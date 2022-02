Už jsem zažil několik omylů, kdy si nás spletli dokonce s Vrbnem pod Pradědem. Je to asi zvukově trochu podobné,“ vzpomíná starosta Tománek, který má také úsměvnou historku, jak si novináři spletli Rudnou u Prahy s Rudnou pod Pradědem.

Starosta: Do Jeseníků přes nás jezdí většina rekreantů z Ostravska i z Olomoucka

„Ozvali se mi z televize, že chtějí natočit rozhovor se mnou jako se starostou obce Rudná. Zeptal jsem se, kdy by asi tak mohli přijet. Prý jsou ještě v Praze, ale když hned vyjedou, můžou být u mě v Rudné za půl hodiny. To už jsem tušil, která bije. Říkám: Myslíte Rudnou pod Pradědem nebo Rudnou u Prahy? Obávám se, že k nám to z Prahy za půlhodinu nestihnete. Na druhé straně zavládlo dlouhé ticho,“ popsal starosta Rudné pod Pradědem typický omyl, jakých už na obecním úřadě zažili několik.

„To by byla sranda, kdybych místo vyptávání pražským novinářům řekl: klidně přijeďte. Do půlhodiny by televizní štáb stál v Rudné u Prahy před úřadem, kde by o domluveném rozhovoru se starostou nikdo nic nevěděl. Podobné omyly určitě znají i další starostové. Takové historky se vypráví také u sousedů v Andělské Hoře. Jedna leží vedle nás v okrese Bruntál a druhá v Karlovarském kraji. To se snadno splete při zadávání cíle do navigace,“ směje se starosta Tománek.

Pomník Hanse Kudlicha původně oslavoval císaře

Rudná pod Pradědem je jedním z mála míst, kde se do dnešních dní dochoval pomník "osvoboditele sedláků" Hanse Kudlicha.

Tento rodák z Úvalna roce 1848 prosadil zákon, který ukončil éru feudalismu. Díky němu se sedláci přes noc z panských poddaných stali rovnoprávnými občany. Vděční rolníci začali Kudlichovi stavět pomníky. Najdeme je nejen v Česku, Rakousku a Německu, ale dokonce i ve Spojených státech. Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha jich eviduje na sedmdesát.

Den, kdy se z Kudlicha stal osvoboditel sedláků

Přestože po odsunu německých obyvatel se začalo zapomínat na slavného rodáka z Úvalna a děti se o něm ve škole neučily, stále přibývá obcí, které se k jeho odkazu hrdě hlásí. Ve Slezských Povelicích, v Čakové a v Rudné pod Pradědem byly Kudlichovy památníky opraveny v roce 2005. V Zátoru-Loučkách jeho památník opravili o rok později. Znovuobnovený památník Kudlichovy návštěvy od roku 2015 má také Krnov.

Kudlich přispěl k ukončení éry feudalismu i otrokářství

Problém je v tom, že vděční sedláci kromě stavění nových pomníků Kudlichovi často jen dali nové nápisy na staré památníky oslavující císaře a monarchii. Památník v Rudné pod Pradědem původně připomínal 50 let vlády císaře Franze Josefa, než ho Kudlichovi fanoušci předělali na oslavu konce feudalismu.

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého

Jedinou kulturní památkou v Rudné pod Pradědem je barokní socha sv. Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti. Byla vytesána z pískovce v roce 1744. Nepomucký je kromě Panny Marie jediným světcem, který je označený hvězdami. Proč je jich právě pět?

Číslice symbolizuje pět ran Kristových a také pět písmen ve slově TACUI (mlčel jsem). Jan Nepomucký byl totiž mučen, aby vyzradil zpovědní tajemství. Původně tato socha stála na ostrově uprostřed rybníku. Rybník byl na návsi naproti hasičské zbrojnice. Konala se zde náboženská shromáždění pro výročích spojených s Janem Nepomckým.