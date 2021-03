Prohlédnout si věž, která zbyla z kdysi velkolepého barokního zámku, dorazilo méně turistů než v jiných letech. Svůj život s Novým Zámkem, jak se objekt v soukromých rukách oficiálně jmenuje, spojila dobrovolná kastelánka Krasava Šerkopová. Známá je svými četnými charitativními aktivitami, které propojuje i se Zámečkem.

Věž s rozsáhlým sklepením se vypíná na kopci mezi Rudolticemi a Lanškrounem. Přitahuje nejen turisty, ale i nadšence, kteří se věnují výzkumu paranormálních jevů. Při návštěvách výzkumného týmu se odehrávaly i situace, ze kterých se ježí chlupy a těžko je lze vysvětlit. „Jeden člen týmu s kamerou měl zajímavý zážitek, když se mu při nahrávání asi třikrát s cvaknutím vypínače vypnula kamera, ale on ji držel tak, že se vypínače vůbec nemohl dotknout,“ vypráví v rozhovoru Krasava Šerkopová.

Jak zpětně hodnotíte loňskou koronavirem poznamenanou sezonu?

Loňský rok byl určitě hned od jara poznamenán tím, že se nemohlo v určitých obdobích provázet. Na jaře odřekly návštěvu tři autobusové zájezdy zhruba po pětačtyřiceti návštěvnících, na podzim také nepřijela na prohlídku ani jedna školní třída, jak bývalo zvykem. To se samozřejmě citelně odrazilo na návštěvnosti, která byla vloni nejmenší za čtrnáct sezon. Od roku 2007 si vedu o návštěvnosti záznamy, za celou tu dobu se přišlo podívat něco přes třicet tisíc návštěvníků, a při akcích se pobavily další tisíce lidí a dětí.

Byli mezi návštěvníky i turisté ze zahraničí, nebo hlavně ti tuzemští?

Několik návštěvníků z jiných států, z Německa, Itálie a Francie v létě Zámeček navštívilo, jako jiné roky, vždy však převažují návštěvníci z naší republiky. V tom nějaký znatelný rozdíl vloni nebyl.

Vloni na Zámečku probíhal výzkum paranormálních jevů, přinesl nějaké zajímavé výsledky, chystá se něco dalšího i letos?

Ano, při dvou průzkumech s citlivými přístroji a sestavami kamer jsme měli několik docela zajímavých výsledků a zážitků, které by mohly ukazovat třeba na nějakou paranormální aktivitu. Ještě stále neznám všechny výsledky, ale z devítihodinového nočního monitorování v první den, kdy členové týmu rozmístili osm kamer na stativech, další pohyblivé měli s sebou a odjížděli ve tři ráno, se na zvuková zařízení nahrálo několik zajímavých záznamů. Jeden člen týmu s kamerou měl zajímavý zážitek, když se mu při nahrávání asi třikrát s cvaknutím vypínače vypnula kamera, ale on ji držel tak, že se vypínače vůbec nemohl dotknout. Nebo se někdy v přístrojích úplně vybily zrovna vyměněné nové baterky, které tam byly před minutou vloženy a fungovaly jen pár vteřin.

V různých průzkumech se bude zřejmě pokračovat i letos a ve druhém patře přibyla dvě tabla z těchto průzkumů.

Probíhá také průzkum a pátrání po historickém podzemí s velmi zkušeným badatelem panem Lahodou a jeho kolegou a kameramanem panem Marešem, kteří Zámeček navštívili na podzim, a chtějí na jaře pokračovat. Zatím ale nemohou přijet, doufáme, že to bude možné později. Už při první návštěvě se přišlo na různé zajímavosti a moc se těším na pokračování průzkumu a pátrání po možných dalších podzemních prostorech u Zámečku a v jeho okolí.

Při charitativní akci Knoflíkiáda pořádané na Zámečku u Lanškrouna padaly různé rekordy. Jeden český byl zlomen hned při prvním ročníku, šlo o nejdelší knoflíkový návlek. Později byl knoflíkový had uznán centrem Guinness World Records v Londýně jako světový rekord. Výroba knoflíkového návleku trvala víc než rok a podílelo se na ní přes devět set dětí i dospělých z celé republiky. Měřil 4416 metrů, bylo na něm 288 094 knoflíků a vážil zhruba 300 kilogramů.



Při Knoflíkiádě se zrodilo drátované srdce s největším počtem smyček, obří srdce z největšího počtu knoflíků a uznán byl i rekord „nejvíce knoflíků na jednom místě“.

Přípravy nové sezony by měly být už v plném proudu, budou i nějaké novinky?

Na letošní sezonu jsem jako největší novinku připravila pro návštěvníky tři druhy nových pohlednic Zámečku a jednu novou turistickou magnetku. Možnost koupit si nové pohlednice a magnetku budou mít nejen při návštěvě a prohlídce, vzhledem k omezeným možnostem cestování je bude možné zakoupit i v okolních infocentrech a na dalších místech. Jejich aktuální seznam pak bude uveden na webových stránkách Zámečku www.novyzamek.cz. Rubrika Aktuality obsahuje i nejnovější informace o nás.

Nemáte obavy, že pandemie odsune možnost zahájit sezonu až do letních měsíců?

Je možné, že se zahájení sezony posune, s tím se bohužel nedá nic dělat. Protože už nyní je jasné, že se nedá počítat ani s návštěvami školních tříd ani se zájezdy turistů, řekla bych, že na tom až tak zase nezáleží. Kdo má o prohlídku zájem, ten si na Zámeček cestu najde v době, kdy bude možné provázet, jako kdykoli jindy. A to je hlavní.

Lze vůbec v této době připravovat a chystat nějaké větší akce pro veřejnost?

Akce pro veřejnost na Zámečku nepořádám od roku 2019, z několika různých důvodů, nejen kvůli koronaviru. Přesto se daří pokračovat v charitativní akci Knoflíkiáda, zahájené v roce 2010. Je už jisté, že akce pro veřejnost, jako bývala Zámecká oslava k 7. 7. - datu zahájení provozu nebo celostátní oblíbená Hradozámecká noc ani letos na Zámečku nebudou.

Svými charitativními aktivitami jste známá, jak pokračují, jakou částku a pro koho se vám podařilo do současné doby vybrat?

Jsem velice vděčná všem, kteří od začátku před těmi deseti lety pomáhají a těší mě, že se daří dál pokračovat v Knoflíkiádě, i když trochu jinak. Díky této akci se podařilo za prvních šest let do roku 2016 získat pro potřeby převážně ochrnutých a těžce handicapovaných dětí celkem 502 tisíc korun.

Po tři roky akce stála, až se mi v listopadu 2019 podařilo navázat spolupráci s nadačním fondem Šance onkoláčkům, který má na Facebooku svůj bazárek. Tam se dají vkládat do aukcí vlastnoruční výrobky, obrázky nebo třeba knížky, hračky a co doma přebývá a mohlo by někomu udělat radost.

Zájemci věci vydraží a platby posílají rovnou na transparentní účet nadace, kde se vše dá ověřit a pak jim vydražené věci poslat. Za tu dobu jsem vložila 480 aukcí. Je nás několik, kteří takto přes bazárek v rámci Knoflíkiády dětem pomáhají, k 28. únoru – tedy za patnáct měsíců – přesáhla vybraná částka krásných 295 tisíc korun. Od zahájení akce v roce 2010 tak už bylo ve prospěch nemocných dětí vybráno 797 tisíc korun korun. Velice mě to těší a jsem vděčná všem, kdo i nyní pomáhají, za všechny bych ráda jmenovala alespoň paní Dagmar, Ilonu, Alenku, DJ Standu, materiálem přispěly některé nejen lanškrounské firmy. Všem děkuji.

Knoflíkiáda už zase pokračuje a pomáhá dětem a každý, kdo se chce a může přidat, najde potřebné informace na webových stránkách Zámečku, nebo mu je sdělím přes e-mail kastelankazam@seznam.cz.

Pokračuje sběr knoflíků?

Aktivní sběr knoflíků zatím nepokračuje, pokud však někdo knoflíky na prohlídku přinese, nebo se mi ozve, že by je rád věnoval, přidám je ke stávající sbírce. Je ojedinělá, obsahuje už víc než tunu knoflíků.

V minulosti jste se intenzivně věnovala i drátování, máte na něj čas, stále vystavujete?

Drátuji stále, dělám i nové tvary a letos bych ráda rozšířila drátenickou výstavku na Zámečku. Nejen o mé výrobky, ale i některých dalších kolegů z našeho spolku Dratenik, který jsme před zhruba třemi lety založili. Každoročně se účastním srpnové výstavy v kulturním domě v Ústí nad Orlicí, doufáme, že půjde uskutečnit i letos. Konání ostatních výstav je, vzhledem k současným podmínkám, zatím nejisté.

Kromě drátování se ještě věnuji od loňského listopadu tvorbě abstraktních obrázků akrylem, používám různé techniky. Těší mě, že se také na bazárku docela pěkně draží. Je možné, že si některé v létě budou moci prohlédnout i návštěvníci Zámečku, alespoň na fotografiích na dalším novém výstavním tablu.

V médiích se vloni objevila informace, že současní vlastníci prostřednictvím realitní kanceláře Zámeček prodávají. Co je na tom pravdy?

Někdy se návštěvníci ptají, jak to s prodejem Zámečku je. Majitelé ho dali do prodeje asi před dvěma lety, vloni se přišlo podívat několik zájemců a další čekáme letos, až bude tepleji a bude se moci cestovat. Uvidí se, jak to vše bude. Nezbývá než doufat, že Zámeček někdo převezme a bude schopen dokončit opravy, aby tato památka byla v dalších letech pro návštěvníky v různých ohledech ještě přitažlivější a zajímavější.