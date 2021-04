„Budete se divit, ale je jediný,“ uvádějí z liberecké firmy, která je v daném reklamním byznysu tuzemským lídrem. Po celém Česku má na tři tisícovky vylepovacích ploch a v samotné Ostravě pak bezmála sto. Zveřejněním úpisu Andreje Babiše komunistické tajné policii Stání bezpečnost (StB) pouze plní demokratické přání klienta.

„Reakce na vyjádření premiéra, že jeho estébácká minulost nikoho nezajímá,“ vysvětlují v klimkovické společnosti Kreativ Kabinet. Ta je zpracovatelem i zadavatelem velkoformátové „bonzkarty“, jak se říká za totality souhlasu se špehováním a udáváním spoluobčanů. V tomto případě je člena komunistické strany na jeho dobrovolnou žádost…

Plakáty tu budou ještě pár týdnů

„Fuj!“ šklebí se prodavačka z masny u obchodního centra Kotva, u kterého vylepovací plakát se zřetelnými nápisy „Agent“ je. A necelý měsíc ještě bude, jak to stojí ve smlouvě reklamky s klientem. Ten bere celou záležitost jako osobní protest nespokojeného občana a nejraději by si představil následovníky, kteří by polepili celé město i republiku.

„To je kampaň, kde se dá přispět?“ táže se jedna z kolemjdoucích. Ve středu po poledni se i přes slušnou bouřku u fotografie Andreje Babiše z počátku osmdesátých let minulého století zastavuje dost lidí. „Bych ho nepoznal…“ konstatuje jeden z nich a z pod brýlí čte doplňující údaje (třeba podpis řídícího důstojníka ze 17. listopadu roku 1989).

Martin Bednář coby starosta obvodu Ostrava – Jih to komentovat nemíní. Tomáš Macura z pozice primátora Ostravy také ne. S tím, že žijeme ve svobodné zemi, kde má každý právo hlásat, co uzná za vhodné. Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje se též omlouvá. Všichni tři jsou z hnutí ANO 2011 s Andrejem Babišem v jeho čele.

Kreativ Kabinet je s protestem proti předsedovi vlády pro reklamku vítaným zákazníkem. Humbuk kolem koronavirové čínské nákazy neumožňuje pořádat – a propagovat – žádné akce. Na odvrácené straně výlepové plochy u Kotvy je tedy už jen pátrání po ztracené kočičce a plakátky sociálních demokratů upozorňující, že „vědí co po covidu“.