„Výsledek mě těší. Zatím nedokážu vyhodnotit, jestli byla příčinou celostátní politika. Nemyslím si, že to bylo úplně referendum, tím jsou pro mě spíš senátní volby, kde jsme historicky byli zvyklí volit proti vládní koalici,“ řekl lídr šumperské kandidátky ANO 2011 a nezávislých Miroslav Adámek.

O druhé místo se dělí uskupení Šumperáci, Nezávislá volba a hnutí SPD. S výsledky těsně okolo dvanácti procent každá z těchto stran získala po čtyřech mandátech.

„S naším výsledkem spokojeni jsme. Z demokratických stran jsme získali nejvíc hlasů, za výsledek jsme voličům vděčni. Ale celkově jsme zklamaní, jak situace dopadla, protože ANO sebralo obrovský volební úspěch a překvapilo nás velké množství hlasů pro SPD,“ řekl lídr Nezávislé volby Martin Kuchtík.

Pro SPD je zisk čtyř mandátů velký úspěch. Dosud mělo mandáty pouze dva.

„S výsledkem jsme velmi spokojeni. Je to týmová práce, podíleli jsme se na tom všichni od předsedy po poslední členy,“ řekla lídryně kandidátky Jaroslava Valoušková.

Na dosavadním počtu mandátů zůstává hnutí Šumperáci.

„Jsme rádi, že nás voliči poctili zhruba stejným rozsahem hlasů a že máme podobný výsledek,“ poznamenal jeho lídr Karel Hošek.

Tři mandáty získala s deseti procenty hlasů kandidátka Srdcem pro Šumperk.

„Jsme třímandátová strana. Pokud bychom dosáhli čtyř mandátů, můžeme do budoucího dění promluvit. Pokud bychom byli na třech, považoval bych to spíše za neúspěch,“ uvažoval během sčítání hlasů lídr kandidátky a starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Po jednom mandátu získala ODS a Rozumní dosavadní místostarostky Marty Novotné.

"Úplně nejširší koalice"

Jaké se rýsují možnosti povolební spolupráce? Od více lídrů stran zaznívala varianta široké koalice.

„Od začátku razím, že by se mi líbila možná úplně nejširší koalice. Volební programy jsme měli všichni plus mínus stejné, až mě překvapilo, jak vnímáme všichni stejně, co by Šumperk do dalšího volebního období potřeboval. Pokud bychom na tom dokázali spolupracovat, ať už v rámci koalice, nebo i konstruktivní opozice, bude to pro Šumperk jen dobře,“ uvedl lídr vítězné strany Miroslav Adámek.

O variantě budoucí spolupráce má naprosto jasno Tomáš Spurný. „Vím, co město Šumperk v příštím období očekává. Budou to nesmírně náročné čtyři roky se spoustou systémových úkolů, s vyřešením odpadů, energetiky a tak dál. Jsem příznivec velmi široké koalice,“ uvedl dosavadní starosta.

Širokou koalici cítí jako prospěšnou i lídr Šumperáků Karel Hošek.

„Situace, která se děje s rozpočty obcí a měst, možná chce širokou koalici, aby se problémy řešily věcně a oprostilo se od zbytečných hádek na zastupitelstvu. Byli bychom pro, otázka je, jestli jako Šumperáci chceme být s ANO a s SPD. To by mohl být problém,“ poznamenal.

Nezávislá volba: Nepůjdeme s ANO ani SPD

Nezávislá volba se již před volbami uvedla, že nevstoupí do žádné koalice s hnutím ANO, SPD nebo KSČM.

„My jsme deklarovali, že budeme jednat se všemi demokratickými stranami, z čehož aktuálně nic moc nevychází. Výsledek voleb bereme v podstatě jako porážku demokratických stran. O variantě široké koalice jsme schopni se bavit, ale počtem mandátů to na většinovou koalici nevychází,“ řekl Martin Kuchtík.

Hnutí SPD bude možnosti koaliční spolupráce zvažovat.

„Výsledky jsou velice čerstvé, musíme se poradit. Máme různé nabídky, různé telefonáty,“ poznamenala Jaroslava Valoušková.

Kandidát na starostu Miroslav Adámek již dříve uvedl, že je v případě zvolení starostou připraven zůstat zároveň senátorem.

„Tvrdil jsem to úplně od začátku, těm dotazům jsem se nevyhýbal. Vím, že to pro určitý okruh voličů může být problém. Já v tom teď problém nevidím, ale je jasné, že místo ředitele Pontisu (obecně prospěšná společnost zřízená městem, pozn. red.) bych opustil, pokud bych se stal starostou. Dvaadvacet senátorů je starostou, jednapadesát jich je nějakým způsobem činných v komunální politice. Myslím, že se ty dvě funkce dají skloubit,“ objasnil.

