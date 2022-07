„Zatímco loni byla tato akce čtyřdenní, letos se program koncentruje na oba sváteční dny. Vyšlo to krásně, protože v pondělí, což je zavírací den, jsme měli čas na přípravy a budování stánků. Ani déšť letos návštěvníky neodradil, takže jsme s účastí spokojeni,“ pochvaloval si kastelán hradu Jan Lauro.

Pořadatelé Helfštýnské pouti vsadili na pestrý program, který zaujal děti i dospělé.

„Největší podíl má pasivní část, zprostředkovaná řemeslníky. Cech svobodných řemesel prezentuje historickou písárnu, tkalcovský stav, řezbářské umění nebo práci s kůží. Souběžně s poutí probíhá celý týden také kovářský kurz Jiřího Němce v hradní kovárně a přilehlých pracovištích na třetím nádvoří,“ upřesnil.

Dílny a workshopy pro malé i velké byly i letos pod taktovkou Romana Prokeše a jeho Studia Bez kliky.

„Největším tahákem jsou jezdecká představení na koních a ukázky kaskadérských kousků, jako je třeba stínání tatarských hlav šavlí. Loutkové divadlo zahraje několikrát během dne pohádku, sokolnice Martina zase zprostředkuje zajímavosti o dravých ptácích. Lidé mohou zhlédnout historické palné zbraně a raritou je i série zmenšenin historických parních strojů, které představí Pavel Buchta,“ popsal Roman Prokeš.

Stánky s řemeslníky

Své umění předvedl Cirkus Levitare s Janem Hlavsou a zaujaly také žonglérské workshopy skupiny Boca Fuego. Největším lákadlem byly ale stánky, u kterých mohli lidé obdivovat středověká řemesla. Do tajů písemnictví a knihtisku zasvětila přítomné Markéta Poskočilová z Olomouce.

„Člověk musí trénovat, protože zvládnout tahy písma té doby je dosti náročné. Knihy se psaly knižním písmem, úřední písemnosti zase listinným. Nejčastěji se psalo na pergamen, papír k nám dorazil až ve 14. století,“ přiblížila.

Návštěvníky zaujal i kovářský kurz na třetím nádvoří pod vedením Jiřího Němce.

„Ve stejné partě jsme se sešli už posedmé. Každý z nás má ale jinou profesi – jeden pracuje v automobilce, druhý je vedoucí slévárny, další IT pracovník. Tématem kovářského kurzu je komorní plastika a společně vyrábíme set tří svícnů, které budou usazeny do kamene. Chceme tuto práci přihlásit na letošní Hefaiston,“ prozradil Jiří Němec.

Historická stříkačka

Už tradičním zpestřením byla historická stříkačka Sboru dobrovolných hasičů z Veselíčka, která pochází z roku 1914.

„Za celou dobu, co ji máme, nebylo nutné dělat žádné generální opravy. Od roku svého zrození až do dnešní doby pořád slouží. Loni jsme tady byli velice užiteční a byl o nás zájem, protože panovala tropická vedra a lidé se osvěžovali vodou z naší stříkačky. Byli jsme tedy na Helfštýně populární. Letos to za nás vzala vyšší moc,“ usmál se Antonín Hučín ze Sboru dobrovolných hasičů ve Veselíčku.