Kamarádky ze Šumperka: Celou noc společně popíjely, pak došlo na pěsti

Že alkohol lásce nesvědčí, je notoricky známo. Dokáže ale nadělat pěknou paseku i mezi přáteli. Potvrdit by to mohly dvě ženy ze Šumperka, které společně prohýřily noc, aby si ráno vjely do vlasů. A to tak, že ostrý spor na pěsti musela řešit policejní hlídka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK