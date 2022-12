Jeho slova doplnil šéfredaktor Deníku pro střední a severní Moravu Aleš Uher.

„Je to svým způsobem i taková malá pocta dvěma slavným odchovancům olomoucké Sigmy Radku Látalovi a Marku Heinzovi, kteří se výraznou měrou podíleli na zisku posledního titulu v roce 2004. Radek Látal navíc o rok později vyhrál s Baníkem také na stadioně v Olomouci finále domácího poháru se Slováckem,“ připomněl Uher s tím, že Deník je dlouholetým hlavním mediálním partnerem Baníku Ostrava.

Zájemci o výstavu mohou výstavu v podniku na Dolním náměstí v Olomouci navštívit až do konce ledna 2023.

Trieste Caffé, kousek italské atmosféry v srdci Olomouce

„Děláme u nás každé dva měsíce výstavy, bereme to jako galerii. Teď máme fotbal. A proč Baník Ostrava? Jsem Ostravák, tak fandím Baníku. Měl letos sto let a dělal výstavu v dolní oblasti Vítkovic. Mělo to být spojeno i s naší výstavou, jen nám to trošku nevyšlo časově, my jsme začali poté, co tam to už skončilo. Napřed tam měl být do konce roku, pak trvala jen do konce října,“ řekl Radim Petr, majitel Trieste Caffé.

Unikátní fotografie

Ve více než 20 fotografiích je zachycena celá historie slezského fotbalového klubu, který v nejvyšší soutěži získal hned čtyři mistrovské tituly.

„Unikátní jsou především ještě černobílé fotografie legendárního ostravského fotografa Květoslava Kubaly, který zachytil nejslavnější okamžiky klubu v jeho první polovině existence,“ uvedl šéfredaktor Deníku Aleš Uher s tím, že na výstavě najdou návštěvníci také snímky dalších autorů Lukáše Kaboně, Aleše Krecla nebo Pavla Lebedy.

Výběr fotografií i celou kompozici výstavy měl na starost Jan Lakomý, který má v Deníku na starost grafiku. „Jako rodilého Olomoučáka mě překvapilo, jak výraznou stopu bývalé hvězdy Sigmy v Baníku mají,“ uvedl Lakomý.

Za hvězdou na nejlepším fotbale široko daleko: Dobré cigárko, Heinz se prořekl

Bude i Sigma a Mora

Výstava je určena fotbalovým fanouškům, kteří mají rádi historii. Olomoucké vánoční trhy mají opravdu nezapomenutelnou atmosféru a jsou hojně navštěvovány také lidmi z Moravskoslezského kraje.

„Fotbalisté a fanoušci, co k nám chodí, už moc dobře vědí, že jsem z Ostravy. Je mezi námi zdravá rivalita, to štengrování, co k tomu patří. Do budoucna ještě chystám výstavy o Vítkovicích, Sigmě a Moře. Olomouc se mi strašně líbí, budu chtít i tímto poděkovat Moře a Sigmě, na které chodím. Také budou mít svou výstavu na dva měsíce. A tak, aby to bylo jako ta o Baníku, aby byly dohromady barevné fotky ze současnosti i černobíle z minulosti,“ dodal Radim Petr.