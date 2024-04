Třetí dubnový víkend je tu a s ním i Tipy Deníku na to, kam vyrazit. Každý týden pro vás v redakci připravujeme seznam zajímavých akcí v Olomouckém kraji, kde můžete strávit volné dny. Podívejte se, kam se vydat.

OLOMOUCKO

Námořnický ples

KDY: sobota 20. dubna od 19 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe Olomouc

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nevšední, vždy originální Námořnický ples je opět tady, poprvé na palubě Bounty. Zahrají No Barriers a Lukáš Mareček, těšit se můžete na šlapající muziku mnoha žánrů, překvapivá vystoupení, včetně tanečnic, nabídku nejvybranějších rumů z exotických zemí, hravou tombolu a skvělou společnost. Námořnické menu bude kulinářským zážitkem.

Africké trhy

KDY: sobota 20. dubna, od 7.30 do 14 hodin

KDE: Tržnice Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Exotická atmosféra plná afrických chutí a vůní na hanácké tržnici. Čekat na vás bude čerstvé ovoce z Ugandy - manga, avokáda, marakuja, ananasy, různé druhy banánů, největší ovoce na světě - jackfruit, tamarillo, silný zázvor, léčivou kurkumu a další. Čerstvé ovoce z Indonésie - dračí ovoce, hadí ovoce, mangosteeny, rambutany, papáji, sušené ovoce na sluníčku - mango, banán, jackfruit, ananas. Různé druhy chipsů - z banánu, z jackfruitu, z hadího ovoce, nebo z kokosu. Čaje, kávy, džemy a sirupy, superpotraviny jako baobab a moringa, bambucká másla, africké čokolády a mnoho dalšího.

Africké trhy nabídnou ovoce nejrůznějších tvarů, barev i chutí.

Rozloučení s Tornády

KDY: sobota 20. dubna, 9-16 hodin

KDE: Depozitář ČD Muzea v Olomouci, ulice Táborská

ZA KOLIK: vstup do depa dospělí 50 Kč / děti 25 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rozloučení s legendárními elektrickými jednotkami přezdívanými „Tornádo“. Jízdy zvláštních vlaků s retro nátěrem v okolí Olomouce (do Červenky, Prostějova, Přerova a zpět).

Otevřený bude také olomoucký depozitář ČD Muzea, kde najdete výstavu historických strojů ze sbírek ČD. Děti se mohou svézt malou posunovací lokomotivou, tzv. BNkou.

Pro fotografy je na páteční odpoledne (19. 4.) připravena možnost pořízení neopakovatelných záběrů společného setkání čtyř historických a moderních elektrických jednotek – v nákladním obvodu hlavního nádraží v čase cca 13:30–14:30 hod.

Ikonická elektrická souprava se po desítkách let rozloučí s pravidelným provozem v Olomouci a okolí.

Otvíračka latino zahrady

KDY: pátek 19. dubna od 16 hod.

KDE: OpenWine Garden, ul. Na střelnici, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Populární OpenWine Garden zahajuje sezonu Minifestivalem vína v latino stylu a pod širým nebem – čekat na vás budou desítky vzorků vín, slavnostní sabráž a živé vystoupení zpěváka a kytaristy Marka Soldána. V případě deště se akce přesouvá na jiný termín.

Hody v Lutíně

KDY: sobota 20. dubna od 14 hodin

KDE: Na rybníčku, Lutín

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Hodové posezení s kapelou Přdina. Bohaté občerstvení včetně grilovaných makrel. Zábava pro deti: malování na obličej, skákací hrad, modelování balonků. Lunapark v areálu pod Lipami po celý víkend.

Dětský den.

PŘEROVSKO A HRANICKO

FlorExpo

KDY: čtvrtek 18. dubna - neděle 21. dubna

KDE: Výstaviště Přerov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun, senioři nad 65 let 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník květinové výstavy v Přerově. Návštěvníci se mohou těšit na květinovou expozici i stánky, ve kterých seženou vše potřebné pro dům a zahradu. Hosté si mohou sednout do kavárny, dát si kávu a kochat se aranžemi. Připravený je i doprovodný hudební program – dorazí například zpěvák Stanislav Hložek nebo krojovaná dechová hudba Moravská Veselka. Pro zájemce je nachystána také série přednášek – povídat se bude například o bylinkách nebo rostlinách v zahradě. Nudit se nebudou ani děti, které mohou tvořit ve výtvarných dílničkách.

Den země v ORNISu

KDY: pátek 19. dubna od 9 do 13.30 hodin

KDE: zahrada ORNIS (za deště v omezené podobě pod terasami ORNIS a uvnitř budovy)

ZA KOLIK: zdarma (neplatí pro vstup do expozice)

PROČ PŘIJÍT: Přerovská ornitologická stanice slaví Den Země. Nachystány budou stanoviště s hravými i naučnými aktivitami o přírodě i ze světa ptáků. V 9, 10, 11, 12 a 13 hodin budou probíhat ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Připraveny jsou komentované prohlídky záchranné stanice pro zraněné živočichy, a to v 9:30, 10:30, 11:30 a 12:30 hodin. Akce je určena jak pro školy i širokou veřejnost.

Ornitologická stanice v Přerově.

Underground Comedy Club

KDY: pátek 19. dubna od 18 hodin

KDE: IN-HUB Přerov, Bratrská 2

ZA KOLIK: předprodej 280 korun, na místě 330 korun

PROČ PŘIJÍT: Televizní stand-up show Comedy Club přijíždí do Přerova. Comedy Club kombinuje osvědčené a etablované komiky s nastupující generací nových osobností, objevují se zde i neznámé talenty. Pořadu je vlastní nekorektní břitký humor, účinkující nerespektují obvyklá tabu, nebojí se kontroverzních témat a dobrý vtip je jim nadevše. Vystoupí Martin Filippi, Lucie Macháčková a Tomáš Plhoň.

Otevření nového skateparku v Hranicích

KDY: sobota 20. dubna od 13 hodin

KDE: ulice Žáčkova, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Po slavnostním přestřižení pásky bude následovat exhibice známých českých skateboardistů a inlinistů. Poté odstartuje skateový závod. O hudební doprovod se postarají DJ Lompe a DJ Hoodiny. Po vyhlášení výsledků se akce překlene do večerního koncertu. Afterparty bude končit ve 22:30.

Skejťáci v akci.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Zábřežským kostelem zazní tóny klavíru

KDY: neděle 21. dubna od 16 hod.

KDE: kostel sv. Barbory, Zábřeh

ZA KOLIK: V předprodeji 140 Kč, v den akce 180 Kč, 40 Kč sleva pro držitele karty Bravo, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V neděli zve Zábřežská kulturní na klavírní recitál slavného českého pianisty Michala Maška, který byl právem považován za zázračné dítě. „Michalovu kariéru však zbrzdila dlouhá nemoc, která mu postihla i ruce, a tak mu znemožnila hraní. Uzdravil se a začal zase hrát. Dnes patří k uznávaným hráčům mladší generace. Vystupuje doma i v zahraničí, účinkuje na hudebních festivalech a je producentem pozoruhodných kulturních projektů,“ představil jednoho z našich nejtalentovanějších klavíristů dramaturg cyklu Martin Hroch. Čtvrtý koncert cyklu Bravo v letošní sezoně se uskuteční v kostele svaté Barbory.

V Bludově vystoupí legendární písničkář Vojta Kiďák Tomáško

KDY: pátek 19. dubna od 18:30 hod.

KDE: Kulturní dům Bludov

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Folková legenda Vojta „Kiďák“ Tomáško vystoupí s hudebním recitálem v pátek 19. dubna v Kulturním domě v Bludově. Písničkách přiveze své nejpopulárnější skladby. Hudebník je známý jako zakladatel a bývalý člen trampské skupiny Roháči, s níž vystupoval od jejího založení v roce 1975 až do roku 1984. Je držitelem několika cen Porty. V současnosti vystupuje sólově. Je autorem téměř 300 písní a písňových textů, také celé řady humorných povídek. Jeho písně jsou pilířem repertoáru Roháčů, píše i pro další interprety a skupiny, mimo jiné pro Věru Martinovou.

Vojta Kiďák Tomáško.

Africké trhy v Šumperku

KDY: sobota 20. dubna od 8 hod.

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V šumperském Domě kultury se chystá exploze exotických chutí! Těšit se můžete na ovoce se zárukou organické čistoty, nezasáhnuté chemií, rostoucí pod slunečními paprsky v autentickém přírodním prostředí. Co můžete očekávat? Nabídka zahrnuje svěží exotické lahůdky z Ugandy, jako jsou manga, avokáda, maracuja, ananasy, různé druhy banánů a dokonce i král všech exotických plodů - jackfruit! Z Indonésie pochází dračí ovoce, hadí ovoce, kokosy a mangosteeny. A pro milovníky sluníčkem vysušených dobrot bude připravené mango, banány, jackfruit a ananas. Kromě toho budou v nabídce rozmanité druhy čajů, kávy, džemů, sirupů a mnoho dalších lahůdek. Nákupem nejenže ochutnáte exotiku, ale také podpoříte komunity v Ugandě a přispějete k jejich udržitelnému rozvoji.

One human show Simony Babčákové v Jeseníku

KDY: neděle 21. dubna od 17 hod.

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji dospělí 350 Kč, studenti a senioři 300 Kč, v den akce o 50 Kč více

PROČ PŘIJÍT: Pohled Simony Babčákové na souvislosti, o kterých potřebujeme mluvit. Inspirující setkání pro lidi, kteří si kladou otázky a hledají odpovědi… Doba je tekutá a změny se dějí rychle. Sdílení a zvědomování souvislostí nám pomáhá se zorientovat a získat inspiraci, jak co nejlaskavěji projít nutnými vnitřními změnami. Vše bude probíhat s humorem, v pohodové atmosféře a lehkosti s hudebními předěly Terezy Antonie Nyass. Povídat se bude o komunikaci, jak zásadní vliv má na tvorbu našeho života, že nás velmi ovlivňuje naše komunikace vnitřní, kterou vedeme sami se sebou, a že komunikace s vnějším světem má svoje pravidla a nástroje.

Herečka Simona Babčáková ztvárnila mnoho výrazných rolí.

PROSTĚJOVSKO

Dětský karneval

KDY: sobota 20. dubna, od 14 hodin

KDE: sokolovna, Mostkovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Mostkovice, ve spolupráci s obcí, pořádá Dětský karneval. Děti bude bavit klaun Hubert, vystoupí žáci mateřské školy a školní družiny. Připravena bude bohatá tombola a občerstvení.

Zahájení sezony ve Žraloku

KDY: sobota 20. dubna, od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Očekávané zahájení letošní sezony ve Žraloku je tady. Oblíbené výletiště u plumlovské přehrady odstartuje v rockovém rytmu. Představí se ostřílení muzikanti Klasici, kteří zahrají k tanci a poslechu. Těšit se můžete na hity kapel Olympic, Turbo, Kabát, Lucie nebo Katapult. Bohaté občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Ve Žraloku otevírají novou sezonu. Tak si to nenechte ujít!

Jarní koncert v Němčicích

KDY: sobota 20. dubna, od 18 hodin

KDE: hala Suprovka, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Jarní koncert Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou zaplní němčickou Suprovku hudba českých i zahraničních skladatelů. Zazní moderní skladby i klasická symfonická díla. Součástí koncertu bude i výstava prací žáků výtvarného odboru.

Farmářské trhy a Pohádkové prohlídky na Plumlově

KDY: sobota 20. a neděle 21. dubna, od 9 do 18 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: trhy zdarma, prohlídky 90 korun děti, studenti a senioři 140 korun, dospělí 160 korun, podzemí 60 korun jednotné

PROČ PŘIJÍT: Hned dvě zajímavá lákadla nabízí o víkendu historická dominanta Prostějovska. Na plumlovském zámku se v sobotu koná další ročník oblíbených farmářských trhů. V nabídce budou dobroty domácí výroby, řemeslné výrobky a další věci. Po oba víkendové dny se pak mohou potěšit i nejmenší. Zámeckými komnatami budou provázet pohádkové bytosti. Otevřeny budou i zámecké sklepy, tentokrát s pohádkovou tématikou.

Národní kulturní památka Zámek Plumlov.