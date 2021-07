Premiéra nového festivalu nadchla. Takto rozpálili publikum Habera či Lucie

První ročník dvoudenního hudebního festivalu Music TON festival rozezpíval a roztančil průmyslový areál společnotsi TON v Holešově. V pátek a v sobotu nabídl i legendární sestavy jako Lucie, Team či Olympic. Na hlavním pódiu to rozjel například také Wohnout, Desmod, No name, Iné kafe či Sebastian. Programem provázel Jakub Kohák, Leoš Mareš lidi pobavil DJ show.

Music TON festival v Holešově. Sobota 10.7. 2021 | Foto: Deník/Jakub Omelka

„Lidé se bavili, vyšlo počasí. Bylo to super,“ hodnotil festival jeden z hlavních pořadatelů Radek Doležel. Jeho slova potvrzovali i samotní interpreti. „Skvělá atmosféra, areál, obrovská stage,“ pochvaloval si festival například frontman kapely Desmod Mário „Kuly“ Kollár. „Byla tu výborná atmosféra. Pořadatelům patří výslovné poděkování,“ vzkázal pro změnu Igor Timko z No Name. Pohoda u Trojice začala. Takto si náměstí užívalo hity Kryla a Františka Nedvěda Přečíst článek › Pořadatelé Akce Holešov uspořádali první ročník v opravdu velkolepém stylu. Počínaje hvězdnými interprety, přes opravdu „vyšperkované“ největší pódium v Česku až po komfortní organizaci. Lidé se opět naplno bavili, starosti ze život stále omezující pandemie nechali před branami areálu. Pivo teklo proudem, lidé si pochutnávali na obrovských langoších, chutných bramborácích, grilovaných klobáskách, slaďoučkých trubičkách a mnoho dalšího. „Vyrazili jsme celá rodina. Máme rádi Haberu a Team. A když jsme se dozvěděli, že tady bude, hned jsme měli jasno – jedeme,“ usmívá se pan Dominik z Brna. „Úplně jsem se divil, že vystoupí na festivalu v Holešově,“ přiznává Dominik. U Šantovky se koštuje moravské víno a hraje muzika. Podívejte se Přečíst článek › Haberovo vystoupení na prvním ročníku multižánrového hudebního festivalu v Holešově bylo dozajista překvapením i pro mnoho jiných. Pavol Habera totiž nepatří mezi festivalové interprety. Možná podlehl naprosté nespoutanosti a zapálení dvou pořadatelů Radku Doleželovi a Radku Sovadinovi. „Jsou mladí, šikovní, nebojí se,“ říká o nich Jakub Kohák, který festival po oba dny moderoval, a který s Doleželem a Sovadinou spolupracuje už několik let. Moderoval pro ně také doposud poslední Zámecký ples v roce 2019. Spolupráci s ním si pochvalují i pořadatelé. „Je naprosto profesionální,“ tvrdí naopak o Kohákovi Radek Doležel. Hanácké Škoda sraz: podívejte se na vymazlená embéčka a stodvacítky Přečíst článek › Hlavní hvězdou prvního dne byla bezesporu kapela LUCIE, která zahrála v Holešově plnohodnotný koncert. Těšili se na ni i Robert Kopecký a Petra Rudolfová z Karlových Varů. Sami byli překvapeni, jak dobrá atmosféra zde panovala. „Fesťák je skvělý. Můžu porovnávat. A získat na nový první ročník takové kapely jako LUCIE a Team, to je super. Snad jim to vydrží. Přijedeme rádi znovu i příště,“ prozradil Robert Kopecký. „Lidí jsme čekali víc, ale když jsme se pak dozvěděli, že se jedná o první ročník a ještě v kombinaci s tím, že je po koroně, tak je to opravdu super,“ přidala se Petra Rudolfová a prozradila, že jsou členy kapely Bohemian Merching Band, která byla na programu festivalu v sobotu. „Bude to druhé nejlepší vystoupení hned po LUCII,“ smála se Rudolfová. „Jedná se o pochodovou kapelu, ale hrajeme současné hihty. Lady GaGa a podobně,“ lákala Rudolfová. Beerfest v Olomouci přilákal davy. Najdete se? Přečíst článek ›