Druhý dubnový víkend je tu a s ním i Tipy Deníku na to, kam vyrazit. Každý týden pro vás v redakci připravujeme seznam zajímavých akcí v Olomouckém kraji, kde můžete strávit volné dny. S příchodem teplého počasí se začínají konat různé venkovní akce, ta největší bude přímo v centru Olomouce - Tvarůžkový festival. Zajímavé akce se ale konají v každém okrese.

Tvarůžkový festival v Olomouci 15.4. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

OLOMOUCKO

Tvarůžkový festival

KDY: sobota 13. dubna a neděle 14. dubna

KDE: Horní a Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tvarůžky upravené na nejrůznější způsoby, sedm desítek prodejců, kromě tradičních tvarůžek v klasickém provedení budou k ochutnání také tvarůžkové zákusky, burgery nebo pralinky. Nebudou chybět piva z místních minipivovarů a regionální produkty. O titul Tvarůžkového krále bude v sobotu i neděli na Horním náměstí soutěžit šest kuchařů z vyhlášených regionálních restaurací. V hudebním programu na pódiu zahraje například Petr Bende, Rock & Roll Band Marcela Woodmana a olomoucká formace s názvem Tak co? Atmosféru dotvoří i tradiční vystoupení folklorních souborů. Na Dolním náměstí program pro rodiny: divadelní představení, koncert základních uměleckých škol, zábavná klauniáda, ohňová show nebo dílny Vlastivědného muzea Olomouc. Podrobný program najdete ZDE.

Olomoucký tvarůžkový festival, 2022Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Titul po 30 letech

KDY: pátek 12. dubna, od 17 hodin

KDE: kino Metropol, Olomouc

ZA KOLIK: 590 korun

PROČ PŘIJÍT: Velký večer olomouckého zázraku. Před 30 lety se podceňovaný tým hokejové Mory probil až k extraligovému titulu prvních Mistrů ČR. V Metropolu na fanoušky čeká komentovaná projekce tehdejších zápasů play-off, setkání s hráči mistrovského týmu, chybět nebude ani legendární masér šampionů z Olomouce i Nagana či VIP osobnosti jako Tomáš Sršeň, Jaroslav Svoboda, Jiří Hudler a další. Na programu je také moderovaná beseda s dotazy z publika a autogramiáda.

Olomoucký zázrak! Podívejte se, jak Mora před 30 lety slavila titul

Zahájeni EDO

KDY: pátek 12. dubna

KDE: Dům přírody v Horce nad Moravou (prohlídka) a Central Olomouc (koncert)

ZA KOLIK: koncert v Centralu 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Zahájení 34. ročníku největšího environmentálního festivalu v ČR. Ekologické dny Olomouc odstartuje mimořádná kriticky komentovaná procházka (od 16 hodin) se křtem veenendaalských ovcí Domem přírody Litovelského Pomoraví, který vznikl díky imaginaci čtyř výtvarníků reagujících na živelnou krajinu v okolí nízkoenergetického domu Sluňákova. V Centralu pak večer rozjede svou hudební show František Skála s kapelou Třaskavá směs (od 20 hodin).

Metalové legendy v Esku

KDY: sobota 13. dubna, od 19 hod

KDE: Sklub Olomouc

ZA KOLIK: 690 korun

PROČ TAM PŘIJÍT: Společné turné českých a slovenských legend tvrdého rocku. V olomouckém Sklubu to rozjede Citron i s bývalými členy Jardou Bartoněm a Vaškem Vlasákem, slovenská Metalinda a dámská metalová sestava Loretta.

Citron, Václav VlasákZdroj: DENÍK / Tomáš Januszek

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Losers Cirque Company vystoupí v Šumperku

KDY: neděle 14. dubna od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 400 až 550 korun

PROČ PŘIJÍT: Losers Cirque Company přivezou do Šumperka nový cirkus. Naprosto nevídané divadelně-akrobatické představení The Loser(s) vzniklo v roce 2014 pod režijní taktovkou Jarka Cemereka coby debutová hra, kterou tento divadelní spolek uvedl na festivalu Letní Letná. Tento divadelní počin současně pro Losers Cirque Company znamenal strmý růst jejich popularity. Představení The Loser(s) má být současnou reflexí toho, že v dnešním zrychleném tempu světa mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi svého jak soukromého, tak partnerského života.

Losers Cirque CompanyZdroj: Pavel Hejný

Rákosníček a jeho rybník v zábřežském Retru

KDY: neděle 14. dubna od 15 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Další pohádkovou klasiku na motivy oblíbených večerníčků připravila Zábřežská kulturní nejen pro drobotinu na neděli 14. dubna, kdy do kina Retro dorazí Rákosníček – roztomilý zelený skřítek sršící nápady. A nejen on. V příběhu se objeví také jeho přátelé – zvířátka a pohádkové bytosti. Představení plné hravosti, humoru a písniček o délce šedesáti minut přiveze do Zábřehu zlínské divadlo Scéna.

Transformers show v jesenickém divadle

KDY: sobota 13. dubna od 17 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: 297 korun

PROČ PŘIJÍT: Realističtí roboti Transformers jako z filmového plátna míří do Jeseníku! Hrdinové, kteří doslova ožívají! Jsou jediní v ČR a měří neuvěřitelných 2,9 metru, mluví, při show střílí z obřího kouřového kanonu, a to není všechno! Po tom, co předvedou velkolepou podívanou na pódiu, se s každým dítětem osobně setkají a vyfotí. Vaše děti budou opravdu nadšené.

PROSTĚJOVSKO

Jarní setkání s řemesly

KDY: sobota 13. dubna, od 10 do 16 hodin

KDE: Keramika U Palíšků, Křenůvky č. 10

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční a oblíbený řemeslný jarmark U Palíšků v Křenůvkách na Prostějovsku. V nabídce budou výrobky šikovných lidiček. V nabídce budou výrobky pěti řemeslníků, mýdla, proutěné výrobky nebo keramika. Pro návštěvníky vesnický raut a pro děti velké překvapení.

Řemeslný jarmark ve dvoře u PalíškůZdroj: se svolením Adéla Palíšková

Zlatá vařečka

KDY: sobota 13. dubna, od 8 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Drahany

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sbor dobrovolných hasičů Drahany zve na další ročník soutěže o Zlatou vařečku. Soutěžit budou pětičlenná žákovská družstva. Součástí Zlaté vařečky je branný závod trojic. Mladí hasiči budou závodit ve střelbě ze vzduchovky, hodu granátem a dalších disciplínách.

Lišákův šmodrchel

KDY: sobota 13. dubna, od 9.30 hodin

KDE: sokolovna, Mostkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nová soutěžní sezona je za dveřmi a mladí hasiči pilně trénují. První letošní prověrkou bude sobotní uzlovačka o Lišákův šmodrchel. Závodit budou družstva i jednotlivci. Uskuteční se v mostkovické sokolovně od půl desáté ráno. Po celou sobotu bude v sokolovně zajištěno občerstvení a pitný režim.

Soutěž mladých hasičů o Lišákův šmodrchel v MostkovicíchZdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Koncert Harlej

KDY: sobota13. dubna, od 19.30 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 550 korun

PROČ PŘIJÍT: Populární stálice české rockové scény Harlej navazuje na úspěšnou podzimní část tour "Zatím je to dobrý" ke zbrusu novému albu. V Prostějově tak zazní nové skladby a samozřejmě i tradiční hity, na které jste u Harleje zvyklí.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Koncert písničkáře Kudla z Brna

KDY: sobota 13. dubna, od 20.00 hodin

KDE: Restaurace Pivovar, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ VYRAZIT: Koncert brněnského písničkáře Martina „Kudly“ Kudličky. Hudební doprovod k písním vzniká přímo před zraky diváků prostřednictvím zařízení zvaném looper. Kromě hudby se věnuje také divadelním představením pro děti, na kterých spolupracoval mimo jiné i s Petrem Skoumalem.

Přerovské mosty

KDY: sobota 13. dubna, od 8 hodin

KDE: start ve vinárně U Červené kočky od 8.00 hodin

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ VYRAZIT: Třetí ročník turistického pochodu ve dvou trasách 6 km a 16 km, které vedou podél řeky Bečvy. Kontrolní stanoviště jsou na všech mostech. Zpestřením pro účastníky je expozice v Loutkovém divadle a výstup na střechu hotelu Strojař. Prezentace a start pochodu je v čase 8.00 - 10.00 hodin ve vinárně U Červené kočky (v blízkosti Tyršova mostu). Cíl a vyhodnocení bude v restauraci Véčko na Palackého ulici.

Turistický pochod kolem řeky Bečvy.Zdroj: Oldřich Smékal

Festival TaťánaFEST vol. 5

KDY: sobota 13. dubna, od 17 hodin

KDE: Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ VYRAZIT: Pátý ročník vzpomínkového večera připomíná předčasně zesnulou pedagožku a významnou osobnost hranické kultury PaedDr. Taťánu Jonasovou. Vedle tradičních účastníků, jako jsou HDPS a Ženský komorní sbor, se představí např. cimbálovka Okybača, hobojistka Alena Jestřebská či duo Ondra Libosvár a Franta Kopecký. Více čtěte ZDE.

Takto to vypadalo na loňském TaťánaFESTU.Zdroj: Jiří Kvita

Koncert dechové hudby Vlčnovjanka

KDY: neděle 14. dubna, od 17 hodin

KDE: Městský dům Přerov

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ VYRAZIT: Slovácká krojovaná dechová hudba potěší příznivce zpěváků v nažehlených moravských krojích, kteří do Přerova přivezou krásu moravských písní.