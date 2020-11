Pokud dítě potřebuje stomatologické ošetření a nenechá si sáhnout do pusy, nabízejí některé stomatologické ordinace možnost celkové anestezie. Přestože je u nás dětská lékařská péče bezplatná, musí se rodiče připravit na to, že za úplnou narkózu, nebo alespoň takzvanou analgosedaci zaplatí tisíce korun.

„Při preventivní prohlídce lékař zjistil, že syn má na mléčných zubech kaz, a protože se bojí a nenechá se ošetřit, doporučil nám zákrok v anestezii. Když jsme se objednávali, řekla nám recepční, že narkóza bude stát 12 tisíc. Bylo mi jasné, že anestezie bude asi něco stát, ale že to bude u tříletého dítěte tolik, to jsem vážně nečekala. Když recepční viděla, jak se na částku, kterou bychom měli zaplatit, tvářím, ubrala z 12 na osm až 10 tisíc,“ popsala Deníku svoji zkušenost jedna z maminek v Hradci Králové. Jméno si nepřála zveřejnit, ale redakce ho zná.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je takový postup běžný. Jak ale ujistil, přesto není nutné, aby rodiče za ošetření v anestezii platili tisícové částky. „Sedaci hradí pojišťovna nově od ledna. U pedostomatologů, dětských zubních lékařů, máme desetiletí zpoždění za světem,“ podotkl Šmucler.

Ošetření v anestezii hrazené pojišťovnou neposkytuje každá stomatologická ambulance, ale pouze specializovaná pracoviště, například fakultní nemocnice, kde se čeká. Třeba i rok. Přehled o tom, kolik u nás takových zdravotnických zařízení je, stomatologická komora nemá. „Nám to pojišťovny nehlásí, ale principiálně to mají zadarmo asi jen státní nemocnice. V Česku je vše „zdarma“, ovšem reguluje se to čekáním. Spousta rodičů to nevydrží a zaplatí,“ popisuje Roman Šmucler.

Pomoc jen pro některé

Podle Ministerstva zdravotnictví není celková anestezie běžnou součástí zdravotních služeb hrazených pojišťovnami. „ Analgosedace, tedy stav navozený podáním tlumících léčivých přípravků, je hrazena pouze pacientům, kteří špatně tolerují náročnější ošetření, ale i běžné stomatologické zákroky, např. nespolupracujícím dětem nebo mentálně handicapovaným pacientům,“ vysvětluje Lenka Poliaková, ředitelka Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním.

O tom, komu pojišťovna narkózu proplatí a komu ne, rozhoduje ošetřující lékař.