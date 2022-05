Krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus)

dosahuje metrové až dvoumetrové výšky, zdobí ji velké úbory bílé, růžové i purpurové, jednoduché i plněné. Květenství se rozvíjí neúnavně od léta až do zimy a je velmi půvabné, podobně jako jemně dělené listy mohutných, a přitom něžně působících rostlin. Stále vznikají nové zajímavé odrůdy: Seashells má svinuté korunní lístky, Cupcake jejich tvarem připomíná papírové formičky na malé dortíčky. Krásenky v kvetení krásně doplní například keře růží. Na metr čtvereční se vejde přibližně osm rostlin.

Slunečnice roční (Helianthus annuus)

hravě přerostou tři metry, pokud zvolíme vysokou odrůdu a dopřejeme jí dostatek živin. Vybírat můžeme i z variet nižších a nezvykle zbarvených, úbory mohou být i červené, vínové, oranžové… Milují je motýli, včely a čmeláci, a ty s velkým středem a spoustou semen později i ptáci. Sejeme od dubna do května přímo na místo, přesazování slunečnici příliš nesvědčí. Vysoké kultivary s velkými listy zaplní metr čtvereční ve čtyřech kusech.

Sléz maurský (Malva mauritiana)může slunečnice co do výšky téměř dostihnout, bohatě se větví i do šířky. Kvete neúnavně, od léta do zimy bude obsypaný purpurovými květy. Jsou nejen krásné, ale i jedlé a léčivé – lze je přidat do salátu, nebo usušit na čaj (nebo ještě lépe studený macerát) hojící sliznice dýchacích cest i žaludku.

Cínie čili ostálka (Zinnia elegans)

dorůstá jen kolem metrové výšky, ve skupině však tvoří velmi působivé, bohatě olistěné a neúnavně kvetoucí trsy. Vybírat můžeme z pestré palety variet, úbory mohou být i vícebarevné.

Krásnoočko dvoubarvé (Coreopsis tinctoria)

dorůstá rovněž nejvýše do metru, nižší odrůdy jen do výšky 20–30 cm. Květenství jsou drobná, o to však početnější – na bohatě větvené rostlině jich postupně vykvete i sto. Stejně jako krásenku ho můžeme včlenit i do výsadeb se statnějšími suchomilnými trvalkami.

Skočec obecný (Ricinus communis)

dorůstá až do třímetrové výše (dle kultivaru) a bohatě se větví do šíře 120 cm. Se svými až 40 cm velkými listy je nepřehlédnutelnou dominantou, kamkoli ho zasadíme. Vyplatí se ho předpěstovat v březnu (semena na den namočíme, klíčí nejlépe při 20 °C) a vysadit v květnu, pokud si přejeme rychlý a bujný nárůst. K tomu bude potřebovat také hojnost vláhy a živin. Okrasné jsou především listy, které mohou být i vínové či bronzové, ke konci léta se přidají ještě chundelatá květenství.

Luštěnice trnitá (Cleome hassleriana)

je až 1,5 m vysoká a 45 cm široká letnička, na které od června do října rozkvétají bohaté hrozny bílých či růžových, intenzivně vonících kvítků. Půdu má ráda propustnou, ale s dostatkem vláhy a živin. V březnu si můžeme předpěstovat sazeničky, semena klíčí při 18 °C, nebo v květnu vysít rovnou ven. Na metr čtvereční postačí 4 rostliny.

Ve společnosti trvalek, které milují slunce

Trvalkám chvíli trvá, než se rozrostou a krásně vyplní svěřenou plochu. Do té doby je mohou krásně doplnit letničky – pokud zvolíme vhodné druhy, nemusíme se bát, že by trvalky utiskovaly. A jejich služby můžeme využívat i v čase, kdy se trvalky zapojí – vždy se nějaká skulinka najde, nebo oživí alespoň okraje. Vyplní také mezery po jarních cibulovinách a trvalkách, které v létě zatahují listy, zpestří bylinkové výsadby. Mnohé se i samy přesévají.

Sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica)

je drobná, ovšem výrazně kvetoucí letnička. Prospívá i ve štěrkových záhonech, kde se ochotně přesévá. Připomíná drobný mák, pročež se jí někdy říká kalifornský máček. Květy jsou obvykle zářivě žluté či oranžové, vyšlechtěny jsou však i variety růžové, červené, bílé. Sluncovka je výjimečně nenáročná na živiny a vláhu, květy však otevírá jen za plného slunečního svitu. Na metr čtvereční stačí jedenáct rostlin.

Černucha damašská (Nigella damascena)je 30–50 cm vysoká a 20 cm široká, křehce působící letnička, která může vykvést již za dva měsíce od výsevu. Kvete poměrně krátce, lze ji proto postupně dosévat. Jedna rostlina vytvoří i sto květů, které se posléze promění v zajímavé plody, pohledné i po uschnutí. Vypadají pěkně na záhoně i v suchých vazbách. Metr čtvereční zaplní dvanáct rostlin.

Tařicovka přímořská (Lobularia maritima)

vytvoří půvabné obruby a polštáře, kamkoli ji v dubnu vysejeme. Je 10–30 cm vysoká i široká (dle kultivaru), kompaktní, bohatě větvená. Metr čtvereční bohatě zaplní sedm rostlin. Hustá květenství drobných, sladce vonících kvítků se rozvíjejí od května až do října. Pokud v kvetení poleví, stačí tařicovku sestřihnout na polovinu. Vybrat si můžeme z kultivarů kvetoucích buď čistě bíle, nebo v rozmanitých pastelových odstínech.

Chrpa modrá (Centaurea cyanus)

je kolem 60 cm vysoká letnička, která na zahradu přinese kouzlo letní louky. Kromě nebesky modré můžeme vysít i růžové, bílé a také plnokvěté variety. Na metr čtvereční se vejde přibližně 20 rostlin.

Mák vlčí (Papaver rhoeas)

s červenými květy je přímo symbolem léta. Mohou se nám však hodit i variety s květy bílými, perleťovými, růžovými. V květnu vyséváme přímo na záhon, metr čtvereční zaplní přibližně patnáct rostlin. Máky nekvetou dlouho, ozdobné jsou však i makovičky, ve které se květy posléze promění.

Mezi trvalkami ve stínu

Trvalkové výsadby pod stromy a vyššími keři jsou krásné i praktické – pohltí listí a na rozdíl od trávníku se jim zde daří. I je mohou oživit letničky, i když druhů snášejících zastínění je méně než sluncemilných. Stinné kouty prozáří i v nádobách.

Netýkavka balzamína (Impatiens walleriana)zvaná též pilná Lízinka skutečně nelení a kvete od května až do listopadu. Může být až půl metru vysoká a široká, většina kultivarů je však drobnější. Všechny se ale větví a tvoří půvabné polštáře. Květy mohou být jednoduché i plněné, bílé, růžové, červené, oranžové. Vyžadují dostatek vláhy, prospěje jim i pravidelné přihnojování. Pro časné kvetení je můžeme v březnu předpěstovat, semena klíčí při teplotě kolem 20 °C. Sázíme je po odeznění mrazíků. Metr čtvereční zaplní přibližně 22 rostlin.

Hajnička (Nemophila menziesii)

je do 20 cm vysoká i široká, především na jaře a počátkem léta hojně kvetoucí letnička tvořící polehlé polštáře. Kvete blankytně, případně bíle či růžově dle kultivaru. Daří se jí v kypré půdě, ve stínu či polostínu. Snadno se množí i samovýsevem. Pryšec třezalkovitý je 20–50 cm vysoký i široký (dle kultivaru), od května do října obsypaný jemným bílým květenstvím. Snáší slunce i stín, a právě v něm drobná zvonkovitá kvítka pěkně vyniknou. Svědčí mu dostatek živin i vláhy, odolává však i dočasnému suchu. Ze semen se však obvykle nepěstuje, na trhu jsou především hybridní rostliny, které lze množit řízky. Sazeničky sázíme v květnu.

Mezi další letničky vhodné do stínu a polostínu patří africká kopřiva čili pochvatec šišákový (Plectranthus scutellarioides), jehož listy hrají všemi barvami, dále užanka líbezná (Cynoglossum amabile) či na vláhu velmi náročná kejklířka žlutá (Mimulus luteus).

Jedlé a léčivé mezi zeleninu

Zkrášlí zeleninové záhony a zároveň můžeme sbírat a užívat jejich květy i listy. Lákají opylovače, mohou odrazovat některé škůdce (už jen tím, že zvyšují pestrost a zastiňují vůni jednotlivých plodin). Lze z nich vytvořit obruby záhonů nebo je vmísit přímo mezi řádky zeleniny.

Měsíček lékařský (Calendula officinalis)

je jednou z nejvděčnějších jedlých a léčivých letniček. Úbory mohou být jednoduché i plné, žluté, oranžové i hrající více odstíny. Po usušení poslouží k přípravě čaje, jenž prospívá játrům, i k výrobě hojivých mastí a olejů. A sklízením podpoříme tvorbu dalších úborů. Jedlé jsou i listy, mladé lze přidat do salátu. Odrůdy mohou být vysoké 20–60 cm, rostliny jsou široké až 45 cm. Pokud jim poskytneme dostatek slunce a vláhy, budou vitální a odolnější vůči padlí, které je často sužuje. Měsíček je otužilý, vysévat ho můžeme od března. Pokud si předpěstujeme sazeničky při teplotě kolem 15 °C, pokvetou již v červnu.

Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus)je plazivá letnička, která pokryje půdu nebo ozdobí plůtek či treláž, zvláště pokud zvolíme popínavé variety. Po celé léto i podzim kvete zářivě barevnými květy (od žluté do rudé dle odrůdy), které jsou jedlé, stejně jako o poznání peprněji chutnající listy. Ty jsou přímo lékem při zánětech močových i dýchacích cest. Velká semena před výsevem namočíme, sejeme v květnu, nebo si je předpěstujeme v teple.

Fiala letní čili levkoje (Matthiola incana)

tvoří okouzlující, voňavé květy, které jsou jedlé a jako stvořené pro zdobení sladkých pokrmů a nápojů. Rostlina je vysoká až 90 cm a široká až 45 cm, záleží ovšem na kultivaru. Vzpřímená květenství mohou být bílá, šeříková, růžová, purpurová. Vyplatí se v březnu předpěstovat sazeničky při 15–18 °C a v květnu vysadit sazenice.

Aksamitník mexický (Tagetes lucida)

vyniká zajímavou, kořeněnou chutí květů i listů. Okoření drůbež, saláty i omáčky, nálev z něj připravený zklidňuje žaludek i nervy. Rostliny jsou 20–50 cm vysoké a přibližně 20 cm široké, v dospělosti nenáročné na vláhu. Vyséváme od dubna.