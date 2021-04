Pro většinu druhů semen stačí obyčejné láhve, které jsou opatřeny dostatečně perforovaným víčkem, síťkou, cedníčkem či jiným uzávěrem, který nám umožní snadné proplachování. Právě proplachování je velmi důležité a musíme je provádět dostatkem vody několikrát denně, jinak se v klíčících semenech mohou uchytit plísně a škodlivé mikroorganismy. Semena rovněž kontrolujeme a neklíčící odstraňujeme, všechny nádoby by měly být navíc snadno a dokonale omyvatelné.

Oblíbené je také klíčení na miskách. Semena musí být stále ve vlhku, ale nikoli ve vodě. Podkládají se proto vlhkým savým materiálem buničinou, umělohmotnou netkanou textilií, bavlněnou plenkou. Proplachování semen může být v tomto případě obtížnější pokud je však podklad dostatečně velký, můžeme jej jednoduše uchopit za cípy a semena důkladně propláchnout, vyždímat přebytečnou vodu a potom vrátit do původní polohy.

Misky jsou vhodné i pro delší nakličování pro sklizeň zelených výhonků. Semena jsou naklíčená obvykle po dvou až třech dnech, ovšem například slunečnice či sezam je nejchutnější již po dni klíčení, později hořkne. Větší výhonky získáme spíše klíčením pod vrstvičkou substrátu (nebo buničiny) z neloupaných semen. Sklízíme je po 5–12 dnech, podle druhu.

Máčení urychlí klíčení

Před samotným klíčením je až na výjimky nutné nechat semena nabobtnat ve vodě obvykle 12–24 hodin. Vodu několikrát vyměňujeme, a to nejen kvůli uchování čistoty, ale rovněž tím odplavíme látky, které brání klíčení a růstu za nevhodných podmínek (sucho, chlad).

Po umístění do klíčící nádoby je důležitá nejen přiměřená vlhkost, ale i teplota optimální se pohybuje mezi 18–22 °C. Klíčky mungo Vigna mungo (Vigna mungo, syn. Phaseolus mungo), patří mezi luštěniny a její klíčky jsou v Asii oblíbené již 5000 let. V poslední době se začínají využívat i u nás. Výhonky obsahují hodně vitaminu C, dále vitaminy A, B a E, draslík, vápník, fosfor, železo a hořčík, a celých 20 % bílkovin, což je poměr srovnatelný s masem.

Mají příjemnou chuť a jsou výborné do salátů, i polévek či karbanátků, ačkoli nejvyšší hodnotu mají jako ostatně všechny klíčky a výhonky v syrovém stavu. Velkou výhodou klíčení luštěnin je, že po několika dnech se ve všech rapidně sníží obsah oligosacharidů, které neumí naše enzymy rozložit a činí tak až střevní bakterie, což způsobuje plynatost. Semena namáčíme 8–12 hodin, poté je klíčíme ve sklenicích či na cedníku. Alespoň třikrát denně je proplachujeme a za 2–3 dny jsou připravena ke konzumaci.

Lahodné obiloviny

Naklíčené obiloviny jsou měkké a chutné, výborné do jogurtů jako müsli, i jako základ mnohých jídel. Vhodná k naklíčení je pšenice (obzvláště nutričně výtečná, stará odrůda špalda), dále žito, oves, proso i ječmen. Semena namáčíme obvykle 8–14 hodin. Poté je přibližně 2–3 dny klíčíme na miskách s vlhkým podkladem. Pohanka Jde o velmi hodnotnou potravinu a klíčení její účinky ještě podpoří.

Naklíčená obsahuje velké množství esenciální aminokyseliny lyzinu i dalších, vitamin E, řadu vitaminů B, fosfor, draslík, vápník, měď, fluor, hořčík a železo či organické kyseliny. Nakličujeme tepelně neopracovanou vyloupanou pohanku. Semena namáčíme pouze půl hodiny, poté je necháme klíčit na miskách. Vhodné jsou i cedníky, proto[1]že semena nesmí být přemáčená. Hrách Namáčíme jej 1–2 dny, vodu slijeme, hrách zalijeme jen do poloviny a ten již třetí den obvykle naklíčí.

Naklíčená semena hrachu obsahují podle druhu až 12 % bílkovin, sacharidy, vitaminy skupiny B, vitamin C a E, biotin, dále draslík, sodík, fosfor, síru, železo, zinek, jod, křemík a řadu dalších látek včetně prospěšných enzymů. V kuchyni jsou známá především jako pučálka (naklíčený hrách nasucho opražený, osolený, opepřený, ochucený česnekem, případně omaštěný sádlem).

Konopná semínka Můžeme je zakoupit či vypěstovat a naklíčit je loupaná či neloupaná. Kromě oleje obsahují i hodnotné bílkoviny, řadu minerálních látek a stopových prvků. Jsou považována za téměř ideální výživu pro člověka a mají příjemnou oříškovou chuť. Můžete si jimi posypat jogurt, přidat je do cereálních směsí i do salátů. Z konopných semen se mele mouka a získává kvalitní a snadno stravitelný protein, který si oblíbili nejen sportovci. Obsahuje široké spektrum aminokyselin přispívajících k rychlé regeneraci svalů po námaze, protein stačí jen zamíchat do vody nebo džusu. To je důležité, protože aby měly bílkoviny patřičný efekt, je třeba je tělu dodat do půl hodiny po tréninku (nejlépe i s troškou sacharidů).

Ze zbytku semen se zase vyrábí konopná vláknina, která pomáhá pročistit střeva a zasytit při dietě. Chia semínka Drobná chia semínka jsou vydatným zdrojem rostlinných proteinů a minerálů. Oproti většině ostatních semen mají třikrát vyšší koncentraci esenciálních mastných kyselin, téměř neutrální chuť a skvěle se kombinují s jakýmkoliv ovocem či zeleninou. Po namočení se obalí vrstvou gelu, takže skvěle slouží k zahušťování koktejlů.

TIPY DO KUCHYNĚ

Salát s mungem a řeřichou K naklíčenému mungu a řeřichovým výhonkům přidáme na plátky nakrájený pomeranč, červenou cibuli a kvalitní vařenou rýži natural. Přidáme zálivku z citronové šťávy, olivového oleje, sójové omáčky, špetky soli a medu a promícháme. Vitaminová bomba Naklíčenou slunečnici, žito (oves, pšenici) a sezam smícháme s nakrájenými meruňkami – čerstvými nebo předem namočenými sušenými, hruškami či jablkem, sušenými švestkami nebo fíky. Přidáme čerstvou pomerančovou šťávu a vše dochutíme medem, případně skořicí.