Kdo z trojanovických obyvatel chtěl přece jen Pustevny navštívit, musel se smířit s tím, že ho čeká poměrně dlouhá pěší tůra. Lanovka na Pustevny je totiž kvůli vládním opatřením proti šíření onemocnění Covid-19 mimo provoz.

Zvažuji, zda jít po asfaltové Knížecí cestě, nakonec se rozhoduji pro lesní cestu z Trojanovic- Bystrého. Míjím trojici policistů u kruhové křižovatky v Trojanovicích a dojíždím nad hřiště na Bystrém, kde odstavuji auto.

Vydávám se mezi chalupami do kopce, po chvíli se napojuji na trasu po zelené turistické značce. Cestou potkávám jen dvojici mužů v turistickém oblečení, po chvíli mě předbíhá mladší pár turistů. Proti mě sjíždí nějaký milovník adrenalinu na Fun biku.

Policie ČR a vojáci začali nařízením vlády ČR kontrolovat, jestli lidé dodržují nová protiepidemická opatření omezující volný pohyb mezi okresy. 6. března 2021 na Pustevnách.Zdroj: Deník / Lukáš Ston

Několik set metrů pod rozcestníkem, který je asi kilometr od Pusteven se poměrně výrazně mění náročnost trasy kvůli závějím. Jdu ve stopách, které přede mnou vyšlapali asi tři lidé. Konečně jsem na rozcestí a zamířím k Pustevnám. Po chvilce potkávám trénujícího biatlonistu, od nějž se dozvídám, že na Pustevnách je skutečně prázdno.

Starosta Trojanovic na běžkách

Míjím pozůstatky bývalého skokanského můstku a za chvíli jsem u Hotelu Tanečnica. Na parkovišti stojí jediný automobil, který tady je viditelně už nějakou dobu. Přicházím k Maměnce a s údivem hledím na obraz, který už asi nikdy více neuvidím. Pustevenská louka zeje prázdnotou, jediným „rušivým“ elementem je dvojice policistů, která stojí při výjezdu od Prostřední Bečvy. U výdejního okénka Libušína stojí nějaká dvojice, dva policisté si kupují občerstvení u stánku naproti. Jinak je tady prázdno.

Po dohodě s policisty přecházím k centrálnímu parkovišti. Stojí u něj dva autobusy. Od fotografa Deníku se dozvídám, že v jednom přijeli čtyři cestující, druhý dojel prázdný. Na parkovišti stojí tři automobily. Přecházím doprava k pustevenské louce a přes ní se vydávám k vyhlídce Cyrilce.

Když se po zledovatělém povrchu snažím vyškrábat do prudkého kopce, slyším: „Ahoj!“ Pozvednu hlavu a poznávám známého a jeho manželku se synem. Bydlí v Trojanovicích, tak si vyšlápli na výlet. „Tak by to tady mohlo být častěji,“ říká mi známý. Přitakám a znovu se ohromeně rozhlížím z vyhlídky po okolí a vnímám ten neuvěřitelný klid.

Na cestě k Libušínu potkávám starostu Trojanovic Jiřího Novotného s rodinkou. Vyrazili na běžky. Také on si pochvaluje netypickou atmosféru Pusteven. Posvačím zelňačku, rozloučím se s policisty a vojáky a zamířím na zpáteční cestu.

Dolů to jde mnohem rychleji. Také proto, že po trase prošlo, podle stop, asi dalších dvacet lidí. Pořídím nějaké fotky, na Bystrém sedám do auta a ještě jedu na parkoviště na Ráztoce. Až na dvě auta je rovněž úplně prázdné. Na Pustevnách i v jejich okolí je, co se týče turistů, skutečně pusto a prázdno.