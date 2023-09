Vrchní soud potvrdil trest 18 let vězení pro sedmadvacetiletou ženu, která podle obžaloby loni na podzim zabila v Klepáčově na Šumpersku svého pětitýdenního syna. Vrchní soud zamítl odvolání obžalované proti vině i trestu. Rozsudek je pravomocný.

Verdikt soudu. Ilustrační foto. | Foto: Grafika: denik.cz

Podle soudu šlo o vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem, vina byla podle něj dostatečně prokázána. Podle soudců nebyla shledána žádná polehčující okolnost, uvedl server idnes.cz.

„Odvolací soud považuje uložený trest za odpovídající. Uložení mírnějšího trestu brání trestní minulost obžalované a povaha činu,“ řekla podle idnes.cz soudkyně a poukázala na to, že šlo o vraždu na vlastním bezbranném dítěti provedenou více mechanismy.

Za vraždu kojence na Klepáčově dostala jeho matka 18 let

Matka plačícího syna podle obžaloby napadla s cílem jej usmrtit. Příčinou smrti byl otok mozku v důsledku poranění hlavy a dušení. Žena, která má další dvě nezletilé děti a do Česka přijela s manželem pracovat v době před ruskou invazí na Ukrajinu, u soudu nedokázala vysvětlit původ smrtelných zranění svého syna. Za vraždu jí hrozilo až dvacet let vězení.

Zdravotníky přivolala matka

Policisté vyjížděli k podezřelému úmrtí měsíčního kojence v úterý 25. října loňského roku časně ráno poté, co je kontaktoval lékař záchranné služby. Zdravotníky přivolala přímo matka miminka. Do telefonu záchranářům řekla, že se nad ránem probudila v posteli se svým synem a zjistila, že nedýchá.

„Lékař po příjezdu konstatoval smrt dítěte a současně na jeho těle nalezl podezřelá zranění a podlitiny. Téhož dne proběhla soudní pitva, která ukázala, že šlo o násilnou smrt. Zranění, která miminko utrpělo, byla vážná a svědčila o intenzivním násilí na hlavičce a krku dítěte,“ popsal tehdy vedoucí krajského odboru obecné kriminality Policie ČR Jan Lisický.

Případ okamžitě převzali krajští kriminalisté. Pečlivě shromažďovali informace a vyhodnocovali všechny zjištěné skutečnosti. Žena nejdříve násilí vůči kojenci popírala, později se však pod tíhou důkazů doznala. „Přiznala, že své dítě úmyslně usmrtila. Útok byl zcela bezcitný, chladný a krutý, miminko nemělo nejmenší šanci přežít,“ dodal Jan Lisický s tím, že se nejednalo o první dítě, které žena porodila.

Nezaměstnaná žena svého pětitýdenního syna podle obžaloby fyzicky napadla proto, že dítě neustále plakalo a obžalovaná jej nebyla schopna utišit. Kojence podle vyšetřování nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně škrtila a následně mu ponořila hlavu do vody. Syn utrpěl mnohočetná zranění vnitřních orgánů včetně krvácení do mozku a zlomeniny žebra. Žena u soudů opakovaně odmítla svou vinu.