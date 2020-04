Bral porcelán, nepohrdl ani křesly

Vloupání do neobývaného domu. V dosud přesně nezjištěné době od začátku roku do současnosti se dosud nezjištěný pachatel vloupal do neobývaného rodinného domu v obci Pusté Žibřidovice.

"Po násilném překonání vstupních dveří pachatel dům prohledal a odcizil z něho asi 200 kusů porcelánových sošek, větší množství porcelánového a nerezového nádobí, dřevěný stůl a tři křesla z období 70. – 80. let dvacátého století. Majitelka domu způsobenou škodu předběžně vyčíslila na bezmála čtyřicet tisíc korun," informoval policejní mluvčí František Kořínek. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů porušování domovní svobody a krádež. Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Autor: Zdeněk Vysloužil