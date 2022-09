„Zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Domu kultury v Šumperku prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v prvostupňovém správním řízení. Řízení bylo zahájeno na návrh dodavatele DigiTry Art Technologies, který napadá svoje vyloučení ze zadávacího řízení kvůli údajné mimořádně nízké nabídkové ceně,“ informoval mluvčí úřadu Pavel Švanda.

Městu se projektanta nedaří vybrat dlouhodobě. Soutěž byla v minulosti již dvakrát zrušena, protože dodavatelé nebyli schopni dodat dílo za vysoutěžených podmínek. V posledním tendru dala většina radních přednost dražší nabídce.

Čtyři roky pryč a stále jen studie. Proměna kulturáku v Šumperku se komplikuje

Argumentovali dvěma předchozími neúspěšnými řízeními, kde byla významně zohledňována především cena zakázky. Podle ní by nedostatečně zpracovaná projektová dokumentace v budoucnu vedla k obrovským komplikacím při rekonstrukci domu kultury. Značné náklady a zdržení by neslo nutné doprojektování a vícepráce.

Naopak příznivci levnější nabídky si stáli především za tím, že levnější firma měla dobré reference a dokázala u podobně náročných zakázek obstát. A také na na finanční úsporu.

Po čtyřech letech má město nicméně v ruce stále jen studii, druhou v pořadí. Třetí výběrové řízení na projektanta ukončeno není.

Dům kultury byl postaven před 42 lety, nikdy neprošel zásadní rekonstrukcí a udržet ho v provozuschopném stavu je podle jeho jednatelky Hany Pískové složité.

„Každý týden řešíme nějaké drobné opravy. Máme každoroční plán oprav a čím dál se ta rekonstrukce oddaluje, je pro nás práce v těch prostorách těžší a těžší,“ poznamenala před nedávnem.

Rozpadající se park, zavřená kavárna

Ve špatném stavu je i park, do kterého je Dům kultury vsazen. Kvůli únikům vody bylo vypuštěno jezírko se sochou hříběte, v tristním stavu je amfiteátr letního divadla. Město vypsalo na obnovu amfiteátru dvě výběrová řízení v letech 2019 a 2020, obě však skončila nezdarem.

Betonové obruby a další konstrukční prvky se nicméně rozpadají po celém parku. Ten přitom trpí i nedostatkem běžné údržby. Některé lavičky jsou poškozené nebo vyvrácené, v méně frekventovaných zákoutích roste mezi žulovými kostkami tráva.

Velkou ztrátou je i uzavření kavárny D123. Provozovatel ji trvale zavřel loni v říjnu. Díky svému umístění uprostřed zeleně přitom dlouhodobě patřila mezi nejoblíbenější šumperské podniky. Vyhledávaly ji matky s dětmi, ale i hosté na polední menu.

„Že je Déčko zavřené, je velká škoda. Teď už lidi nemají moc moc důvodů, proč do parku chodit. Zanedlouho tu zůstanou akorát ti bezdomovci,“ poznamenala v létě Šumperanka Karolína Bezděková.

Jezírko bez vody, rozpadlé konstrukce. Sady 1. máje chátrají a budou dál

Anketa: Jaká kritéria by do budoucna měly Sady 1. máje splňovat?

Zeptali jsme se ředitelů institucí, které v Sadech 1. máje působí.

Marie Gronychová, ředitelka Vlastivědného muzea Šumperk

Ředitelka Vlastivědného muzea Šumperk Marie Gronychová.Zdroj: archiv Marie GronychovéSady 1. máje jsou spolu s mobiliářem, například kašna se sochou sovy před muzeem, kulturní památkou. Jejich rekonstrukce byla provedena podle projektu manželů Damcových koncem 70. let 20. století a řekla bych, že té době i odpovídá celkové pojetí parku.

V Sadech 1. máje je umístěno několik kulturních institucí, proto by bylo dobré, kdyby tento prostor sloužil jako centrum umění a kultury, aby se jednalo o vzdušný a přehledný park, kde by od jara do podzimu bylo něco vidění. V současné době je však stav velmi špatný, a to nejen díky rozpadajícímu se letnímu kinu nebo vyschlému jezírku u koně, ale také díky velmi zanedbané údržbě jak mobiliáře, tak i zeleně. Velmi bujný porost tisů, rododendronů nebo azalek vytvořil skrytá zákoutí, která slouží mnohdy jako útočiště pro bezdomovce nebo jako veřejné záchodky či skládky odpadků.

Domnívám se, že park je možné opravovat i samostatně, samozřejmě včetně letního kina a jezírka, ale revitalizace nemusí být přímo závislá na rekonstrukci Domu kultury. A než dojde k opravě, stačilo by ho řádně uklidit, prořezat keře, aby nebylo tolik temných koutů, vytrhat plevel a zajistit veřejný pořádek. Totéž platí i o prostoru před Pavlíniným dvorem směrem do ulice Fialovy. Vysoké keře byly prořezány teprve na žádost muzea, nicméně v současné době již povyrostly a opět slouží jako WC, navíc jsou prorostlé plevelem a celkový pohled je opravdu nepěkný.

Někdy stačí málo a výsledek je překvapivý.

Petr Müllerová, ředitelka Střediska volného času Doris

Ředitelka Střediska volného času Doris Petra Müllerová.Zdroj: archiv Petry MüllerovéSady 1. máje jsou místem magickým s velkým potenciálem. Pravdou však je, že by tento park mohl mít potenciál ještě větší.

Proto bychom my jako Doriska jistě uvítali opravu hlediště letní scény. K pořádání akcí v důstojném duchu a k četnější návštěvnosti parku by prospěla jeho větší bezpečnost. K té by mohla přispět větší návštěvnost občanů i turistů, kteří v parku chtějí relaxovat, ne se skrývat. Aby se Sady 1. máje staly oázou relaxace, určitě by se zde mělo objevit více herních prvků pro děti, větší plochy s vodními prvky a doplnit by se park mohl i o edukativní motivy, o jejichž obsah a aktualizaci by se mohla starat naše Doriska. Tou správnou třešničkou by mělo být kritérium spojené s životním prostředím. Tomu by přispěla postupná obnova stromů, které nabízejí útulný stín, vhodnější travnatý povrch, ne tak hustý, aby byl schopen zadržovat vláhu, trávník sečený po segmentech a pro potěchu oka i pohoštění hmyzích obyvatel by jistě pomohl například pás lučního kvítí, neboli pás „zorané“ země.

Podtrženo, sečteno, vraťme do parku život! Přírodní i lidský, ale hlavně bezpečný! Kde to žije, tam se dobře žije!

Matěj Kašík, ředitel Divadla Šumperk

Ředitel Divadla Šumperk Matěj Kašík.Zdroj: archiv Matěje KašíkaPark by měl být bezpečným, reprezentativním místem plný hrajících si dětí, s uměleckými místy, se zrekonstruovaným amfiteátrem, kde se budou občané scházet k volnočasovým aktivitám, ke sportu a v neposlední řadě ke kultuře.

Andrea Veselovská, manažerka hotelu Perk Šumperk (dříve Grand)

Andrea Veselovská, manažerka hotelu Perk Šumperk (dříve Grand).Zdroj: Archiv Andrey VeselovskéSady 1. máje by měly být městský park 21. století - otevřený, moderní, plný světla a zeleně. Měl by přitom nabídnout klid a útočiště před ruchem města, zároveň vybízet ke hrám, piknikům a procházkám. Kéž by se sám o sobě stal cílem volného času místních.

Osobně by se mi líbilo, kdyby byl designově pojat parkový mobiliář, kdyby se součástí parku stalo přírodní dětské hřiště a především kdyby byl v sadech zrenovován amfiteátr, který by ještě lépe sloužil akcím. Těmi by park měl ožít!

Kdo chce vést vaši obec na Šumpersku a Jesenicku? Deník přináší kandidátky

Komentář: Park má potenciál. Jen jím nemrhat



Stejně jako Šumperk je vstupní branou do Jeseníků, Sady 1. máje s kulturním domem jsou vstupní branou do Šumperku. Okolo nich prochází prakticky každý, kdo do města přijíždí autobusem nebo vlakem.



Už roky však nejde o přivítání příjemné. Kulturní dům postupně zastarává, v parku vyschlo jezírko, zavřela oblíbená kavárna, jen party bezdomovců a alkoholiků na lavičkách nebo v zákoutích zůstaly.



Sady 1. máje mají přitom jako největší šumperský park velký potenciál. Jsou nejlépe dostupné, navíc se po jejich obvodu nachází významné kulturní instituce: muzeum, kulturní dům, středisko volného času Doris. V docházkové vzdálenosti pak knihovna, kino a divadlo.



Právě k využití ke kulturním, společenským a na děti zaměřeným aktivitám umístění parku přímo vybízí. Sady 1. máje mají své neduhy, už jen kvůli desetiletím, které uplynuly od jejich poslední rekonstrukce.



Existují přitom i objektivní překážky pro jejich obnovu, jako autorská práva původních architektů nebo památková ochrana. To však neznamená, že by se město nemělo snažit o obnovu alespoň dílčích prvků, jako je amfiteátr nebo jezírko s hříbětem. Pro začátek by stačilo se pořádně zaměřit na běžnou údržbu a úklid.