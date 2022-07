"To snad není pravda, je je to auto vypulírované. Já měl taky Trabanta kombíka, ale bral jsem ho jako nejlevnější a prostorné přibližovadlo. Nikdy by mě nenapadlo, že by mohl za třicet let vypadat nějak takhle," obdivoval chlapík seniorského věku vymazlenou 601 ve verzi kombi.