První z řidičů upoutal pozornost zábřežských policistů 1. září odpoledne neobvykle hlučným výfukem. Policisté, kteří zrovna dohlíželi nad bezpečností silničního provozu, se proto rozhodli řidiče chevroletu zkontrolovat.

Řidič právě opouštěl kruhový objezd v Zábřehu a mířil na Postřelmov, Vydali se proto za vozidlem a za použití světelného i zvukového výstražného znamení se jej snažili přimět k zastavení.

Řidič však místo brzdy sešlápl plyn, bezohledně začal předjíždět vozidla před ním a ohrožovat ta v protisměru.

"Když už nevěděl kudy kam, odbočil na polní cestu a po chvíli i s vozem zmizel v kukuřici. Bylo ale po dešti, a tak daleko nedojel. Zhruba po čtyřiceti metrech mu nezbylo, než vozidlo opustit a dál pokračovat po svých. V tu chvíli ještě neměl tušení, že už jej na druhé straně pole netrpělivě vyhlíží další hlídka," popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Spolujezdkyně: Jsem jen stopařka

Policisté, kteří, vozidlo pronásledovali, v něm zastihli jen mladou ženu. Když se jí zeptali, kdo vozidlo řídil, snažila se jim namluvit, že je jen stopařka a řidiče nezná.

Třicetiletého řidiče policisté nakonec zadrželi. Důvodů, proč se vyhnout silniční kontrole, měl hned několik. Kvůli opakovaným případům nerespektování zákazů řízení na něj byl vydán příkaz k dodání do vězení. Kdyby respektoval předchozí soudní rozhodnutí, za volant by usedl nejdříve v polovině května roku 2027.

Ještě předtím by ale musel absolvovat autoškolu, protože nikdy neměl řidičský průkaz.

A aby nechybělo, řídil zřejmě pod vlivem drog. Měl totiž pozitivní test na amfetamin.

Zpátečka před namířenými pistolemi

Na dalšího řidiče, který chtěl před silniční kontrolou doslova vycouvat, natrefili policisté v neděli 6. září pár minut po půlnoci u Studené Loučky na Mohelnicku.

Řidiče protijedoucího vozidla policisté nejprve za použití světelného výstražného znamení zastavili. Jakmile ale opustili vozidlo a chtěli jej zkontrolovat, zařadil řidič zpátečku a z místa se snažil v rychlosti vycouvat.

Nezastavil se ani před hrozbou namířených střelných zbraní policistů.

V rychlocouvání ale nebyl řidič příliš zručný.

"Přibližně po dvou stech metrech najel s Jeepem do příkopu, narazil do stromu a vůz přetočil na střechu. Po havárii, ze které vyvázl bez zranění, se snažil z vozidla dostat dveřmi spolujezdce. To už ale skončil v rukou policistů," dodala mluvčí Vybíhalová.

Při komunikaci s ním bylo mužům zákona hned jasné, že důvodů, kvůli kterým se mu nehodila silniční kontrola, bylo více. Jednak mu byl opakovaně soudem uložen zákaz řízení všech motorových vozidel až do konce února 2027.

Jevil také známky podnapilosti, dechové zkoušce se ale podrobit nechtěl.