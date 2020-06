Obviněný tajně využíval pro své potřeby dědovu kreditní kartu, z garáže také seniorovi ukradl sadu zimních kol s pneumatikami, které následně prodal. Tato zimní výbava navíc nepatřila dědovi, ale jeho známému.

Kvůli obavám z dalších krádeží si začala senior peníze schovávat u sousedů. Po nepříjemném incidentu, který se stal na konci května, kdy mladík kvůli sto koruně na alkohol začal dědu fackovat, utekl senior k sousedům a zavolal policii.

Nejednalo se však o první útok

„Bylo to někdy v únoru letošního roku, kdy měl dědu navštívit v jeho ložnici a požadovat po něm peníze. Když mu senior odmítl peníze dát, měl jej fyzicky napadnout, několikrát udeřit a útoku zanechat až poté, co děda upadl z postele na podlahu," informovala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. V případě prokázaní viny hrozí obviněnému až 10 let za mřížemi.