerostou únosnou míru.

S nastávající ekonomickou krizí bude počet problémových lidí narůstat. Od Zábřežanů už delší dobu slyším, že „pochybných existencí“ ve městě přibývá. Řešení není jednoduché, existuje však několik tipů, kterými se lze inspirovat. Jednak je to důsledná práce městské policie, která „závadové osoby“, jak se problémovým lidem v policejní hantýrce říká, z problémových míst důsledně vytlačuje.

Je to nevděčná a sisyfovská práce, po čase ale nese své plody. Když se hlídka při obchůzce pohybuje pěšky, nejezdí po městě skrytá ve služebním autě, vyvolává to v obyvatelích města větší pocit bezpečí. Respekt u „závadových osob“ zase dokáže spolehlivě vyvolat služební policejní pes.

Zároveň je dobré se zaměřit na podobu míst, kde se problémoví lidé schází. Některá města nechávají odstranit lavičky, na kterých tito lidé sedávají, a vůbec se taková místa snaží všemožně zneútulnit. Tím však kromě problémových jedinců vyženou i ostatní obyvatele města. Jinde se snaží naopak kritické lokality opečovávat. V parku v centru Jeseníku například prořezali keře, lavičky natřeli výraznou červenou barvou a doprostřed umístili klec s okrasnými ptáky. Parčík ožil, lidé mají důvod do něj chodit. To je ostatně jeho smyslem, ne aby byl zašívárnou pro pochybné party.