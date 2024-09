Asistent/ka pedagoga - noční asistent na chlapeckém oddělení První kontakt písemný. Žádosti s motivačním dopisem, strukturovaným životopisem a dokladem o nejvyšším vzděláním zasílat e-mailem: furstencellerova@vuzulova.cz nebo písemně na adresu Výchovného ústavu, Komenského 154, 790 65 Žulová. Požadavky: - min. středoškolské vzdělání s maturitou - kurz asistenta pedagoga (možnost zahájit po nástupu do zaměstnání) - doložení psychologického posudku Specifikace: - noční asistent, práce jen na noční směny - chlapecké oddělení 15 - 18 let s léčebným režimem drogových závislostí - po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou - příplatky za práci SO a NE, svátky, noční příplatek, zvláštní příplatek (až do výše 6.000,-- Kč) - mimořádné odměny dle kvality práce, po zapracování osobní ohodnocení 21 720 Kč

