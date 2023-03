Dva muži zásobovali drogami Šumpersko. Skončili ve vazbě

Dva výrobce drog zadrželi v minulých dnech policisté na Šumpersku. Z volně dostupných léků vyráběli pervitin, kterým zásobovali drogově závislé v regionu. Nejde přitom o žádné nováčky, za stejnou trestnou činnost jsou oba muži ve věku 33 let už v podmínce. Soud je proto poslal do vazby, hrozí jim až deset let za mřížemi.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Policisté zadrželi na Šumpersku dva výrobce pervitinu. Snímky z domovních prohlídek. | Foto: Policie ČR